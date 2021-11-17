馬斯克已出售50億美元股票，聯合國提交「糧援計畫書」盼捐款拯救4200萬人免於飢餓

特斯拉（Tesla ）執行長馬斯克（Elon Musk）上週首次售出約450萬股股票，11月15日再度出售股數價值達9.3億美元，合計突破50億美元（新台幣1400億元），外界指出此舉是為了繳稅，不過會計師卻指明並非如此，而是用於Space X或其他旗下企業運作。滿手現金的馬斯克亦遭點名，捐款60億美元幫助解決全球飢餓問題；他霸氣回應稱，計畫書能夠以透明公開的會計方式，解釋清楚如何使用資金來解決全球飢餓問題，立刻「再賣股票」捐錢。

特斯拉金融收益可能用於Space X或其他旗下企業

《CNBC》報導指出，馬斯克因為在2012年持有的2300萬股期權，將於明（2022）年8月到期，為了支付龐大稅款，於11月8日首度行使期權，因應未來的龐大稅務。上週他持有大約1.7億股特斯拉股票，截至本週，已經陸續出脫股票股數達到50億美元（新台幣1400億元）。

期權（Options）：在台灣稱為選擇權，是一種衍生性金融商品，有選擇交易與否的權利。當契約買方付出權利金（Premium）後，如果享有在特定時間內（或在某特定時間）向契約賣方依特定條件或履約價格。

馬斯克在提交給美國證券交易委員會的一份聲明中談到：「出售普通股只是為了履行報告人與行使股票期權相關的扣稅義務」。他強調，賣股的資金將會先支付期權的預提所得稅，總價約為11億美元（新台幣308億元）。

會計、諮詢和財富管理公司Moss Adams)矽谷辦事處合夥人Toby Johnston告訴《CNBC》，從稅收的角度來看，討論他將這些收益用於支付期權稅是沒有意義的。稅務專家和特斯拉分析師表示，大舉套現的原因，可能是需要大筆資金，流通於Space X、或旗下的其他企業。

他也在於11月6日在Twitter上進行了一項民意調查，詢問他的粉絲是否應該出售10%的股票，並表示他會遵守結果，最終58%粉絲（截稿前）認為應該出售，這代表未來整體套現的金額將突破200億美元；無論基於何種原因套現，肯定的是馬斯克今年賣出的股數仍會持續上升，屆時總價將遠遠超過目前金額。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

滿手現金點名馬斯克捐款 世糧署提糧援計畫書

滿手現金的馬斯克遭點名該做點公益。由於馬斯克賣股換現金的新聞滿天飛，昨（15）日，聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長David Beasley點名他能捐款幫助解決全球饑荒。

Fact check:



🔹 2% of @elonmusk's wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"?



_ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021

馬斯克回應，只要能明示解決全球饑荒的方法，將立刻捐款，而聯合國週一（15日）已向馬斯克提交詳細計畫。David Beasley強調：「我們需要在疫情期間賺了這麼多錢的億萬富翁的幫助，這是一次性的要求（捐款）。請幫助我們。請幫助我們拯救小女孩和小男孩。」

該計畫書提到價值66億美元的投資計劃，擴及43個國家，共4200萬人免於飢餓，其中約35億美元（約972億台幣）用於採購食品和配送。20億美元（約555億台幣）用於發放現金和食品券。

其中，7億美元（約194億台幣）則用於43個國家調配糧食發放和現金食品券的流轉；還有4億美元（約111億台幣）用於業務管理協調以及相關行政事務開支。

馬斯克於今（17）日指出，出售股票的資金是公開的，因此民眾可以從計畫書中清楚的看到每一分錢是如何被使用。隨聯合國計畫書內容明朗，這也意味著未來特斯來還有一波大規模的賣股。

目前根據彭博億萬富豪指數，馬斯克目前的財富淨值高達3110億美元，光10月29日一天就增加了93億美元；而特斯拉股價昨日止跌回升，上漲約4%，此前自11月8日馬斯克開始售股以來，特斯拉股價下挫超過17%，但是，該股今年迄今累漲50%，過去12個月累漲139%。

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核稿編輯：翁世航