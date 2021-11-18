台積電到高雄，美術館第一排「豪宅3.0」現熱潮

跟著「護國神山」 買「房市中的台積電」

高雄房市連連報喜，護國神山「台積電」證實高雄廠最快2022年動工，2024年量產，年薪300〜500萬的高科技新貴家庭、將陸續進駐北高雄，龐大購屋需求，湧進約15分鐘生活圈的美術館特區。

愛山林建設總經理張境在表示，「高階主管鎖定美術館第一排景觀，高級工程師首選飯店宅，尤其是70〜100坪的四房格局，少了百坪過大的負擔，住起來比一般3房舒適，剛好符合市場主流，吸引台積電工程師購屋置產。」

此外，台灣豪宅歷經郊區大別墅、市政中心重劃區豪宅等兩代演進，如今，興富發在43公頃高美館公園首排、近2500坪絕版角地上所推出的「美術1号院」，正式宣告接軌國際都會的「豪宅3.0」潮流。

10大國際規格 同步紐約中央公園豪邸 1.國際級景觀 43公頃森林公園

山河海湖無限視野 6.國際級抗震 美國ITT阻尼器(同台北101品牌)

BRB雙制震鋼骨 2.國際級飯店 五星級凱悅飯店進駐

近享共構共榮 7.國際級禮遇 極上隱私、全層招待所

全長50米空中泳池SPA 3.國際級藝文 高雄美術館、兒童美術館

展出「泰德美術館、奈良美智」 8.國際級排場 挑高10米、深65米

四進式門廳藝廊 4.國際級地段 總統級首富特區

近2500坪絕版角地 9.國際級街廓 面寬130米

曼哈頓時尚第五大道 5.國際級地標 Aedas建築藝境

「高雄之門」地標 10.國際級領袖 層峰家庭：上市企業主

科技CEO、醫生菁英

Photo Credit:美術1号院 建築3D示意參考圖

Photo Credit:美術1号院 高樓層景觀示意

山湖海森林美術席 超越大安森林公園

通膨時代，房產買強不買弱，蔚為置產主流，「美術1号院」在「北高雄」高級住宅地段美術館特區，推出美術館景觀首排近2500坪地王角地、複合開發「Hyatt凱悅酒店」，訴求高雄市場首見的「豪宅3.0」產品。據傳，首排A棟70～100坪也有北部企業主與竹科大廠高層談包層置產，並認為「美術館的生活氛圍，完全超越大安森林公園、竹北重劃。」

Photo Credit:美術1号院 美術館生態湖

北客+竹科客佔3成，通膨下、買強不買弱

現場銷售人員透露，高雄在地客佔7成，北客與竹科客佔已購客3成，對北客來說，「高美館特區50～60萬行情，我買土城也是這個價錢。」卻能買高雄最頂級的地段，出手非常明快；值得注意的是，置產的策略非常明確，一次買2戶，1戶自住、1戶置產，購買力最強。

國際凱悅飯店進駐，增值前景、立即可見

由於台北信義計畫區的Grand Hyatt君悅飯店，名聞全台，現在，Hyatt Regency 凱悅飯店進駐高雄美術館第一排「美術1号院」，讓高雄人引以為傲！市中心難得的森海景觀，比台北大安森林公園更大上1.6倍，加上國際凱悅飯店加值，因此，高雄業界坦言，這絕對是高雄最頂級的住宅產品。此波台積電效應引爆科技主管高雄置產潮，看上美術館第一排的優質居住環境，每坪單價5〜6字頭，僅約北市1／5房價，因此吸引全台買盤搶進，因為房價增值前景，立即可見。

Photo Credit:美術1号院／建築3D示意參考圖 國際凱悅飯店進駐，共構共榮、 基地左棟為國際凱悅飯店，樓下為精品名店街。

中鋼工程師肯定，美國ITT阻尼器、BRB制震

最近火災、地震頻傳，越來越多人擔心20年以上屋齡的建築大樓，是否具有「當層阻隔」，讓火勢不會向上亂竄；「當層排氣」讓濃煙、病菌不會隨著管道傳播。更重要的是，地震來襲時，結構安全，才能保護全家平安。來購買「美術1号院」的中鋼工程師表示，當他得知全棟鋼骨，而且還用到與台北101同品牌的美國ITT阻尼器，並搭配BRB斜撐制震時，非常感動，因為SRC鋼骨結構抗震，加上阻尼器和斜撐雙制震，不但比一般RC建築造價高達數倍，更能有效降低地震搖晃的恐懼不適感，讓家人不受驚嚇、避免家中收藏品因此破碎，是他下定決心換屋的主因。

美術1号院 基本資料 基地位置 高雄美術館第一排(美術東二路、明誠四路口) 商圈機能 國際凱悅飯店旁、農16富邦購物中心、漢神巨蛋百貨、義享天地 明星學區 滿額管制學區：中山國小、七賢國中 投資興建 興富發集團(2542)/齊裕營造 樓層規劃 33F / B7F 產品規劃 領袖區70〜100坪(四房)、新銳區30〜38坪(三房) 建築美學 Aedas(全球五大建築事務所之一) 休閒會所 張真一(興富發御用豪宅設計師) 建築代銷 愛山林建設開發(2540) 服務專線 高雄接待會所 (07)550-2255

台北房展中心(02)2517-2233

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