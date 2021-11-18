厄瓜多監獄幫派血腥暴動，槍械、手榴彈與炸藥齊發搶地盤，火拼屠殺8小時釀62死

文：吳宗宜

厄瓜多監獄成無法地帶，激烈械鬥一再上演

11月12日晚間至翌日凌晨，南美國家厄瓜多再度發生大規模監獄血腥暴動，西部大城瓜亞基爾（Guayaquil）的海岸監獄（Littoral Penitentiary）爆發幫派間的嚴重衝突，數百名囚犯持槍械、彎刀和爆裂物展開械鬥，火拼近8小時，造成超過60人身亡。網路上流出的影片顯示，監獄的地板上處處是屍體和斷肢，許多甚至已被燒毀。

瓜亞基爾省省長阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）表示，該場動亂是因一名幫派頭目出獄後，獄中出現權力真空所引發：「其他棟樓的幫派想要把沒有老大的二號樓納入麾下，為使他們臣服，於是進入這棟樓並展開屠殺。」並指出囚犯試圖炸毀一堵牆進到二號樓內，還焚燒床墊，試圖以煙霧淹沒敵人。

「我們正在試圖打擊販毒活動，這件事真的很難。」厄瓜多警政署長瓦雷拉（Tannya Varela）表示，「這些事件是監獄內不同毒梟幫派爭權的結果。」

稍早無人機偵查的結果顯示，三棟樓的幫派分別都已武裝並持有爆裂物，這些武器可能是透過補給車或是無人機走私入監獄的。

總統發言人吉洪（Carlos Jijón）則表示，目前已有約900名警察進駐現場並控制住混亂局勢。

根據厄瓜多檢察官辦公室在推特上公布的數據，這次暴動造成至少68人喪生、25人受傷。然而，由於監獄中橫屍遍野、斷臂殘肢隨處可見，實際上根據最新的統計，死亡總人數實際為62人。瓜亞基爾省警察局法律和刑事醫學處處長、上校拉米瑞茲（Marco Ramírez）告訴美聯社，法律醫學處需要時間去做DNA鑑定：「DNA鑑定的過程需要時間，並不簡單。」

警方發言人佩皮諾斯（David Pepinos）少校告訴美聯社，「他們數了數，殘骸、腿、胳膊、大腿……和身體的數量對不上，這讓我們知道，在大屠殺中的許多囚犯的屍體已被燒毀或肢解，據法醫的報告，最初能判別的死者有61人，另外還有一人因傷勢過重而在醫院死亡。目前已確定身分的39具屍體中，34具已交還給他們的家人。」

在瓜亞基爾省警局大樓外，有數十名親屬等著收屍，其中許多帶著棺材一起來。

厄瓜多正面臨大規模的監獄危機，各地監獄都開始出現血腥暴動，曾發生多起拉丁美洲監獄史上最嚴重的武裝暴亂。今（2021）年迄今，已有328名囚犯因械鬥命喪獄中，去（2020）年同個時期則僅有36人身亡。瓜亞基爾的海岸監獄關押了大多數國內和國際的毒梟，而僅能容納5000名囚犯的監獄，已擠滿了8500多人。

破舊且人滿為患的海岸監獄頻頻發生血腥暴動，9月28日，該監獄就曾發生該國有史以來最大規模的監獄暴動事件，獄中兩大幫派「Los Lobos」及「Los Choneros」火拼，造成116人死亡、80人受傷，其中有5人被斬首而慘死。犯人們不只使用刀械及槍枝火拼，甚至還使用了手榴彈和炸彈，擁有火力之強令人震驚。

厄瓜多監獄在9月發生大規模火拼後，總統拉索（Guillermo Lasso）隨即宣布全國監獄進入為期60天的緊急狀態，允許政府派駐警察和軍隊進入監獄，以防事端再起，但此行政命令遭厄瓜多憲法法庭所限制。

