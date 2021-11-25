《好命整理》：看見真實的自己，跟過去的「寄生生物」說再見
我們想讓你知道的是
本書收錄「人生整理課，第一堂——建構自我價值」的內容，當你從頭到尾看過一遍後，你的內在會開始重組，並前往不同的方向。在我們的意識之外，腦與身體早就開始重新校準，因為生命的本質就是——好命又好運。
文：廖文君
看見真實的自己
好命的步驟三：跟過去的寄生生物說再見
寄生是指一種生物生活在另外一種生物的體內或表面，後者被吸取養分稱為宿主，而前者稱為寄生物。人類所使用的衣物也常常被其他的生靈寄生，我們以為只有自己在穿衣服，事實上，許多看不見的也同樣在一起使用著。
1. 櫥櫃裡面的生物物品上出現的小洞、黃漬、斑點，有時還會帶點味道。
常見的有：
- 衣魚，又稱蠹魚、壁魚、衣蟲、書蟲。體型細長、呈亮金屬的銀灰色、沒有翅膀，通常會在「黑暗」及「無空氣擾動」的地方聚集。喜歡吃人造纖維、澱粉質以及紙類。像是書、文件、壁紙與棉花。若出現在衣櫥裡面，表示這些物品不常使用或潮濕。
- 衣蛾，又稱瓜子蟲、袋衣蛾、移動水泥。常出現於潮濕的牆壁以及髒衣物上，特別是領口或皺摺的摺疊處。喜歡啃咬紡織品、動物皮及蠶絲製品、羊毛、羽毛及頭髮。若出現在衣櫥裡面，表示這些物品帶著毛髮並有清潔不乾淨、異味或潮濕的狀況。
- 肉眼看不清楚的生物，塵蟎、粉蟎、真菌、黴菌、細菌、病毒等。
- 其他還有蟑螂、虱子、跳蚤、白蟻、老鼠……有時候會出現荔枝椿象的卵，看起來像是白色的小圓球。通常是晾曬在外的衣服被產卵，將曬乾的衣服收入屋內時需注意，以免在衣櫥內孵化。
塵蟎、黴菌時，容易在使用後造成皮膚出現紅疹、乾癢，鼻子不適、打噴嚏、氣喘等過敏症狀。通常黴菌會跟身體的潮濕之氣產生共振，過多的恐懼讓衣服容易發霉。如果你的物品上常常出現黴菌，就應該思考，自己是否有什麼「不願意觸碰的恐懼」是需要去面對的？
2. 物品上面的其他人被他人殘影束縛的物品，例如：父母、伴侶、集體意識。
一、被捆綁及限制——不是自己真心喜歡，因為他人而穿上。
- 來自「長輩」：在家族中年紀較輕者，容易被強迫穿上長輩所購買或贈送的衣物。像是父母購買給兒女、奶奶買給孫子、他人贈送的感恩牌。
- 來自「伴侶」：被情感勒索而改變自己的外貌、風格或被要求穿情侶裝，還有擅自購買給伴侶的服裝。
- 來自「生存」：為了符合這個世界的審美觀，才穿上更帥、更美、更瘦、更白的物品。可能還有需要性吸引力而穿上的衣物，例如：性暗示的衣著，或性向展現。
- 來自「人情壓力」：收到的禮物，或是不得不收下的物品。但其實不適合自己。
二、覺得自己不足的追逐——想要成為其他人，或緊抓過去的自己不放。
- 作假：使用盜版物品，例如：看起來像知名名牌的包包、或是購買仿冒品。
- 模仿：依樣畫葫蘆的追求同儕、羨慕對象、明星偶像的穿著。
- 回憶：因為曾經有過「某些記憶」的衣物，現在已經不穿又不算紀念品。留存的原因只是因為放不下，例如：舊情人所送、穿上衣服的自己曾經是怎樣狀態的懷舊。
如何判斷
