泰國民間團體推修憲草案主張廢除參議院，13萬人連署遭國會否決

（中央社）泰國公民團體提出超過13萬人連署的憲法修正草案，主張廢除和軍方關係密切的參議院，但今天遭到泰國國會以473票反對和206票贊成否決此案。

泰國參議院和眾議院今天舉行聯席會議初審民間提出的憲法修正草案，共723人出席，其中473人反對、206 人支持、6人棄權，否決了此項修正草案。參議員有3人支持，224人反對，眾議員有203人支持，249人反對。

這份憲法修正草案由公民團體iLaw、Re-solution和進步運動（Progressive Movement）提出，獲得13.5萬餘位民眾連署，在國會內受到在野黨前進黨（Move Forward）的支持。

這份民間版憲法修正草案最引人注目之處在於廢除參議院，只留下民選的眾議院，並增加眾議員席次。其他內容還包括2014年軍方政變時發布的命令全部無效，並改變憲法法院大法官的組成方式。

2014年軍方發動政變後，宣布終止2007年通過的憲法，並頒布2014年臨時憲法；在這部憲法架構下，2016年初由軍方組成的制憲小組公布新的憲法草案；同年8月，全民公投同意新的憲法草案；2017年正式頒布實施。

儘管泰國已在2019年3月舉行國會大選，但因為2017年憲法的限制，讓和軍方關係密切的人仍然大權在握，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由2019年7月解散的國家和平秩序委員會（NCPO）指派，而國家和平秩序委員會是由軍方組成。

這並不是泰國民間團體第一次提出修憲草案，iLaw去年也曾提出過修憲草案並成功達到10萬人連署門檻，iLaw的版本主張修憲委員會200人必須全部民選，而總理必須具有眾議員身分，目的在於打破軍方指定參議員在決定總理上具有關鍵性的影響力。不過泰國國會在去年11月19日同樣否決了iLaw的修正草案。

Photo Credit: 中央社 泰國總理帕拉育

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範