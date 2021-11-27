《你在煩惱什麼呢？》：「保持心理距離，以策安全」，用力讀著空氣，只怕換來過度換氣的窒息

文：李家雯（海蒂）

其實我很想拒絕他們，但也好怕撕裂關係……

「我不想再讀空氣、再看大家臉色了，因為……空氣不是用來讀的，而是用來呼吸的！」 ——日劇《凪的新生活》

看過動畫《龍貓》嗎？有一幕是小月和小梅的媽媽躺在床上對爸爸說：「懂事的孩子往往更讓人心疼。」畫面裡的母親，表情裡有很多的不捨。因為她明白當孩子表現得成熟懂事，代表內心壓抑了想耍賴、想偶爾不乖、想隨心所欲成為自己的渴望，並且盡量不惹人厭、不造成別人的麻煩。乖巧聽話的好處，是孩子換得了他人的喜愛；但付出的代價，是失去為自己發聲、真實做自己的勇氣。

十幾、二十歲左右的你可能很難想像，我在其他諮商室現場，也聽過四十歲左右的個案抱怨他們六、七十歲的父母：「為什麼我都成家立業了，他們依然不能尊重我的生活？」

為什麼已經是大人的他們，依然解不開渴望被父母認同的束縛？像是常年被圈養的象，多年的束縛成了習慣，無法看見自己不被束縛的能力。這樣的束縛又會接著帶來更多人際上的挫折，於是他們用同樣追逐父母認同的方式，去追求主流社會的認可。在職場上、友誼中，都透過討好和盲目追求「被喜歡」來找到自我定位。在汲汲營營的過程中，便忘記停下來釐清自己真實的價值。

用力讀著空氣，只怕換來過度換氣的窒息

我很喜歡日劇《凪的新生活》。女主角小凪是一位二十八歲的上班族，不論在工作上、感情裡，她就是那種會依循他人的表情動作，來決定自己該如何反應的人。在她的生活中，沒有自己的聲音；或者應該說，小凪在身分認同的過程中，不論擔任何種角色，她總是依循著外在指標來定義自己的價值。長期下來，她在與人相處上總是唯唯諾諾、委曲求全。

她與別人互動的準則只有一個：怎麼做才不會被討厭？比如說，其他女同事在工作上出了包，她一觀察到氣氛不對，就會自動跳出來揹黑鍋，替同事承擔。因為知道男朋友喜歡女生留著又直又順的長髮，只要男朋友留宿，她就會在天還沒亮時起床，用直髮夾搞定她的大澎頭，就怕男友知道自己其實自然捲得厲害。

小凪來自北海道的鄉村，長期以來都按照母親的期待生活。從小媽媽就將她教育成一個「不能令人失望的孩子」。仔細探究她們母女兩人的互動，會發現小凪的媽媽是「情緒勒索」高手，就算長大後的小凪到東京工作，心裡依舊被媽媽牽動著。

看這部劇的時候，我不禁思索，出了社會、成為上班族的我們，以及我陪伴過的許多學子，會不會就像日劇裡的小凪一樣？就算離開家庭，依然持續尋求外界認同。

尋求他人認同，需要看懂周遭環境，並讀懂他人的臉色。日文裡將「察言觀色」比喻成「閱讀空氣」，是很微妙的形容。讀出空氣中的氣氛、嗅出環境裡只能意會不能明言的潛規則，或許是人在社會化過程裡慢慢形成的能力。但若「過度閱讀空氣」，過度體貼別人，將你察覺到的周遭一切情緒、壓力都歸咎於自己時，難免令人壓抑、令人難受，無法喘息。就像「過度換氣」般，明明是奮力吸氣，卻讓人感到窒息。

人生的改變，總發生在斷裂之處。這個故事轉折的契機，便是在小凪意識到她不得不改變的那一刻。

改變的第一步，是先懂得拉開距離

某天小凪又被同事凹著加班，晚上的辦公室裡空無一人，雖然已經習慣，但依然不免感到委屈，本以為已經夠慘了，沒想到卻又在走廊聽到男朋友的驚人言論：原來他根本沒有跟她結婚的打算！頓時風雲變色，小凪一直以為自己的委曲求全，最終會換來兩人從此過著幸福快樂的生活。當下她恐慌發作，被送進了醫院。

出院後，小凪決定改變。在經歷生命的斷裂與茫然之後，她決定進行生活斷捨離，拋下一切，辭掉工作、搬離原本租屋處、切斷與同事及男友的關係。她決定變得「不乖」，不再順應社會主流價值，為自己切出一個安全距離。

所謂「保持距離，以策安全」，在我們實際生活中，當然不可能像戲劇演的那樣，真的拋下一切遠走高飛，但我們依然可以適度拉開自己和外界的距離。而這個距離不只是身體上的距離，還有「心理的距離」。

