台哥大創辦人孫道存癌逝享壽72歲，昔日紅頂商人晚年2度淪為階下囚

前太平洋電線電纜公司董事長、台灣大哥大創辦人孫道存昨（17）天因惡性腫瘤病情惡化不治，享壽72歲。孫道存創立台哥大時年僅48歲，曾被譽為最會賺錢的企業家。後來卸下台哥大董事長職務後風雨不斷，前後因偽造文書、公益侵占案入監服刑。

其女孫芸芸昨晚透過助理低調表示，孫道存生前有特別交代身後事宜，一切低調處理。

企業家庭出身，卸下台哥大董事長後開始走下坡

（中央社）名媛孫芸芸父親、前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因病情惡化保外就醫中過世。曾是紅頂商人，身邊不乏美女環繞，風光時頻繁穿梭在政商名流間，孫道存卻是爭議不斷。繁華過後，落難大亨轉身告別人生姿態，也是戲劇化十足。

孫道存出身企業家庭，父親孫法民在台灣創立太平洋電線電纜公司，孫道存後來進入家族事業任職，擔任太平洋電信電纜公司總經理，隨著手機逐漸流行，太平洋電信電纜公司決定把電信事業作為第二主體事業。

他在1997年創立台灣大哥大，當時年僅48歲，是台灣第一家在證交所上市的民營電信業者，初期就為太電集團帶來驚人獲利，一時蔚為話題，名利雙收，曾被譽為最會賺錢的企業家，在媒體間大談企業經營之道，風光至極。

孫道存後來卸下台灣大哥大董事長職務，從人生巔峰開始走下坡，爾後風風雨雨不斷；後來更因為掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，被依連續行使偽造文書等罪判刑3年定讞，2020年1月1日服刑期滿出獄，但是隨即因涉及公益侵占案遭羈押，最終判刑1年6月定讞，並在今年4月入監服刑。

另外，太電子公司太研科技逃漏稅捐，孫道存遭國稅局追繳1.2億元罰鍰，財政部列為重點追繳欠稅大戶，他遭法院裁定管收2小時後一次繳清。

孫道存近期則因為惡性腫瘤惡化，10月1日申請保外就醫，疑因病情惡化昨天凌晨3時許不治，享壽72歲。

微風集團對此低調，不多做回應

（中央社）名媛孫芸芸父親、前太平洋電線電纜公司董事長孫道存昨天凌晨病逝，享壽72歲，孫芸芸與夫婿廖鎮漢並未公開聲明，不過廖鎮漢經營事業、微風集團表示，「感謝各界關心，因為涉及家務，因此不便多做回應」。

孫道存因掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，被依連續行使偽造文書等罪判刑3年定讞，服刑期滿後，因侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑1年6月定讞再次入獄，10月因惡性腫瘤惡化申請保外就醫，昨天傳出噩耗，台北監獄證實逝世訊息。

孫道存與前妻何念慈育有2個女兒為孫瑩瑩、孫芸芸以及兒子孫智宏。孫芸芸於21歲嫁給微風集團創辦人廖偉志之子廖鎮漢，便與夫婿時常出席微風廣場活動，也擔任過微風廣場代言人，與小姑廖曉喬等人有微風幫之稱。

對於孫道存離世，微風集團相當低調，僅表示，「感謝各界關心，因為涉及家務，因此不便多做回應。」

《ET Fashion》報導，孫芸芸昨晚透過助理表示：「太電前董事長孫道存在所有家人陪伴下，於17日安詳辭世，感謝各界關心與問好。家父生前有特別交代身後事宜，一切低調處理。再次謝謝大家這陣子來的關心。」

雖然孫道存最後的人生並不光彩，與債務、鉅額罰款糾纏不清，也早宣布破產，但是其兒女們都非常自立自強，孫芸芸作為微風董娘，與丈夫、微風董事長廖鎮漢將百貨經營得有聲有色，孫芸芸亦創立個人的珠寶品牌YUN YUN SUN，並時常於Instagram上帶貨時尚單品。

姐姐孫瑩瑩也曾是時尚圈人物，不過近期則是在Instagram開始經營料理頻道，教粉絲們做菜；兩姐妹與弟弟孫智宏感情也非常好，經常曬出同框照，好感情盡在不言中。

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責任編輯：潘柏翰

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