拜登有意或無意的「口誤」，或許反應出他對台政策的掙扎

中國稱拜登不支持台獨

11月16日拜習會後《新華社》公布的新聞稿,提到美國總統拜登(Joe Biden)「不支持台獨」。不過,據白宮會後新聞稿稱:「美國會持續遵守在『台灣關係法』、『美中三公報』和『六項保證』指引下的『一中政策』(One China Policy),美國強力反對單方面試圖改變現狀,或是破壞台海和平穩定的行爲。」

拜登到底說了什麼?

白宮新聞稿寫明11月16日下午3:23,媒體在新罕布夏州(New Hampshire)詢問拜登總統:「昨日拜習會在台灣問題上有任何進展嗎?」拜登對此回答:「有,我們相當清楚地表明我們支持台灣法(《台灣關係法》(Taiwan Relation Act, TRA)),而這就是我們在做的。它是獨立的,讓它自己做決定」(Yes. We have made very clear we support the Taiwan Act, and that’s it. It’s independent. It makes its own decisions.)

隨後,拜登於同日的下午4:56於新罕布夏州的機場停機坪再度受訪。有媒體問:「之後會如何處理台灣呢?您說您與習近平有談到……」,拜登答:「什麼都不會發生。」媒體接著提到:「……但很明顯的雙邊關係相當緊張」拜登依舊答:「沒有。」

記者疑問道:「什麼都沒發生?」拜登回覆:「什麼都沒發生,我們完全沒有要改變我們的對台政策。」

記者接著一針見血問拜登:「您能澄清到底政策是怎樣嗎?因為您今日稍早說「獨立」,然後您過去說……」對此,拜登回答:「不,我是說應該要讓他們(台灣)自己去決定,不是我們。我們並不鼓勵『台獨』,我們鼓勵他們確實按照『台灣法』要求行事,而這就是我們正在做的。讓他們自己決定,結案。」(No, no, I said that they have to decide — “they” — Taiwan. Not us. And we are not encouraging independence, we’re encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires, and that’s what we’re doing. Let them make up their mind. Period. Taiwan make up — )

《霧谷晶策》觀察,含前兩次對台政策「口誤」(八月中《ABC》專訪及十月初《CNN》市民大會),這已經是拜登近三個月以來,第三次對台政策上的口誤。

這次更是誇張,據白宮立刻發出兩份聲明的時間,以及兩場記者訪問拜登時間僅隔約一小時半。拜登短時間內在對台政策上的反覆,令人替他擔憂。拜登第一場採訪說:「台灣是獨立的,由他們自己做決定」,但第二個採訪又態度大轉彎表示:「我們完全沒有要改變我們的對台政策,我們並不鼓勵『台獨』,我們鼓勵他們按照『台灣法』要求行事。」

前兩次拜登失言後,白宮幕僚、國務院與國防部官員都緊急出來滅火,強調美國對台政策不變,維持一中政策所保持的「戰略模糊」。此次很明顯地,拜登自己意識到(或被幕僚提醒)前次受訪失言後,下段採訪馬上澄清並為自己滅火。別忘了,拜登受訪時,距離拜習會結束的坦誠對話僅相隔不到24小時。

美中峰會後善意表現

拜習會的舉行,峰會本身就是美中兩國善意堆積的成果,或許也象徵美中關係未來走向的轉變。拜習會甫落幕一天,《紐約時報》引述中媒《中國日報》於11月17日的報導,稱美國總統拜登和中國國家主席習近平在舉行峰會前,兩國已就媒體駐點問題達成共識,將放寬雙方記者在彼此國家駐點的限制。

去(2020)年5月,時值川普(Donald Trump)政府最後半年,當時美中關係因疫情劇烈惡化。川普政府在5月時,縮短駐美中國記者工作簽證效期,從原本的為期一年縮短至90天。

報導提及美國將給予中國記者一年效期簽證、具多次入境美國效力的簽證。而中國也將在美國政策落實後,給予美國記者同等待遇。報導還說,雙方將依法依規審批新的常駐記者簽證,並且讓現任常駐記者在遵守防疫規定的前提下,自由往返。

《紐約時報》則指出,美國三間知名媒體機構《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》,將獲准重新於中國境內派駐記者,但仍不清楚去年被驅逐的記者能否重返中國工作。

美國國務院對此也做出回應。國務院發言人道:「中方承諾,給予根據法律符合資格申請簽證的一批美國記者發放簽證,美方也將繼續給符合資格申請簽證的中國記者發放簽證;中方承諾將美國記者簽證有效期限延長至一年,美方也將根據對等原則給予中國記者同等待遇;中方還承諾允許人已在中國的美國記者,自由離開和返回中國,這些記者之前一直沒有這種自由,美方計劃為中國記者獲得類似待遇提供便利。」

國務院發言人又說:「他們與受影響的媒體機構,以及其他因中國政策而面臨人手短缺問題的媒體,保持密切磋商。我們很高興,這些媒體的記者將能返回中華人民共和國,繼續他們的重要工作。」

但是他也表示:「這只是『最初的步驟』。 中華人民共和國的媒體環境近幾年來顯著惡化,我們將繼續力圖為美國和其他外國媒體拓展媒體准入和改善條件,我們還將繼續支持反映我們價值觀的媒體自由。」

又據《華盛頓郵報》專欄作家羅金(Josh Rogin)在專欄中提到,拜登政府將在11月底發布抵制北京冬奧,並稱這項抵制僅是「外交抵制」,亦即拜登總統與美方外交官員不參與北京冬奧,但不影響美國運動員參與賽事的權益。

過去幾個月,拜登政府都未曾就北京冬奧與會與否表態。在拜習視訊峰會後,美方總算能應付美國國內要求政府全面抵制北京冬奧的要求。羅金專欄提出的外交抵制,是介於全面抵制及全面不抵制的中間折衷選項。

不過,拜登總統回覆記者詢問同樣問題時說:「我是北京冬奧代表團的成員之一,我會處理這個問題。」此一回覆似乎又對拜登出席或抵制與否,留下了迂迴空間。

《霧谷晶策》分析,拜登有意或無意的「口誤」,或許反應出他對台政策的掙扎。

一方面希望美方能多為台灣做出清晰的支持,但另一方面卻又擔憂越過中國劃出的紅線。不過,領導人一再地「口誤」,除讓幕僚疲於奔命澄清外,還讓媒體與民眾對領導人的政策有所質疑。

《霧谷晶策》認為中國外交部副部長謝鋒、中國官媒《新華社》當然就拜登反對「台獨」一詞,欣喜不已。不過,這刻意放大拜登口誤話語的方式,就是中國大內宣的招術,並非美國政策的大幅改變。另外,中國外交部發言人趙立堅稱《臺灣關係法》、對台《六項保證》都為無效,更屬不值一顧的無稽之談。

《霧谷晶策》判斷目前美、中兩國在拜習會後短暫氣氛良好的狀態下,雙邊應會持續累積善意。而「戰略模糊」仍將是美國對兩岸政策的基礎,不會輕易更迭。因此,《霧谷晶策》建議讀者們應審慎思辨,別因「口誤」而以為如獲至寶。外國政府、政要支持台灣固然是好事,但若因此得讓台灣付出高昂代價,不知台灣民眾們是否願意?

