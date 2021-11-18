行政院拍板：政府約聘僱人員、工友比照軍公教明年調薪4%，估20萬人受惠

（中央社）行政院會今（18）日通過「111年度軍公教員工待遇調整作業」報告案，軍公教薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項均調足4%，適用對象則含軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。

行政院10月27日核定軍公教員工自民國111年1月1日起調薪4%，行政院人事行政總處今天在行政院會報告「111年度軍公教員工待遇調整作業」指出，調整項目包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項均調足4%。

報告也指出，整體適用對象包含軍職人員、公教人員、技工工友及約聘雇人員。

經費部分，報告顯示，111年度軍公教員工調薪案所需經費新台幣314億元，中央部分153億元，已納入「111年度中央政府總預算案修正案」於10月28日函送立法院審議；地方部分161億元，將透過中央特別統籌分配稅款予以協助。

朱澤民：20萬人受惠，財源

軍公教明年加薪4%，主計總處主計長朱澤民表示，希望公務機關非正式編制人員也能比照加薪，今早正由行政院院會討論中，全國合計逾20萬人受惠，經費將以預算「移緩濟急」及編列地方補助款方式支應。

立法院財政委員會今天審查「111年度中央政府總預算案修正案」，增列明年（2022年）現職軍公教人員加薪4%所需經費新台幣127億元，和退休人員調增月退休金所需經費10億元。

對民進黨立委吳秉叡詢問，除正職軍公教人員加薪外，編制內的約聘人員是否也能受惠。朱澤民表示，行政院今早院會正在討論此事，希望公務機關內的非正式編制人員也能一起加薪，幅度朝4%來規劃，中央、地方合計估有逾20萬人受惠。

其中，屬於中央機關的非正式編制人員共15萬人，其中行政機關人員有1萬多人，營業基金人員約13多萬人，包含公立大學、公立醫院、部立醫院，學校附設的醫院非正式人員等；屬於地方政府的非正式編制人員粗估約5到6萬人，希望都能一起共享經濟成長果實。

對加薪財源，朱澤民說明中央機關部分，會於業務費預算中「移緩濟急」，透過撙節支出、預算挪用來支應，估計需要2億多元；營業基金部分，會從其預算中支出，需要27億多元，若有困難將來協助；地方政府部分則會以特別統籌稅款來支應，將編在給地方的補助款內。

對立委質疑，軍公教加薪財源由過去年度歲計賸餘支應，違反預算法規定，朱澤民澄清，原本中央政府總預算案就有歲計賸餘，透過修正增列用途，並無違法問題，一切依法辦理。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，贊成為軍公教人員加薪，但根據《預算法》第23條規定，「政府經常收支應保持平衡，非因預算年度有異常情形，以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用」，此次中央政府加薪財源163億元，全部都移用以前的歲計賸餘，違反法律規定，是在糊弄立法院。

朱澤民澄清，「沒有糊弄立法院，」此次不是新的預算案來支應軍公教加薪財源，而是提出「111年度中央政府總預算案修正案」，《預算法》第23條也有規定，經常收支若有賸餘，得移充作為資本支出財源，原預算案本來就有歲計賸餘，一切依法辦理。

朱澤民也強調，民國85年軍公教加薪5%時，中央政府總預算案也是這樣處理。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航