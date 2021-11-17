2021/11/17,
國際

俄羅斯試射飛彈炸出太空碎片，電影《地心引力》災難場景險上演？

俄羅斯試射飛彈炸出太空碎片，電影《地心引力》災難場景險上演？
Photo Credit: NASA

我們想讓你知道的是

國際太空站裡7名太空人受到驚嚇，他們遇到無法控制的情況，就好像有人告訴待在家中的你，可能有被破門而入或火災的風險，但你又能做什麼？

俄羅斯今天承認在試射飛彈期間摧毀一枚衛星，但駁斥美國的指控，否認危及國際太空站（ISS）。然而俄方此舉在ISS附近產生大量碎片，迫使ISS的七名太空人採取避難行動。

歐洲太空總署（ESA）高層施密特（Didier Schmitt）認為，俄方的行動導致太空碰撞事件風險升高。

以下是法新社整理的問與答：

  • ISS上的4名美國人、2名俄羅斯人及1名德國人能逃過一劫？

事後很難說，但根據ESA消息來源，目前所知的是從現在開始，碰撞風險在未來幾週甚至幾個月可能會大五倍。

新的碎片正在與ISS相同的軌道上移動，高度約為400公里，速度每秒超過8公里，比步槍子彈快七到八倍。因此為了避開它們，必須提前很長時間預測，以決定是否稍微升高或降低ISS高度。

但要做到這點，需要對上述的物體有精確的製圖，但因為都是新的碎片，無法馬上就辦到，現在決定是否重新調整ISS軌道還太早，而且這可能會使情況變得更糟。美國雷達正在計算以了解情況。

  • 與此同時，這七名太空人能做什麼？他們害怕嗎？

施密特表示，他們昨天（15日）只能祈禱，並在各自的逃生艙中避難。某些物體經過時的距離不到一公里。一旦ISS繞地球一週且這些碎片經過，他們就能夠返回ISS。

但顯然這些太空人受到驚嚇，他們遇到無法控制的情況，就好像有人告訴待在家中的你，可能有被破門而入或火災的風險，你能做什麼？

  • 碎片構成的威脅是否逐漸升高？如何躲避？

碎片的最大危險是骨牌效應。碎片愈多，擊中衛星的機率就愈大，從而炸毀其他物體等等。在這樣的速度下，任何的衝擊都可能具毀滅性。

ISS建於1990年代，當時碎片數量要少得多。而且即使碰撞的風險增加了，ISS原始結構並未改變。

與ISS對接的太空艙受到多層鋁保護的程度好很多，從而減輕了衝擊。此外，ISS與美式足球場一樣大，這些太空艙比ISS小，碰撞風險也會降低。

萬一碎片與ISS發生撞擊，不一定會出現電影「地心引力」（Gravity）中的災難性場景。ISS配備壓力感應器，如果撞擊在一個地方造成一個洞，可以透過關閉氣閘來隔離ISS其中一個模組。然後可以修復洩漏狀況，就像俄羅斯人在和平號（Mir）太空站所做的那樣。

但如果碎片撞到油箱就很嚴重，可能會爆炸，不過那真的是最不幸的情況。

大家必須記得對太空人來說，主要的風險是升空和返回地球。一旦進入軌道，風險因素就會減少。也就是說，不該再增加風險。從衛星設計階段解決問題，以及消除現有的危險，這就是歐洲太空總署在做的。

歐洲太空總署的新衛星有一個脫軌系統，還有「清潔太空」（CleanSpace）計畫，這是一種清潔太空垃圾的衛星。不幸的是，國際層級上沒有相關規範。

  • 歐美譴責「危險且不負責任」，俄否認構成威脅

俄羅斯國防部表示已成功進行測試，結果俄國Tselina-D系統衛星遭到摧毀。根據太空產業分析公司Seradata，這枚飛彈對準的目標是宇宙1408號（Cosmos 1408）衛星，是1982年蘇聯時期的訊號情報衛星，已經報廢數十年。歐美國家譴責俄方此舉「危險且不負責任」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）後來說，這次試射採用「前景看好」的系統，「準確」擊中目標。俄羅斯新聞媒體報導，蕭依古還說這次形成的碎片不會對太空活動構成任何威脅。

美國官員表示，他們事前未獲俄方告知將進行反衛星飛彈測試。這是有史以來第4次從陸地攻擊太空飛行器，產生逾1500片可追蹤的軌道碎片。

英、法、德等國對俄方舉動表示關切，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天也形容俄方試射行為「魯莽」且「令人擔憂」。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。