近日他在推特上，抨擊法官拒絕允許軍隊進入監獄的決定：「我們保障最重要的權利應該是生命權和自由權，但如果軍隊無法採取行動保護人民，要達成這些是不可能的。國家的基本職責是無例外的保障公民的生活，這是一項基本人權。不幸的是，今天，由於法院的決定對國家部隊保護人民的任務施加過大的限制，這項工作已變得不可能。他們不允許我們捍衛人民的生命。」

拉索也稱，他們面臨的的敵人不是當地幫派，而是國際販毒黑手黨，他們試圖掌控厄瓜多全國所有監獄。

根據厄瓜多2008年生效的憲法，警察不能駐守於監獄內，武裝部隊即使在極端暴力的情況下也不能進入監獄。

Goberna& Derecho的創始人​​、律師兼憲政學者坎帕納（Joffre Campaña）告訴美聯社，監獄危機和犯罪都不會因為政府宣布緊急狀態，或每次都派遣部隊重新控制監獄而得到解決：「這是一個結構性的、複雜的問題，他們卻只能給我們片面和民粹主義式的答案來解決。」

厄瓜多前軍事情報局局長帕茲米尼奧（Col Mario Pazmiño）上校表示，最近發生的暴力事件表明，政府無法應對早已失控的威脅，並指出地方幫派在墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）和哈利斯科州（Jalisco）新世代販毒集團的收編下，暴力事件開始激增。

「腐敗程度如此之高，監獄工作人員和官員完全是腐敗的，以至於監獄被囚犯掌控，呈現一片混亂。」

帕茲米尼奧也指出，司法系統的停擺使情況變得更糟，這意味著許多囚犯在判決確定前就已入獄，導致監獄人滿為患，高度危險的罪犯與因涉嫌竊盜或吸毒而入獄的囚犯混在一起。

今年10月，海岸監獄中共有11人被絞死，當局卻表示他們可能是自殺。而自9月底全國進入緊急狀態以來，警方已在獄中搜查出無數藏匿的槍支、手榴彈、刀具、彈藥、手機和毒品。

許多人民呼籲厄瓜多的軍隊進駐監獄。NPR報導，55歲的錢凱（Francisca Chancay）表示：「夠了，他們什麼時候才能停止殺戮？這是監獄而不是屠宰場，他們是人。」他的哥哥已經在監獄裡待了8個月。

半島電視台報導，兒子是一名囚犯、62歲的維拉（Maritza Vera）說，「拉索總統還在等什麼？等更多人死亡？請有同情心、保護人權。我們以前以為這會改變，但情況反而變得更糟，我感到悲傷和痛苦，因為實在太多人死了。」

厄瓜多監獄容納空間不足、幫派獄內火拼一直是相當嚴重的問題，該國共有65座監獄，可容納約3萬人，但目前監獄有近4萬名囚犯，其中，1500名甚至尚未被判刑定罪。

毒品問題也是厄瓜多的難題之一。位於哥倫比亞和秘魯間的厄瓜多，是全球古柯鹼產量最高的國家，同時也是南美洲運送毒品至美國和歐洲的中繼國，瓜亞基爾是厄瓜多的主要港口，今年1月至8月期間，厄瓜多海關緝獲了約116噸毒品，主要是古柯鹼，而2020年全年為128噸。

毒品走私牽扯到龐大的利益與中南美販毒集團、甚至當地幫派間的角力，讓厄瓜多的治安與監獄暴力問題更加複雜與難解。

厄瓜多安全專家卡里昂（Fernando Carrion）告訴法新社：「自2010年以來厄瓜多一直存在監獄危機，平均每年發生25起兇殺案，但從2017年到今年，這一問題顯著惡化。」

針對監獄人滿為患的問題，瓜亞基爾省省長阿羅賽梅納表示，厄瓜多當局將通過赦免、重新安置囚犯和將一些外國囚犯移送回他們的國家來解決：「將會有超過1000人次的赦免，這是解決問題過程的一部分。」

他並指出，厄瓜多將獲得哥倫比亞、美國、以色列和西班牙等國的援助，以應對其監獄危機，他並指出援助的資源和後勤補給，將用於如在瓜亞基爾監獄安裝掃描檢測儀（成本為400萬美元），以防止武器走私等計畫上。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航