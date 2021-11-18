2021/11/18,
勞工

行政院拍板：政府約聘僱人員、工友比照軍公教明年調薪4%，估20萬人受惠

行政院拍板：政府約聘僱人員、工友比照軍公教明年調薪4%，估20萬人受惠
蘇貞昌與朱澤民日前在立法院備詢。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

屬於中央機關的非正式編制人員共15萬人，行政機關1萬多人，營業基金人員約13多萬，包含公立大學、醫院、部立醫院，學校附設醫院非正式人員等；屬於地方政府的非正式編制人員粗估約5到6萬人。

（中央社）行政院會今（18）日通過「111年度軍公教員工待遇調整作業」報告案，軍公教薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項均調足4%，適用對象則含軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。

行政院10月27日核定軍公教員工自民國111年1月1日起調薪4%，行政院人事行政總處今天在行政院會報告「111年度軍公教員工待遇調整作業」指出，調整項目包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項均調足4%。

報告也指出，整體適用對象包含軍職人員、公教人員、技工工友及約聘雇人員。

經費部分，報告顯示，111年度軍公教員工調薪案所需經費新台幣314億元，中央部分153億元，已納入「111年度中央政府總預算案修正案」於10月28日函送立法院審議；地方部分161億元，將透過中央特別統籌分配稅款予以協助。

朱澤民：20萬人受惠，財源

軍公教明年加薪4%，主計總處主計長朱澤民表示，希望公務機關非正式編制人員也能比照加薪，今早正由行政院院會討論中，全國合計逾20萬人受惠，經費將以預算「移緩濟急」及編列地方補助款方式支應。

立法院財政委員會今天審查「111年度中央政府總預算案修正案」，增列明年（2022年）現職軍公教人員加薪4%所需經費新台幣127億元，和退休人員調增月退休金所需經費10億元。

對民進黨立委吳秉叡詢問，除正職軍公教人員加薪外，編制內的約聘人員是否也能受惠。朱澤民表示，行政院今早院會正在討論此事，希望公務機關內的非正式編制人員也能一起加薪，幅度朝4%來規劃，中央、地方合計估有逾20萬人受惠。

其中，屬於中央機關的非正式編制人員共15萬人，其中行政機關人員有1萬多人，營業基金人員約13多萬人，包含公立大學、公立醫院、部立醫院，學校附設的醫院非正式人員等；屬於地方政府的非正式編制人員粗估約5到6萬人，希望都能一起共享經濟成長果實。

對加薪財源，朱澤民說明中央機關部分，會於業務費預算中「移緩濟急」，透過撙節支出、預算挪用來支應，估計需要2億多元；營業基金部分，會從其預算中支出，需要27億多元，若有困難將來協助；地方政府部分則會以特別統籌稅款來支應，將編在給地方的補助款內。

對立委質疑，軍公教加薪財源由過去年度歲計賸餘支應，違反預算法規定，朱澤民澄清，原本中央政府總預算案就有歲計賸餘，透過修正增列用途，並無違法問題，一切依法辦理。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，贊成為軍公教人員加薪，但根據《預算法》第23條規定，「政府經常收支應保持平衡，非因預算年度有異常情形，以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用」，此次中央政府加薪財源163億元，全部都移用以前的歲計賸餘，違反法律規定，是在糊弄立法院。

朱澤民澄清，「沒有糊弄立法院，」此次不是新的預算案來支應軍公教加薪財源，而是提出「111年度中央政府總預算案修正案」，《預算法》第23條也有規定，經常收支若有賸餘，得移充作為資本支出財源，原預算案本來就有歲計賸餘，一切依法辦理。

朱澤民也強調，民國85年軍公教加薪5%時，中央政府總預算案也是這樣處理。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。