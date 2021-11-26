《妖怪、變婆與婚姻》：「非漢民族像妖怪一樣善變」是中原文人認識異族的主要觀點之一

文：顏芳姿

統治者指控異族妖異善變

中國西南出現許多妖怪，明清統治者也指控非漢民族像妖怪一樣善變。明清文人在帝國征服夷邦後陸續來到中原的西南方，他們對這塊土地充滿好奇心，蒐集很多奇聞異事。然而，他們不是有聞必錄，而是有意識的投射、編織和創作。中國西南非漢族群眾多，隨著帝國開闢西南，大眾對異族的話題也非常感興趣，市面上書寫異族的文藝作品相當受歡迎。

中國西南成為當時出版界的寵兒，中原的知識分子到雲南、貴州等地當官或旅遊，異文化的接觸引來好奇之風，不只官員書寫治理邊疆族群的地方志，沒有照相機的時代，《百苗圖》之類的圖文書留下統治者觀察異族的實錄，跨越異界的冒險家也描繪許多西南的人文、地理和風景，甚至連不在場的文人也流行以西南作為創作題材，明清遊記文學和筆記小說留下大量瑰麗多彩的奇風異俗。

胡曉真根據明清文學裡的西南敘事，考察流官、過客如何看待西南。她剖析明清文人筆下西南敘事的寫作脈絡，找出他們觀看的位置，直指這些文人觀看異族的多重經驗和心理反應，以及書寫西南敘事的意圖。明清時期的西南敘事雜揉許多聽聞以及漢人為官者的自我投射，回眸儒家文化，這種自我民族誌經過出版和傳播，製造出中國式東方主義的書寫。

胡曉真指出，「非漢民族像妖怪一樣善變」是中原文人認識異族的主要觀點之一。清人陸次雲的《峒谿纖志》前面洋洋灑灑鋪陳山川、疆土、府城、物產、經濟、交通、民情風俗，翻到後面卻跳出「異聞輯錄」，上面收錄許多中原聽都沒聽過的魔幻事蹟，從人變成狗、羊、牛、馬，倏然又變回人等謠言傳說。

陸次雲從來沒有去過西南，他寫的雲南人完全是聽聞而來：「其人能咒詛變幻報讎（仇）家，又善變犬馬諸物，破其法即不驗。又有二形人，上半月為男，下半月為女。按《異聞錄》，廣南苗民，其婦人能變為羊，夜初害人。又能為幻術，易人骨肉。」人能使用巫術詛咒，報復仇家之外，還有一種巫術存在於人身上，他們能忽男忽女，忽人忽鬼，夜晚害人，若得罪他們，你的腿下一秒就不見了。

明代陳繼儒的《虎薈》收錄貴州人變成老虎，老虎又變成吸血鬼的變婆故事。

貴州平越山寨苗民，有婦年可六十餘，生數子矣！丙戌秋日入山，迷不能歸，掇食水中螃蟹充饑，不覺遍體生毛，變形如野人，與虎交合，夜則引虎至民舍，為虎啟門，攫食人畜，或時化為美婦，不知者近之，輒為所抱持，以爪破胸飲血，人呼為「變婆」。

清代華學瀾在其《辛丑日記》提及貴州東南的黎平，人死後變成變婆，又變成野獸的故事。

黎平府屬有變苗者，亦苗之一種，凡婦之少艾，若尻際生尾，不出三日必死。死後葬山中，越三日必復甦，破棺而出，走歸其家，操作如常，亦識家人，唯力大於昔，不言不食而已。若過七日則害人，故家人於其歸也，輒諷之使去。不從，取雞一頭以示之。彼見雞，思攫人，故持雞而走，彼必隨而逐之，誘入深山，然後放雞使飛，彼逐雞而往，遂不復知返。久之，變為彪，出食人矣。

胡曉真評述明清文學中的西南敘事認為，「妖異善變」的異族書寫映射出統治者無法掌控對方，心理上對這些不願意歸順的異民族深感腹背受敵，出於這種威脅感，將對方描繪成危險恐怖的妖怪。這類指控傳達出，非漢族群降而復叛，叛而復降，到底是野蠻人，或是同化的我族；是文明人，還是不願歸順的異族，尚在反覆變化之中。

這等述奇志怪的西南書寫持續發展到當代，黔東南地區的變婆格外引人注意。國民政府官員在出現變婆的核心地區──貴州省從江縣山區採集到侗族的變婆傳說，從而在《從江縣志概況》留下完整的記錄。第三章將說明《從江縣志．異聞》項下，官員引述民國時期《從江縣志概況》採集到的變婆傳說，並做完整的討論。

山區部民以巫術指控區辨人我

基本上，明清使用兩面手法對付西南夷，接受王朝攏絡和收買的土司、部酋與王朝維持朝貢關係，成為帝國的臣屬；不願意歸順者，軍隊大舉開進生界。明清開闢新的疆域版圖，逐漸以官僚體系直接統治取代土司的間接統治。「生界」指的是沒有被王朝納入版圖的非漢民族所居住的區域。

統治者以漢化程度和繳稅服役與否，區分異族的政治身分，願意歸順中央王朝、接受漢化的非漢民族編入戶籍，成為苗民，稱之為「熟苗」；不願意歸順者稱之為「生苗」，就像外來統治者將台灣原住民分為生番和熟番。帝國逐步蠶食湖南、廣西之後，以武力鎮壓雲南和貴州所謂的苗蠻，陸續建立軍事殖民據點，接著移民實邊。

