【關鍵真彭派】全面解讀拜習會：拜登打臉習近平認定的「台海現狀」，還暗中捅了他好幾刀

美國總統拜登跟中國國家主席習近平，在這週舉行了拜登上任後的首場線上峰會。這場「拜習會」的結果，在台灣引起了各方解讀。後續甚至進一步引發了「拜登究竟支不支持台獨？」的口水戰。拜習會的結果之所以在台灣引起高度關注，其中一個原因來自10月初共機頻繁繞台時，拜登曾脫口說出：

我和習近平談到台灣，我們同意會遵守「台灣協議」，這就是當前情況。

雖然拜登與白宮方面立即澄清所謂的「台灣協議」指的是「美中三公報」、《台灣關係法》與「六項保證」，仍然激起許多人的疑慮。懷疑拜登跟習近平之間，是不是私下有救台灣問題進行「秘密協議」。因此這次拜登與習近平的線上峰會，不只是關係到美中兩國未來的外交走向，也是觀察拜登是否會「賣台」的重要指標。

拜登不支持台獨？

前面提到，在拜習會結束後，引發了一場「拜登究竟支不支持台獨？」的口水戰。這場口水戰剛好是一個適合的切入點，讓我們分析拜登究竟有沒有「賣台」？之所以會引爆這場口水戰，原因出在拜習會結束後，中國《人民日報》跟《新華社》立刻報導了會議內容。在這兩個媒體刊登的會談內容中，赫然出現了「美方堅持『一個中國政策』，不支持台獨。」的言論。

但在美國白宮提出的會議紀要中，並沒有「不支持台獨」這句話，只強調「美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定。」而拜登在拜習會後，於新罕布夏州接受媒體訪問時，對此補充說：

是的，我們非常明確地表明支持《台灣法》（Taiwan Act）。它是獨立的，由它自己做決定。

在發表上述談話後不久，拜登又對媒體二度澄清對台政策，談到：

我說的是，他們必須決定。他們就是指台灣，不是我們（美國）。我們不會鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全按照《台灣法》要求的行事，這就是我們正在做的事情，讓他們自己打定主意。

對於「拜登究竟支不支持台獨？」這場口水戰，我們第一個要思考的是，中國方面為什麼要對外宣稱「美方不支持台獨」這樣的說法。對照美中兩國公開的會後聲明與報導，我們可以發現「美方不支持台獨」很明顯是中共在「代表拜登說話」。

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美中兩國的「一中各表」

而談到中共為什麼敢代表拜登說話，而不怕事後被美方打臉，就要從美中兩國的「一中各表」開始講起。大家講到「一中各表」，想到的都是過去國共之間的「九二共識」。其中「一中各表」指的是國民黨認為代表一個中國的是中華民國；而共產黨認為代表一個中國的是中華人民共和國。

然而在美中之間，其實也有另一個「一中各表」。那就是在談到「一個中國」的時候，美國談的是「一中政策」而中國談的是「一中原則」。這個「一中政策」跟「一中原則」雖然只差兩個字，背後的意涵卻是天差地遠。

對於長期研究美中關係與台海問題的人來說，區分「一中政策」跟「一中原則」的差異，是討論這個問題的基礎，但對大部分的一般人來說，可能分不太清楚「政策」跟「原則」之間究竟差在哪裡？不過就算不知道這兩者差在哪裡，也不用覺得氣餒。畢竟這就像不是長期研究台海問題的外國人，根本搞不清楚中華民國跟中華人民共和國差在哪裡一樣正常。

「一中政策」跟「一中原則」的差異，是美中外交策略之間一場精妙的文字遊戲。如果用最淺顯易懂的話來區分兩者間的差異，美國主張的「一中政策」指的就是美國對「一個中國」的態度是「隨時會改變」的，而且是按照美國今天的心情好壞改變。甚至對於一個中國的「實質內容」是什麼，也是看美國的心意決定。

最明顯的例子，在於過去柯林頓當美國總統時，曾明確以「台灣不應加入任何必須以國家名義才能加入的國際組織」作為美國支持的「一中政策」內容。但在拜登上台後，國務卿布林肯卻明確將美國的「一中政策」修正為「支持台灣有意義參與聯合國體系」。

而中國宣稱的「一中原則」指的就是「支持一個中國」是不能改變的「原則」。而且按照習近平在拜習會上對「一中原則」的定義，這項原則的實質內容就是：

台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。

但從這次拜習會後美中兩國各自發表的聲明來看，美國還是堅持「一中政策」，中國也還是堅持「一中原則」，兩國之間各吹各的調，沒有任何交集。

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關鍵在於「台海現狀」究竟是什麼？

我們雖然知道了「一中政策」「一中原則」差在哪裡，但上面的討論還是沒有回答中共為什麼敢「代表拜登」說美方不支持台獨？其實解答這個問題的線索，就藏在上面習近平闡述「一中原則」的談話中。在習近平的談話裡，他用了「台灣問題的真正現狀」這個詞。而在美國白宮的聲明中，也出現了「美國強烈反對單方面改變現狀」這句話。

因此這題的關鍵，其實就藏在：美中兩國認定的「台海現狀」究竟是什麼？美國的態度是「反對改變現狀」，但美國並沒有在聲明中定義現狀是什麼。習近平在這裡玩的小心機，就是想要偷偷定義「台海現狀」是台灣屬於中國的一部分，接著搶先指控是台獨在「改變現狀」。

習近平在心裡想的，就是美國的「一中政策」內涵雖然變來變去，從來沒有直接否定過「一個中國」這件事，也沒有明確支持過台獨；所以習近平想自己幫美國把立場定調成「反對台獨」，只要拜登事後沒有出來明確反對，就可以營造「美國反台獨」的既成印象。

