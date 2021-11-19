中國網友上傳新疆再教育營影片，專家：協助證實拘留設施真實性

文：德國之聲中文網

「由於中國政府的規定，現在外國記者已經很難再進入新疆境內採訪報導，我當時就在想，外國記者不能去，但是我可以呀。」這是中國網友關關在他10月6日上傳至YouTube的「尋找新疆集中營——城鄉隨拍」影片中所說的一句話。

他在影片中依據美國媒體BuzzFeed News以衛星影像所匯集成的新疆再教育營地圖，實地造訪了位於新疆境內八個城鎮的18個設施。這些設施包含了戒毒所、看守所、培訓學校、職業教育中心、拘留所和教育矯治局等設施。

這些設施多半有鐵絲網、守衛塔和高圍牆等特徵，多數地點在百度地圖上也未有標誌，部分設施的外牆上也出現「勞動改造」、「文化改造」等標語。此外，他的影片中也捕捉到，不少設施的周圍都設有多個監視攝影頭，新疆多處的路上也有所謂的檢查哨。

關關在影片中說：「我再一次出現在了遊客不應該出現的區域。山坡的另一邊有一座新建的還未使用的集中營。周圍毫無遮擋，所以只能爬上山頭拍攝。還不敢站立拍攝，怕被人注意到。」

他的鏡頭拍到在新疆達阪城區一個看似正在建造的營區，營區周圍有高高的圍牆與守衛塔，營區外也有土堆，看起來仍在建造當中。關關強調，他只能拍到圍牆外有限的影像紀錄，並提到自己上回騎車到新疆時與當地漢人打聽，得知有大量維吾爾人被當作廉價勞工外包到其他地區幹活。

自關關的影片獲得廣泛關注後，各界也開始擔憂他的人身安危。《德國之聲》順利在推特上找到了關關，並試圖與他聯繫，但他並未回覆採訪邀約。根據他近日在推特上分享的內容，研判他目前人應該不在中國。消息人士指出，他的新疆影片應該是在2020年拍攝的。

專家：影片協助證實衛星影像真實性

關關的影片過去幾日在推特上受到國際社會的廣泛關注。其中，協助BuzzFeed News建立衛星影像地圖的建築師奇林（Alison Killing）在推特發文表示，關關的影片素材提供了部分再教育營設施的實地情況，也幫包含她在內的研究員證實了她們最初在衛星影像中所看到的設施。她在推特上寫道：「這些影像提供了最新的資訊，也協助證實這些設施確實是再教育營。」

Last stop is Yanqi, Bayangol. This is its detention centre (42.0487, 86.5479) at 17:11 – the metal staircase leads from the guard building to the walkway on top of the perimeter wall. As the video says, you wouldn’t guess this red gate was the entrance to a detention facility. pic.twitter.com/tiUyMPOmni — Alison Killing (@alisonkilling) November 15, 2021

奇林運用BuzzFeed News建立的地圖與關關的影片進行交叉比對，並強調由於部分新疆當地營區已在約2019年底時解除安全戒備設施，所以部分營區的鐵絲網已被移走。不過透過影片可以從入口處辨別出營區。

過去也曾大量運用衛星影像，對新疆再教育營進行研究的澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的研究員魯瑟（Nathan Ruser），也在推特上透過交叉比對分析了關關的影片影像，並指認出影片中拍到剛建造好的新監獄位於「烏魯木齊市第三看守所」的最西邊，是新疆當地最大的再教育營。

他在推特上寫道：「這段影片不僅提供了關於新疆拘留制度網路前所未有的影像，而且還暗示了這些營地的規模，以及自2017年以來被拘留的人數到底有多少。」

此外，魯瑟也特別點出兩個影片中出現，位於新疆木壘哈薩克自治縣的再教育營。他在推特上指出，自2017年以來，木壘縣幾乎所有的傳統房屋都被拆除。他稱：「實際上木壘縣只剩下了兩個拘留所，儘管在該縣北部建起了新的住房社區。」

他分析，關關影片中拍到的其中一個再教育營清楚呈現了幾座守衛塔，而後方有天窗的一個建築物，似乎是牢房。魯瑟統計：「根據統計，新疆總共有385至400個拘留設施。你在這個影片中看到的，只是新疆已知拘留設施總數的5％。」

美聯社的記者今年曾在新疆官員的陪同下，參觀烏魯木齊第三看守所。在該報導中，美聯社指出雖然不少培訓中心都已關閉，但實際上部份的設施已被轉換成看守所或監獄。

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責任編輯：羅元祺

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