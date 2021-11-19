中高階管理人才的跳板，美國名校GIMBA學程在台全英授課

MBA碩士學歷是企業愛用管理人才！因就讀MBA的學生具備跨領域與組織管理的能力，並對創新技術與當代商業策略得以整合企業所需。Fortune雜誌調查結果顯示出在全球500大企業中，高階主管約有三分之一都具備有MBA管理碩士學位。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）總裁James Dimon、Google執行長Sundar Pichai、蘋果公司執行長Tim Cook都在其列。

蘋果執行長Tim Cook畢業於美國杜克大學Fuqua MBA商學院。執行長提及MBA管理課程指導如何正確思考問題、處理問題以及如何與觀點截然不同的人一起工作。

華爾街日報分析近600個學程的聯邦學生貸款數據中發現，能帶來真正報酬的進修學位是企業管理碩士課程（MBA）。此「報酬」表示學生在進修MBA學位後，有更高的回報率。

調查發現，98%的MBA學程畢業生收入大幅成長！一般情形下，畢業兩年後之年收入將超越學費貸款總額。在與現有其他學程相比，僅有約6% 法學院碩士學位能達到等比水平。由此可見，許多人為了加薪而申請國外MBA，或是寄望學位可以幫助他們進入新的產業、邁向管理職！但海外進修MBA學位動輒12萬至25萬美元的學費，經常使人頓時失去雄心抱負。

美國西密西根大學為因應台灣在職者需求，由中碩國際教育中心協助申請，學生在台灣進修此學位，其學費僅不到校本部50%的學費，讓學生在保有工作及收入的情況下，在台灣進修就能直接取得美國MBA碩士同等學歷。

取得國內或國外MBA有哪些差別

台灣半導體企業代表張忠謀先生於2019年曾在清華大學演講時表示，以理工科來說如台大、清大電機系與麻省理工學院（MIT）電機系，台灣與美國程度相差並不大，但若就商學院比較與美國相差甚多；張忠謀先生認為，因為台灣世界級的企業不多，因此商學院的格局也較侷限。

在台灣，有不少讀理工的人會說「MBA樣樣學樣樣不精通」，但為什麼仍然有這麼多的人申請進入美國頂尖商學院？

美國西密西根大學GIMBA學程，專門為無法放棄現有工作或無法出國進修的在職人士設計引進台灣在地授課，學員透過一年半的周末時間進修，課程以實務案例分析為教學主軸，各科目的團體報告或作業取代畢業論文；國內MBA碩士課程修業年限相對較長，且需在課後騰出較多的時間來撰寫論文，與美國教授教學方式較為不同。美國西密西根大學GIMBA學程50%由北美師資親自來台授課，且師資群具有富比世百大企業任職經驗，可讓在職人士對與各產業之管理者共同學習，在台灣即能拓展商務人脈鏈，同時接軌國際！

Photo Credit：中碩國際教育中心

創新、AI、IT與大數據 Global Innovation MBA

Global Innovation「全球創新」，學程以實務創新以及全球商務為核心，課程多以Case study進行教學，取代傳統演講式授課，培養學員邏輯與批判性思考能力，更能理解如何將管理知識直接應用在職場上，且學生組成多包含有上市櫃、外商企業中高階主管或跨國工作者。

畢業校友表示：「有機會前進與改變，就不要放棄任何可能。」修讀 GIMBA 就是改變契機。運用創新思維與國際觀點改變現有產業框架，挑戰事業新高峰。眾多海內外校友現身說法，創業家、科技、金融、醫療、新創、傳產等高階主管經理，藉由 GIMBA 課程提升實力實現自我價值！

Photo Credit：中碩國際教育中心

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在台取得美國碩士學位：西密西根大學 全球創新管理碩士學程

西密西根大學 (簡稱WMU）是一所公立綜合型大學。位於美國密西根州卡拉馬祖市，來往芝加哥和底特律兩大城市非常方便。西密西根大學創校於1903年，目前共有五個校區，包括位於卡拉馬祖市的West Campus，East Campus，Oakland Drive Campus，Parkview Campus以及位於Battle Creek的College of Aviation，其中西校區（West Campus）為主校區。

WMU歷史悠久校風良好，擁有富比士前百大業界實務的頂尖師資，來自全球創新思維之管理策略課程，專為現今數位時代的職場菁英人士打造。校友遍布世界各洲、各領域，科技業Dell CFO Tom Sweet、金融業Comerica副總Rhonda D. Johnson、輝瑞藥廠經理人與創業家等。

要成為國際頂尖專業人才，唯有透過WMU GIMBA全球創新管理碩士學位，與科技結合最為領先的商業思維，開創屬於自己的嶄新人生。

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