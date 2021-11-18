台積電到高雄，美術館第一排「豪宅3.0」現熱潮
我們想讓你知道的是
台灣豪宅歷經郊區大別墅、市政中心重劃區豪宅等兩代演進，如今，興富發在43公頃高美館公園首排、近2500坪絕版角地上所推出的「美術1号院」，正式宣告接軌國際都會的「豪宅3.0」潮流。
跟著「護國神山」 買「房市中的台積電」
高雄房市連連報喜，護國神山「台積電」證實高雄廠最快2022年動工，2024年量產，年薪300〜500萬的高科技新貴家庭、將陸續進駐北高雄，龐大購屋需求，湧進約15分鐘生活圈的美術館特區。
愛山林建設總經理張境在表示，「高階主管鎖定美術館第一排景觀，高級工程師首選飯店宅，尤其是70〜100坪的四房格局，少了百坪過大的負擔，住起來比一般3房舒適，剛好符合市場主流，吸引台積電工程師購屋置產。」
此外，台灣豪宅歷經郊區大別墅、市政中心重劃區豪宅等兩代演進，如今，興富發在43公頃高美館公園首排、近2500坪絕版角地上所推出的「美術1号院」，正式宣告接軌國際都會的「豪宅3.0」潮流。
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10大國際規格 同步紐約中央公園豪邸
|1.國際級景觀
|43公頃森林公園
山河海湖無限視野
|6.國際級抗震
|美國ITT阻尼器(同台北101品牌)
BRB雙制震鋼骨
|2.國際級飯店
|五星級凱悅飯店進駐
近享共構共榮
|7.國際級禮遇
|極上隱私、全層招待所
全長50米空中泳池SPA
|3.國際級藝文
|高雄美術館、兒童美術館
展出「泰德美術館、奈良美智」
|8.國際級排場
|挑高10米、深65米
四進式門廳藝廊
|4.國際級地段
|總統級首富特區
近2500坪絕版角地
|9.國際級街廓
|面寬130米
曼哈頓時尚第五大道
|5.國際級地標
|Aedas建築藝境
「高雄之門」地標
|10.國際級領袖
|層峰家庭：上市企業主
科技CEO、醫生菁英
山湖海森林美術席 超越大安森林公園
通膨時代，房產買強不買弱，蔚為置產主流，「美術1号院」在「北高雄」高級住宅地段美術館特區，推出美術館景觀首排近2500坪地王角地、複合開發「Hyatt凱悅酒店」，訴求高雄市場首見的「豪宅3.0」產品。據傳，首排A棟70～100坪也有北部企業主與竹科大廠高層談包層置產，並認為「美術館的生活氛圍，完全超越大安森林公園、竹北重劃。」
北客+竹科客佔3成，通膨下、買強不買弱
現場銷售人員透露，高雄在地客佔7成，北客與竹科客佔已購客3成，對北客來說，「高美館特區50～60萬行情，我買土城也是這個價錢。」卻能買高雄最頂級的地段，出手非常明快；值得注意的是，置產的策略非常明確，一次買2戶，1戶自住、1戶置產，購買力最強。
國際凱悅飯店進駐，增值前景、立即可見
由於台北信義計畫區的Grand Hyatt君悅飯店，名聞全台，現在，Hyatt Regency 凱悅飯店進駐高雄美術館第一排「美術1号院」，讓高雄人引以為傲！市中心難得的森海景觀，比台北大安森林公園更大上1.6倍，加上國際凱悅飯店加值，因此，高雄業界坦言，這絕對是高雄最頂級的住宅產品。此波台積電效應引爆科技主管高雄置產潮，看上美術館第一排的優質居住環境，每坪單價5〜6字頭，僅約北市1／5房價，因此吸引全台買盤搶進，因為房價增值前景，立即可見。
中鋼工程師肯定，美國ITT阻尼器、BRB制震
最近火災、地震頻傳，越來越多人擔心20年以上屋齡的建築大樓，是否具有「當層阻隔」，讓火勢不會向上亂竄；「當層排氣」讓濃煙、病菌不會隨著管道傳播。更重要的是，地震來襲時，結構安全，才能保護全家平安。來購買「美術1号院」的中鋼工程師表示，當他得知全棟鋼骨，而且還用到與台北101同品牌的美國ITT阻尼器，並搭配BRB斜撐制震時，非常感動，因為SRC鋼骨結構抗震，加上阻尼器和斜撐雙制震，不但比一般RC建築造價高達數倍，更能有效降低地震搖晃的恐懼不適感，讓家人不受驚嚇、避免家中收藏品因此破碎，是他下定決心換屋的主因。
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美術1号院 基本資料
|基地位置
|高雄美術館第一排(美術東二路、明誠四路口)
|商圈機能
|國際凱悅飯店旁、農16富邦購物中心、漢神巨蛋百貨、義享天地
|明星學區
|滿額管制學區：中山國小、七賢國中
|投資興建
|興富發集團(2542)/齊裕營造
|樓層規劃
|33F / B7F
|產品規劃
|領袖區70〜100坪(四房)、新銳區30〜38坪(三房)
|建築美學
|Aedas(全球五大建築事務所之一)
|休閒會所
|張真一(興富發御用豪宅設計師)
|建築代銷
|愛山林建設開發(2540)
|服務專線
|高雄接待會所 (07)550-2255
台北房展中心(02)2517-2233
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