清初，王朝往黔東南擴張版圖的過程中，在雲貴總督鄂爾泰和張廣泗的眼中，「苗本豺狼，難以責以人道」，他們主張以武力清剿叛亂的生苗。統治者認識到生苗具有強大的攻擊力和傷害力，將他們比喻為「豺狼」。官方眼中侗人的祖先剽悍勇猛而且鏢弩不離身，性多猜忌，動不動就殺人。《百苗圖抄本彙編》記載：

峒人苗，皆在下游。冬採茅花為絮，以禦寒飲食鹽醬。夫婦出入必偶，性多忌，喜殺，不離弩。在石阡司、朗溪司者，頗類漢人。在永從諸寨者，常負固自匿。在洪州者，劫殺為盜。

統治者觀察到，靠近石阡和朗溪土司的峒人比較接近漢人，黎平永從的峒寨則依恃山險阻礙，藏匿於山林，洪州的峒人則常進城打劫殺人，偷襲為盜。清代的地方志《貴州通志》、繪本《全黔苗圖》、《百苗圖抄》以及《苗族生活圖》都表現峒人不馴服的特質。

征戰過後，王朝留下屯軍，引進大量的漢人移民，擾動西南各族群原來的分布和平衡，引起族群之間劇烈的衝突。這些軍事殖民據點從點、線、面向外擴張，占據水路交通要道。明中葉後，大約十五世紀以來，漢人已經成為雲南和貴州人口最多的族群，清初派兵占領數個生界，漢人移民更是戲劇性的增加。

從間接統治到直接統治雲南和貴州的推動過程，明清帝國的擴張引起人群的遷徙、流動、分化和重組，不同族群混居接觸的過程，中國西南某些地方社會以巫術指控區辨人我，以便維持社群界線。

面對生產資源和性資源的爭奪戰，巫蠱是一項對付敵人的武器。曹端波主張，侗族訴諸巫術指控排除某一個群體，以便獲得資源的控制和分配。歷史上，侗人遷徙到貴州都柳江和清水江一帶，與先住此地的苗人之間產生衝突和博弈，也與附近的壯族、瑤族、侗族不同之支系之間爭奪土地資源。

劉鋒了解到，苗族「不乾淨的人家」帶來社會的爭奪和不安，仔細探究這些「不乾淨的人家」有以下特質：聰明美貌、肥胖、漢官詭、侗鬼和苗奸，遭到社會指控具破壞力而異於常人，「漢官詭」、「侗鬼」和「苗奸」尤其反映地方社會的歷史矛盾與族群之間的戰爭。

本書的論述主要以住在山鄉的地方人群為主要的對象，他們多半是當初不願意被統治的部落社會，想要保有自治而不斷往山區遷徙，跑到崎嶇不平的荒山裡。黔東南山區苗寨與侗寨相鄰，或者侗寨之中有苗人聚落。明清的軍事拓殖之後，漢人形成聚落，也有部分漢人進入苗侗村寨居住。

戰亂的年代，時有族群、血緣和家系不同的民眾前往山區避難，更有外族、外地人遷入或嫁入的移動人口使得地方社會出現多元族群的組成。為了維持動盪不安的社會，以妖怪為主題的謠言和傳說在這種歷史經驗中興起。這些妖怪不只是流言蜚語和傳說故事，妖怪被用來代表某一群人，妖怪可以說是地方社會彼此之間傳遞的暗號，一種區辨身分的標籤。

中國西南山區鄉民「認同」形成的過程，出現人和妖怪的區分，認同某種身分、族群或者性別，以便區分出自己與他人的不同，進而確立我是誰？誰是自己人？誰不是自己人？人我區辨的認識來自於個人所處在的生活環境，與周遭環境互動的結果。

逃難的歷史、惡劣的環境、窮困的社會經濟條件下，資源有限的競爭和生計的匱乏是中國西南山區少數民族產生認同與區分的主要背景，這些民族對外界的猜疑、敵意和恐懼以及山區資源的有限與競爭成為巫術指控的溫床，他們使用謠言、傳說來建構人群之間的社會界線。

山區鄉民以巫術想像的謠言傳說劃出人與人之間的社會界線，巫術指控不僅作為我群與他群的認同和區分，更設下婚姻的擇偶禁忌作為調整人群連結的規則，當地人極力避免與妖怪通婚。中國西南的巫術指控，控制婚姻所衍生的政治、經濟和人力資源，鞏固社會界線。同時，巫術指控也是一種自我保護的策略，苗侗與漢人雜居，設法以巫術指控維繫動盪中的社會，延續社會文化的發展。下面一章將以侗族變婆的巫術指控為例，詳加論述。

書籍介紹

本文摘錄自《妖怪、變婆與婚姻：中國西南的巫術指控》，三民出版

作者：顏芳姿

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「我本以為，侗族人口中的變婆不過是傳說故事而已」

人類學者以科學無法解釋的恐怖經歷

為你打開中國侗族神秘的潘朵拉之盒

看清「妖怪」標籤底下隱藏的社會意涵

在巫術與傳說盛行的中國西南地區，當地侗族流傳著稱為「變婆」的妖怪，他們活著的時候與一般人無異，死後卻成了令人恐懼的神秘力量。變婆只是傳說？還是真實存在的恐怖怪物？變婆的出現如何影響當地人的婚姻觀？「變婆」標籤底下，藏著哪些不可為外人言的秘密？當代人類學家又如何解釋「妖怪」、「變婆」、「巫術」？

本書作者深入中國貴州，用親身經歷為我們打開侗族神秘的潘朵拉之盒，釐清「變婆」標籤下隱含的意義，看見妖怪與巫術的另一種面貌：它們並非單純迷信，而是一個社會區分「非我族類」的方法，也是幫助人們重拾生命的力量，拿回命運主導權的方式。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