如果看著或穿上會讓自己沉重、想到不好的回憶、總感覺哪裡不舒服，很有可能是物品上所寄生的能量在記錄與播放。不論是蟲或是其他人的殘影，他們吃的都是殘存的情緒，是不流動的風、是停滯的水。他們出現在物品上面，努力地吃著那些來自過去的舊能量……他們正用自己的方式，在提醒著我們——需要活在當下。
若每個言行舉止、每個心念都從當下開始、前往未來，我們就不會被那些停滯不前的水阻擋了生命的流動。蟲是需要分手的舊愛，而殘影是需要抹去的舊夢。寄生，是宿主被寄生物奪取營養， 我們需要看見到底是怎樣的起心動念、行為模式造成自己讓出了生命之氣，被這些寄生物吸取能量。
如何處理
【除蟲】被啃咬的物品上，若有蟲蟲排泄物、蟲卵附著時，先用清水清洗物品表面的髒汙、取下蟲卵，狀況嚴重時可用些許清潔劑，把殘留物去除後。在浸泡水中加入桉屬的尤加利葉片並置於通風處，之後擰乾晾曬。完成後可再次使用或送出。
【除黴】將需要清理的物品用清水沖洗後，浸泡於「洗米水」中過一夜。洗米水中的蛋白質能夠吸附黴菌，浸泡之後就可以依據一般的清潔步驟進行即可。若狀況比較嚴重，可重複浸泡↓清洗↓晾曬。不適合泡水的材質，可使用酒精噴灑、或擦拭後陰乾。若物品的狀況過於嚴重無法清潔，可帶著感謝放入垃圾桶內，謝謝它們曾經的支持。請直接廢棄，不要丟入舊衣回收箱，以免汙染其他物品。
做出選擇，送走那些附著在衣物上的執念，並釋放那些「不是你」的幻象。是你在穿衣服，而不是衣服在穿你。使用支持自己的物品，也讓物品有呼吸的空間，保持一定程度的留白，讓風可以通過，讓光有機會駐足。記得！使用過的衣物，需要用看得見的水，帶走那些看不見的情緒與身體排泄物，讓物品經過水的洗禮、光的祝褔（曬太陽或烘乾）以及風的輕撫、手的觸摸，讓殘留的過去可以被歸零，才放入收納之處。
若蟲害、黴菌是自己無法處理的狀況，或是經年累月的問題，建議請專門的清潔公司來協助。定期請清潔公司來協助清理洗衣機、床墊，以及讓鞋子與包包去做保養可以讓物品的壽命更長久。
有時候當我們邀請新的人事物進到生命中，我們才有機會把過去的人事物送離開。
「不同於一般」的處理
依據你的收納空間來等比例放置輔助工具。除濕可在竹籃中放置木炭、竹炭或備長炭。除蟲可用乾燥的「香草植物及香料」與「鹽」混合製作「除穢香包」。而曬乾的茶葉或咖啡渣（用布或紙包好）、香皂，以及使用過的暖暖包都可放置於鞋子與包包內來去除異味，只要定期拿出通風，就可以重複使用。
在古代會將天然中藥製成的香，放置於「熏籠」來熏衣、熏被，現在我們可將衣櫥、抽屜打開點上薰香，或將香放置在吊起的衣物、寢具下方，讓布的纖維可以藉由流動的香氣被滋養。或定期在天氣好的時候，打開所有櫥櫃與窗戶來通風。特別是居住在一樓、或容易潮濕的地方，就需要常常讓「氣」可以在空間中流動。
當我們使用天然的元素，就能夠讓物品透過自然能量被「淨化」。若用化學材料來清潔則會帶有「侵略」的振動頻率。它們都在天平的兩端，只要在適當的時候「擇善」使用， 就能夠達到適合的效果。
那要如何去除衣物上其他人的殘影？請將這些物品放在自己面前，看著它們說：
謝謝你們的支持，謝謝你們的愛，（請把雙手放在物品上面） 謝謝我愛我自己，謝謝我愛我當下的樣子。（請把雙手放在自己的胸口／心輪）
〈放下殘影宣言〉