然而拜登在拜習會後發表的兩次談話，其實就是要打臉習近平這自以為的「台海現狀」。所以拜登在新罕布夏州的第一次談話，等於是把「台海現狀」定義為台灣可以自己決定自己的前途。

不過拜登可能擔心他第一次的發言會過度鼓舞台灣向台獨發展，畢竟台灣目前的「現狀」還是蔡英文總統在國慶演說裡講的「中華民國台灣」，所以他又在第二次的發言裡補充「我們不會鼓勵獨立」。

而台灣總統府在拜習會後，重申蔡英文總統的「四個堅持」，目的也是在跟習近平爭奪「台海現狀」的話語權。

其實從拜登跟習近平這一連串的心機過招，就可以看出兩人之間並沒有什麼外界猜測的「密約」。這次的拜習會，美中在台灣問題上的真正進展，反而是互相讓對方明白自己在台灣問題上的「底線」，更確立美中互相對立的態勢。

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「拜習會」是誰在求誰？

除了台灣問題，拜習會的另一項重點，就是美中之間自己的恩怨能不能夠化解。在會前各方的分析，多半是偏向這場拜習會是「拜登有求習近平」，甚至有中國學者以會議安排的開會時間（北京是接近中午、華盛頓是接近午夜）為依據，認為拜登不惜加班也要和習近平談，代表「中美關係由美國單方面定義的時代已經過去」。

但是如果我們更加深入的去分析，就會發現在這場會議中，拜登雖然給足了習近平面子，卻暗中捅了他好幾刀。而且整場會議實際開下來，更像是「習近平有求拜登」。

為什麼我們會說這場拜習會，實際上是「習近平有求拜登」？其實線索就藏在習近平自己說的話裡。在拜習會結束後，《新華社》立刻就刊了一篇習近平在拜習會中的發言摘要。若是我們仔細看，就會發現這篇習近平的發言摘要，更像是他心中的「願望清單」。

像是「中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。」「希望美方把不打新冷戰表態落到實處」「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。」「中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。」「美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。」之類的發言，都在在暴露了習近平自己對美中關係的需求感。

尤其是習近平在談到貿易問題時，自己主動向美國讓利，表示：

中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復蘇。

相較之下，拜登對中國方面就幾乎沒有表達什麼需求。在白宮會後發表的摘要裡，在談到美中貿易問題時，拜登只冷冷的說：

他有必要保護美國工人和工業，免受中國不公平的貿易和經濟做法影響。（He was clear about the need to protect American workers and industries from the PRC’s unfair trade and economic practices. ）

從會後發表的聲明來看，拜登和習近平兩人對會談內容的冷熱態度就一覽無遺。除了會談本身，兩人對會談重視的程度，也可以從美中雙方在會談前後所發表的政策來判斷。

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拜登暗捅習近平好幾刀

習近平在會談前，最專注的就是「中共第十九屆六中全會」，以及會中表決的「第三個歷史決議」。然而六中全會早在拜習會前一週就已經開完，中共熱熱鬧鬧炒作了幾個月的「第三個歷史決議」卻直到拜習會開完前都沒有公開。有些分析就指出，習近平壓著「第三個歷史決議」不公開，是他期待在拜習會中能取得帶領中國壓制美國的印象，藉此樹立他在「第三個歷史決議」中塑造的歷史地位。

相反的，拜登則在拜習會前利用習近平對拜習會的期待，連連捅了習近平好幾刀，接連推出一連串的抗中政策。像是延續川普對解放軍相關企業的制裁、預告會在明年正式推出「重建美好世界」（Build Back Better World）的投資案，開始在全球跟一帶一路搶生意、另組一個「結合經貿、安全」的印太經濟新架構，基本上就是搞個新的抗中包圍網。

而在台海方面，先是讓布林肯提出「支持台灣有意義參與聯合國體系」，接著又秘密讓美國參議員來台灣巡視防務，看台灣還缺哪些武器。基本上拜登在拜習會前後所做的一切努力，都不像是個重視這次會面，害怕打壞兩國會談氣氛的人會做的事。

拜登在做的，更像是藉由「拜習會」來痲痹習近平的警覺性，趁機推出一連串抗中戰略，趁習近平沉醉在他的「歷史地位」裡時殺他個措手不及。很明顯的，針對美國上述的一連串抗中作為，中國除了在外交記者會上例行性地罵幾句空話外，至今都拿不出有效的反制措施。

「戰狼外交」讓拜登厭煩

至於拜登為何會積極促成拜習會，《BBC》在拜登、習近平9月直接通話時的報導，或許能提供我們一些線索。在這篇報導中，美國高層官員透露，從3月阿拉斯加會談到7月雪蔓（Wendy Sherman）訪問天津，美國政府對於中國的「戰狼外交」感到越來越厭煩。

報導透露，拜登認為這些「戰狼」擺出來的強硬姿態，只是因為中國官場的馬屁文化在揣摩上意，缺乏「進行嚴肅或實質性對話」的能力。為此拜登才打算甩開這些「沒有談判能力」的外交官，直接跟習近平對話。

從這樣的脈絡，我們就可以知道，習近平之所以會在沉醉在自己「歷史地位」的美夢，對拜登頻頻出招毫無招架之力，最根本的原因就是他關在中南海20幾個月，迷失在一群馬屁精透過「戰狼外交」所營造出來的愛國主義假象裡。如果習近平再不好好整頓中國外交圈裡「愛國表演」的虛假風氣，可以預見中國將在未來的美中交涉裡將會持續的落於被動挨打的境地。

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核稿編輯：翁世航