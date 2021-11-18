高鐵延伸宜蘭站址新增第5折衷案，位於宜蘭市與羅東鎮之間，王國材：目前最有共識的方案

高鐵計畫延伸到宜蘭先前已有4個站址供選擇，引發地方各界意見分歧。交通部昨（17）天提出第5個站址選擇，在宜蘭縣政中心以南350公尺處，優點為位於宜蘭市與羅東鎮間開發效益高，繞行人口密集區外側。缺點則是路線長、費用次高，約62%為特定農業區。

交通部長王國材今（18）早在立法院會議前表示，第5案是較有共識的，顧問公司也會再詳細評估，站址確定後就會進入環評，真正定案是在環評後。

第5案不影響鐵路高架化進度，宜蘭縣長盼交通部盡快核定站址

（中央社）高鐵計畫延伸到宜蘭，已有4個站址供選擇，尚未定案。交通部昨（17）天提出第5案，位於縣政中心以南350公尺處、未跨越蘭陽溪，部長王國材表示，這是最有共識的方案。

高鐵延伸宜蘭計畫先前列出四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4個站址的優缺點，引起宜蘭地方各界不同意見，造成紛擾。

立法院交通委員會昨天上午邀集交通部長王國材、交通部鐵道局等單位，在宜蘭縣農會進行「高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址規劃進度說明」簡報及座談，聽取地方民意，宜蘭縣長林姿妙與多名地方民代與會。

鐵道局長伍勝園在簡報時表示，站址選項新增第5折衷案，也就是縣政中心附近再往南約350公尺，但未跨越蘭陽溪，路線總長59.3公里，工程總經費新台幣1880億元。

伍勝園指出，提出折衷案是希望考量溪南與溪北區域均衡發展，減少都市景觀與噪音衝擊，避免延誤宜蘭鐵路高架計畫與減少站區拆遷量，因此，除先前4個站址選項之外，新增第5折衷案。

伍勝園表示，第5折衷案主要優點為位於宜蘭市與羅東鎮間，採區段徵收，開發效益高，地主可參與開發，容易新闢聯外道路，繞行人口密集區外側，也不與日後的鐵路高架車站共構，不影響鐵路高架計畫進度。

主要缺點為位於縣政中心人口密集區南側、路線長、費用次高，約62%為特定農業區；若遇到豪雨容易淹水，需加強排水系統，路線須拆遷93棟建築。

高鐵延伸宜蘭促進會會長、宜蘭市長江聰淵認為，第5案中若不會影響宜蘭鐵路高架規劃建設期程，站體若不會過高、超過17公尺，加上區段徵收面積不要超過200公頃，他會支持，也希望交通部在年底以前趕快宣布站址。

林姿妙表示，高鐵延伸宜蘭計畫希望能讓縣內東西南北平衡發展，但尊重交通單位專業考量，也希望交通部趕快核定站址。

「這是府院共識，高鐵延伸宜蘭案一定要做。」王國材指出，這項規畫案只能決定一個站址，屆時可能會有幾家歡樂幾家愁的現象。

王國材下午出席交通科技產業會報委員會前接受媒體聯訪時表示，第5案是目前最有共識的方案。

他並說明第5案和原本縣政中心案的差異，主要是若設站在縣政中心，還是會經過宜蘭市區，會面臨與宜蘭鐵路高架重疊問題，第5案則是從縣政中心北側到南側約350公尺位置，也就是從外面繞到宜蘭市。

交通部長：站址確定後就會進入環評

（中央社）交通部昨天提出高鐵宜蘭站址第5案，位於縣政中心以南350公尺處。交通部長王國材今天表示，這是比較有共識的折衷方案，站址確定後就會進入環評，真正定案會在環評後。

立法院交通委員會上午安排台鐵、中華郵政公司、航港局報告111年度預算，王國材列席。

王國材在會議開始前接受媒體聯訪時說，昨天地方座談時，針對高鐵宜蘭站址共報告5個方案，現場對折衷案較有共識，少部分有意見的鄉鎮，交通部還要再溝通，顧問公司也會再詳細評估，站址確定後就會進入環評，真正定案是在環評後。

民進黨立委陳歐珀隨後接受媒體聯訪表示，交通部提出的折衷版符合民意需求，大多數鄉親希望高鐵宜蘭站設在宜蘭市區，折衷版就設在宜蘭市區，且不會影響宜蘭鐵路高架期程，若設在宜蘭站，宜蘭鐵路高架會延後40個月，設在縣政中心站會延後28個月，折衷案設在未來鐵路高架化新增的台鐵宜蘭新站，鐵路高架化不會有延後問題。

陳歐珀也說，地方也不希望高鐵設站而農地流失，未來交通部只會區段徵收190公頃，且與台鐵宜蘭新站同站不同軌道路廊，站體高度也會由設在宜蘭站的32公尺降為17公尺，避免市區景觀及噪音衝擊，種種面向討論，昨天交通委員會的考察相當有共識，他也要求交通部務必在今年底前確定站址，早日動工，對會被拆遷的房舍，他也要求交通部依市價補償。

高鐵延伸宜蘭計畫先前列出四城、宜蘭、縣政中心及羅東等4個站址的優缺點，引起宜蘭地方各界不同意見，造成紛擾。

立法院交通委員會昨天安排地方考察，邀集交通部長王國材、交通部鐵道局等單位，在宜蘭縣農會進行「高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址規劃進度說明」簡報及座談，鐵道局簡報時，提出站址選項新增第5折衷案，也就是縣政中心附近再往南約350公尺，但未跨越蘭陽溪，路線總長59.3公里，工程總經費新台幣1880億元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航