有一個這樣的故事。在寒冷的冬夜裡，兩隻刺蝟冷得直發抖，於是牠們便決定相互擁抱，藉由體溫來為彼此取暖。但當牠們擁抱得越緊、越感受到對方的溫度，卻越被彼此身上的尖刺給扎得發疼。越是渴望對方的溫暖，就越是遍體鱗傷，但當牠們畏懼對方的尖刺而逃得遠遠的時候，又感到寒意刺骨，冷得受不了。直到最後一刻，牠們意識到最溫暖的距離，不該是兩人緊緊相依，也不是過度遠離彼此，而是在關係中找到「剛剛好」的距離。

心理距離（Psychological Distance），指的是人與人的互動之間有一條虛擬的界線，太過靠近或疏離，都會干擾到兩個人心理上的連結感，以及互動的舒適度。縱使物理距離和心理距離可能有一定的關聯度，但也並非絕對相關。也就是說，並不是兩個無法見面、沒有實體互動的人，在心理上就一定感到疏遠。就像在疫情期間，你與好朋友、同學們，為了防疫而必須減少實際互動，但藉由科技網路的便利性，我們依然能與人產生連結、維持關係而不感到孤單。

同樣地，當我們說要與父母開始保持適當的心理距離時，並不是指你就不再回家、拒絕與他們有實質上的往來；而是在互動之中，找到自己的可為與不可為。換句話說，你得清楚自己的心理界限（Psychological Boundry），明白哪些互動模式會讓你感到難受不安，像是父母過多的要求，以及哪些事情，你會樂意為之而不感到痛苦。

你可能會問：「保持距離，難道不是一種逃避嗎？」保持距離，是給我們空間照顧自己，同時練習辨識父母及他人的期待是否合理。重要的人的想法，當然值得我們重視，但有時我們也得學會辨識其中的合理性。

還記得我們上一篇說的嗎？改變，需要從自己開始。保持適當的距離，是你可以給自己的照顧。而練習說「不」，是你可以採取的第一步。

說不，不是只有一種方式

為什麼我們害怕說「不」？因為「拒絕」通常會衍生出衝突、撕裂等負面的感覺，是一種令人感到脆弱的情境。所以害怕拒絕別人，也害怕被別人拒絕，可說是再自然不過的反應。

然而說「不」，只能有一種方式嗎？

中文在自我表達時往往是隱晦的，因此在拒絕時，也習慣用曖昧的說法，即是語言學家說的「委婉式」表達，說話時不直接表達想說的，反而是經過層層修飾、包裝與美化。除了表達客氣、不好意思之外，還可以避免直接溝通可能導致的傷害與負面感受。

例如，週末希望孩子回家的媽媽，可能會毫不修飾語氣，用所謂「命令式」的表達方式，例如：「你這個週末一定要回家！」

而害怕破壞關係的你，就容易用「暗示型」的方式，經過修飾包裝再回答，例如：「我這個週末報告有一點多誒。」

這樣的對話方式，表面上維護了關係、減少傷害，但事實上容易造成訊息不一致，不一定能確實傳遞想法，而失去了溝通的意義。但你可能會問，如果要明確表達，不就得用父母「直接而強硬」的說話方式嗎？那如果最後吵起來又該怎麼辦？事實上，從「直接命令」到「委婉暗示」，這中間至少還有四種以上的說法：

Photo Credit: 悅知文化出版

如果只用「暗示」的說話方式，別人不見得能聽懂你真實的想法，也會讓你持續壓抑實際感受。同樣地，如果一開始就用發號施令或直接拒絕的方式，也會造成彼此感受上的不舒服，自然會撕裂關係。

另外，你注意到了嗎？表達的方式，也可以從代名詞轉換上著手。從「你不要」到「我不要」之間，還可以放入「我們可以一起」的溝通模式。將代名詞轉換成「我們」，是一種溫柔也共好的態度。

拒絕的方式不會只有一種，但不論是哪種方式，重點還是要開始嘗試。

練習與失望共處

從現在起，你可以練習和父母的過度期待保持距離，不刻意逃避也不躲藏自己的感受，不為反對而反對，不為討好而討好。要和父母保持這樣的距離，就是一個「練習與失望共處」的歷程。

適度地讓別人失望，讓他人知道你是有極限的，也有不擅長和脆弱之處，就是學會照顧自己的第一步。而保持界線的好處，是不讓人有機會過度介入自己的生活，攻擊我們最脆弱的地方。讓父母也練習與失望共處，將有助於他們看到你的真實樣貌，不再過度追逐「完美小孩」的假象，彼此才有機會建立完整與平衡的關係。

而我們自己也在過程中，學習到如何經歷失望並接受它。這是成長過程中一個很重要的能力，它讓我們在面對挫折時，依然能夠看到自己其他正面的部分。

要知道生命是自己的，我們不必為他人的期待而活，也無須為他人的失望負責。學著拉開距離也好、練習說不也好，最重要的是，在每一次的跌撞，都能夠越來越接近真實的自己，哪怕還是會有霧裡看花的時候，只要心中的指引燈塔能越來越清晰，那就夠了。

書籍介紹

本文摘錄自《你在煩惱什麼呢？：大學諮商心理師給你的陪伴之書，關於成長的疼痛與焦慮》，悅知文化出版

作者： 李家雯（海蒂）

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九