說完這段話之後，保持雙手持續放在胸口，閉上眼睛做一個深呼吸，用鼻子吸滿空氣到腹腔之後，慢慢地用嘴吐氣，一邊吐氣一遍將雙手放回身體兩側，然後再進行篩選。什麼樣的衣物是當下的你自己會穿著的？那些不屬於自己樣貌的物品，就可以讓它們去旅行。如果你在篩選這類衣物的過程中，若還有不舒服的感受出現，可以再次使用「放下殘影宣言」來支持你進行整理。
我們需要看見真實的自己，不讓出空間給「其他」來寄生，但可以讓出空閒讓「萬物」來共生。因為「生命」是符合自然軌跡，一種宇宙的流動。我們藉由整理衣物，來渡過生命中的每一個片段，讓人的生命之氣可以延伸到每一個片刻，並延展至下一個階段。讓自己可以照顧自己，並讓自然的能量在人生中可以被擴展。
成為「唯一」並且「獨一」的自己，因為萬物就是你自己。我們不只是光的碎片，我們也是光的所有。
符合自然循環及生命流動，然後用感謝送走那些不屬於你的東西，回到你自己。這就是「好命」。你的存在，即是出生於此的原因，學習成為你自己。
書籍介紹
本文摘錄自《好命整理：從衣、鞋、床、包建構自我價值，活出每一個當下》，時報出版
作者：廖文君
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生命的本質就是——好命又好運！
物品的價值，來自於你給出的定義；人生的價值，來自你怎麼看待自己！
每一個行為都是與自己的內心對話，
每一個整理，都只屬於當下的自己！
只有當你願意開始思考，我們才能夠重新解構人生。
這是一趟文字的魔法旅程，
你將會遇見四個旅人，共同展開「關於你」的冒險人生。
你知道「萬物的起源」跟人類的關係嗎？
而物品的出現又是為了什麼？
實際上，我們認為有「雜物」會需要清理，是因為不明白天地萬物的力量，也代表對「自己」的不理解。
我們的人生到底有多少事情來自於自己的選擇？
你的規劃、你的喜好、你的人生，是你真心想要的嗎？
還是被「暗示」成為的呢？
只有當你願意開始思考，我們才能夠重新的解構人生。
因為事情，永遠不會只是眼睛單純看得到的樣子。
在這趟旅程中有四種不同的任務，我們需要一同探索相對應的四類物品裡，有關「價值」的秘密。
讓我們穿上白天的自己（衣），
輕快的邁向人生的道路（鞋），
背著夢想（包），
在旅人的協助中與夜晚的自己（床）相遇。
展開行動，用自己的聲音的唸出通關密語：
在我的世界裡不存在雜物，它們是我還沒看清楚的寶藏。
在我的世界裡沒有敵人，他們是我還沒有理解的自己。
本書特色
衣、鞋、床、包這四類物品上，在人生當中佔據了「自我探尋」很大的部分。生命的構成，就是從「自我維持」走向「自我成長」，然後學習「自我認知」並試著「自我超越」。這樣的循環，讓生命得以生生不息。
物品的整理與收納可以是一種美學，一種視覺上的療癒。不僅僅把物品歸類、排整齊、然後塞入現有的空間，而是像作畫一樣，每個人有自己獨特想要詮釋的美。所以，找到適合自己的方式很重要。
本書收錄「人生整理課，第一堂——建構自我價值」的內容，當你從頭到尾看過一遍後，你的內在會開始重組，並前往不同的方向。在我們的意識之外，腦與身體早就開始重新校準，因為生命的本質就是——好命又好運。
本書的內容可以協助自我整理，也可以輔助整理師業者提供案主篩選物品的方向，物質上的整理可以有幫手，但內心與生命的整理需要回到自己的意願。
你自己與物品的關係，是人生整理課當中最重要的主軸。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