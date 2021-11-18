國軍F-16V作戰隊成軍：見證台美軍事合作從低調轉為高調，對國防戰略有哪些幫助？

（中央社）F-16V（Block20）型機接裝典禮11月18日舉行。總統蔡英文說，F-16V強化戰機匿蹤性、遠距偵知及視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態，未來隨著構改及自購F-16V完成，國防戰力會更加堅強。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），11月18日上午在嘉義空軍基地舉行「性能提升接裝典禮」。

蔡總統、美國在台協會處長孫曉雅、國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、國安會諮委嚴德發、參謀總長陳寶餘上將、空軍司令熊厚基上將、國防大學校長張哲平上將等人出席。

蔡總統致詞表示，今天是F-16V性能提升接裝的大日子，剛剛也看見林暄期中校駕駛F-16V在時速600公里下完成許多高難度操演，能有這樣高超的戰技，除了性能優異的戰機，更重要的是空軍弟兄姊妹日復一日的紮實訓練，大家都辛苦了。

蔡總統指出，有空軍不分晝夜，在藍天中默默保護國人安全，她和國人都很安心，「因為我們知道，不管任何侵擾各位都能立即升空攔截驅離，展現捍衛領空的決心。」

蔡總統說，今天的接裝不僅是空軍歷史的新頁，更有三個重要意義，分別是台美友誼再進展、航太科技再提升及國防戰力更堅強。

「台美友誼再進展」部分，蔡總統指出，此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛馬共同參與，過程中，不論在技術或取得相關證照上，洛馬團隊都給予許多協助，讓升級順利完成。

蔡總統強調，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼的再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。她相信，「只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟我們站在同一陣線。」

其次，在「航太科技再提升」部分，蔡總統表示，國防產業自主是重要政策，希望在強化國防同時，也培養自己的人才，提升產業能量。從去年勇鷹高級教練機首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步走來，都代表航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

此外，「國防戰力更堅強」部分，蔡總統說， F-16戰機性能優異，是許多國家主力戰機，今天接裝的F-16V，更是強化戰機匿蹤性、遠距偵知及視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。

蔡總統表示，今天是台灣首批F-16V作戰隊成軍，未來隨著構改陸續完成，及自購的F-16V（Block70）交機，台灣的國防戰力也會更加堅強。

蔡總統也說，在這裡她除了要感謝所有參與接裝的飛官、地勤人員，大家為了接裝不眠不休訓練、整備，也要感謝參與升級的漢翔、洛馬團隊，讓國軍戰機性能更精進，守護國家更有力。

蔡總統強調，她要向在場官兵的家人表達感謝，因為你們的支持是國軍持續前進的力量，「身為中華民國三軍統帥，也會給國軍最大的支持，我們一起堅定勇敢大步前進，守護我們的家園。」

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新成軍的F-16V，做了哪些升級？

《中央社》報導，空軍「鳳展專案」將現有共141架F-16A/B構改性能提升為F-16V（Block20），141架裡已有64架完成升級，數量已達成軍標準。

F-16V最大的更新在於換裝新型AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA），偵蒐半徑大幅提升，可從更遠距離就能掌握各種航機動態，更早做好相應準備，有利於應對敵人匿蹤戰機威脅。其他升級還有先進的數據鏈、數位駕駛艙、適型油箱（CFT）、紅外線搜索暨追蹤（IRST）系統、自動地面防撞系統及搭配更新型的空對空飛彈等。

除了「鳳展專案」，國軍另以「鳳翔專案」同步向美軍購66架全新F-16V戰機，美方訂於2026年完成全部交機。

F-16V對國防戰略有哪些幫助？

《中央社》報導，針對換裝F-16V對國軍整體防禦作戰的幫助，國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，構改後的每一架F-16V都具備聯網作戰能力，例如E-2K預警機、陸基雷達、海軍艦隊或者其他在空F-16V發現敵目標後，可讓其他F-16V在沒有開啟雷達情況下發起攻擊，增加奇襲及隱匿性。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲也表示，F-16V配備的AESA雷達具備筆狀波束掃描能力，可扮演「小型預警機」功能，同時期搭載的AGM-84H/K（SLAM-ER）距外攻陸飛彈，射程達280公里、可精準打擊敵方港口船艦、地面指管中心、油彈庫等軍事關鍵基礎設施，瓦解敵方渡海波次與作戰節奏，對台灣的防衛作戰構想具實質助益。

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F-16V成軍，見證台美軍事合作從低調轉為高調

《聯合報》報導，這次F-16V成軍典禮與24年前，第四聯隊換裝F-16戰機，由美國飛回台灣時的低調機密，形成強烈對比。

當年換裝二代戰機任務代號稱「鳳凰專案」，24年前，第四聯隊奉命接收F-16新戰機，首批2架戰機悄悄飛抵國門，降落空軍嘉義基地，馬上滑進廠棚封鎖，軍方為避開媒體，突告之嘉義航空站演習半小時，淨空機場，禁止民航機起降，地勤人員停止作業。

相較過去的機密低調，這次蔡英文總統由國防部長邱國正陪同，帶領媒體、AIT處長孫曉雅等人，大陣仗搭空軍一號專機到嘉義基地，高調主持接裝典禮。蔡英文總統在致詞時也強調，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。

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