【關鍵真彭派】全面解讀拜習會：拜登打臉習近平認定的「台海現狀」，還暗中捅了他好幾刀

美國總統拜登跟中國國家主席習近平,在這週舉行了拜登上任後的首場線上峰會。這場「拜習會」的結果,在台灣引起了各方解讀。後續甚至進一步引發了「拜登究竟支不支持台獨?」的口水戰。拜習會的結果之所以在台灣引起高度關注,其中一個原因來自10月初共機頻繁繞台時,拜登曾脫口說出:

雖然拜登與白宮方面立即澄清所謂的「台灣協議」指的是「美中三公報」、《台灣關係法》與「六項保證」,仍然激起許多人的疑慮。懷疑拜登跟習近平之間,是不是私下有救台灣問題進行「秘密協議」。因此這次拜登與習近平的線上峰會,不只是關係到美中兩國未來的外交走向,也是觀察拜登是否會「賣台」的重要指標。

前面提到,在拜習會結束後,引發了一場「拜登究竟支不支持台獨?」的口水戰。這場口水戰剛好是一個適合的切入點,讓我們分析拜登究竟有沒有「賣台」?之所以會引爆這場口水戰,原因出在拜習會結束後,中國《人民日報》跟《新華社》立刻報導了會議內容。在這兩個媒體刊登的會談內容中,赫然出現了「美方堅持『一個中國政策』,不支持台獨。」的言論。

但在美國白宮提出的會議紀要中,並沒有「不支持台獨」這句話,只強調「美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定。」而拜登在拜習會後,於新罕布夏州接受媒體訪問時,對此補充說:

在發表上述談話後不久,拜登又對媒體二度澄清對台政策,談到:

對於「拜登究竟支不支持台獨?」這場口水戰,我們第一個要思考的是,中國方面為什麼要對外宣稱「美方不支持台獨」這樣的說法。對照美中兩國公開的會後聲明與報導,我們可以發現「美方不支持台獨」很明顯是中共在「代表拜登說話」。

而談到中共為什麼敢代表拜登說話,而不怕事後被美方打臉,就要從美中兩國的「一中各表」開始講起。大家講到「一中各表」,想到的都是過去國共之間的「九二共識」。其中「一中各表」指的是國民黨認為代表一個中國的是中華民國;而共產黨認為代表一個中國的是中華人民共和國。

然而在美中之間,其實也有另一個「一中各表」。那就是在談到「一個中國」的時候,美國談的是「一中政策」而中國談的是「一中原則」。這個「一中政策」跟「一中原則」雖然只差兩個字,背後的意涵卻是天差地遠。

對於長期研究美中關係與台海問題的人來說,區分「一中政策」跟「一中原則」的差異,是討論這個問題的基礎,但對大部分的一般人來說,可能分不太清楚「政策」跟「原則」之間究竟差在哪裡?不過就算不知道這兩者差在哪裡,也不用覺得氣餒。畢竟這就像不是長期研究台海問題的外國人,根本搞不清楚中華民國跟中華人民共和國差在哪裡一樣正常。

「一中政策」跟「一中原則」的差異,是美中外交策略之間一場精妙的文字遊戲。如果用最淺顯易懂的話來區分兩者間的差異,美國主張的「一中政策」指的就是美國對「一個中國」的態度是「隨時會改變」的,而且是按照美國今天的心情好壞改變。甚至對於一個中國的「實質內容」是什麼,也是看美國的心意決定。

最明顯的例子,在於過去柯林頓當美國總統時,曾明確以「台灣不應加入任何必須以國家名義才能加入的國際組織」作為美國支持的「一中政策」內容。但在拜登上台後,國務卿布林肯卻明確將美國的「一中政策」修正為「支持台灣有意義參與聯合國體系」。

而中國宣稱的「一中原則」指的就是「支持一個中國」是不能改變的「原則」。而且按照習近平在拜習會上對「一中原則」的定義,這項原則的實質內容就是:

但從這次拜習會後美中兩國各自發表的聲明來看,美國還是堅持「一中政策」,中國也還是堅持「一中原則」,兩國之間各吹各的調,沒有任何交集。

我們雖然知道了「一中政策」「一中原則」差在哪裡,但上面的討論還是沒有回答中共為什麼敢「代表拜登」說美方不支持台獨?其實解答這個問題的線索,就藏在上面習近平闡述「一中原則」的談話中。在習近平的談話裡,他用了「台灣問題的真正現狀」這個詞。而在美國白宮的聲明中,也出現了「美國強烈反對單方面改變現狀」這句話。

因此這題的關鍵,其實就藏在:美中兩國認定的「台海現狀」究竟是什麼?美國的態度是「反對改變現狀」,但美國並沒有在聲明中定義現狀是什麼。習近平在這裡玩的小心機,就是想要偷偷定義「台海現狀」是台灣屬於中國的一部分,接著搶先指控是台獨在「改變現狀」。

習近平在心裡想的,就是美國的「一中政策」內涵雖然變來變去,從來沒有直接否定過「一個中國」這件事,也沒有明確支持過台獨;所以習近平想自己幫美國把立場定調成「反對台獨」,只要拜登事後沒有出來明確反對,就可以營造「美國反台獨」的既成印象。

然而拜登在拜習會後發表的兩次談話,其實就是要打臉習近平這自以為的「台海現狀」。所以拜登在新罕布夏州的第一次談話,等於是把「台海現狀」定義為台灣可以自己決定自己的前途。

不過拜登可能擔心他第一次的發言會過度鼓舞台灣向台獨發展,畢竟台灣目前的「現狀」還是蔡英文總統在國慶演說裡講的「中華民國台灣」,所以他又在第二次的發言裡補充「我們不會鼓勵獨立」。

而台灣總統府在拜習會後,重申蔡英文總統的「四個堅持」,目的也是在跟習近平爭奪「台海現狀」的話語權。

其實從拜登跟習近平這一連串的心機過招,就可以看出兩人之間並沒有什麼外界猜測的「密約」。這次的拜習會,美中在台灣問題上的真正進展,反而是互相讓對方明白自己在台灣問題上的「底線」,更確立美中互相對立的態勢。

除了台灣問題,拜習會的另一項重點,就是美中之間自己的恩怨能不能夠化解。在會前各方的分析,多半是偏向這場拜習會是「拜登有求習近平」,甚至有中國學者以會議安排的開會時間(北京是接近中午、華盛頓是接近午夜)為依據,認為拜登不惜加班也要和習近平談,代表「中美關係由美國單方面定義的時代已經過去」。

但是如果我們更加深入的去分析,就會發現在這場會議中,拜登雖然給足了習近平面子,卻暗中捅了他好幾刀。而且整場會議實際開下來,更像是「習近平有求拜登」。

為什麼我們會說這場拜習會,實際上是「習近平有求拜登」?其實線索就藏在習近平自己說的話裡。在拜習會結束後,《新華社》立刻就刊了一篇習近平在拜習會中的發言摘要。若是我們仔細看,就會發現這篇習近平的發言摘要,更像是他心中的「願望清單」。

像是「中國實現完全統一,是全體中華兒女的共同願望。」「希望美方把不打新冷戰表態落到實處」「地球足夠大,容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠,不玩零和博弈,不搞你輸我贏。」「中美經貿關係本質是互利雙贏,在商言商,不要把中美經貿問題政治化。」「美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。」之類的發言,都在在暴露了習近平自己對美中關係的需求感。

尤其是習近平在談到貿易問題時,自己主動向美國讓利,表示:

相較之下,拜登對中國方面就幾乎沒有表達什麼需求。在白宮會後發表的摘要裡,在談到美中貿易問題時,拜登只冷冷的說:

他有必要保護美國工人和工業,免受中國不公平的貿易和經濟做法影響。(He was clear about the need to protect American workers and industries from the PRC’s unfair trade and economic practices. )