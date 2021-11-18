調查：逾四成網民關注賽事，電競如何carry經濟成長？

文：邵鈺珊

根據最新調查結果指出，台灣有超過四成的網民在關注電競賽事，其中男性明顯多於女性，而且有在玩電競遊戲的玩家中，超過八成會關注賽事。大家主要的資訊來源，以網站、電視、朋友為主，常造訪的電競社群則以巴哈姆特及PTT為主。

而最近大家參與了那些電競賽事呢? 就在過去三個月，近四成的網民曾經參加過關於電競遊戲的活動，其中有67%有觀看電競遊戲的過往賽事及影片、57%在家觀看電競遊戲直播。參與過的賽事，以觀看英雄聯盟LoL為最大宗，包含8月舉辦的「2021亞洲電子競技公開賽」及10月底舉辦的「第一銀行LSC第五屆英雄聯盟校園聯賽」等聯賽受到歡迎。

除了關注和觀賽之外，自己也玩電競遊戲的受訪者佔24%，以男性為主，近半數的人每天玩1至3小時，平日平均遊戲時間為2.6小時，假日時間稍長，平均玩3.5小時。這些電競玩家也帶來周邊業績成長，有超過八成的人都有電競配件，常見的鍵盤、耳機、滑鼠排名前三，花費金額落在1,900元至2,900元間；排名第四名的顯示器，平均付費金額則達4,271元。

隨著電競產業成長，甚至一度有呼聲將其納入奧林匹克運動會項目，電競是否已經洗脫「打遊戲」的不務正業及次文化形象? 根據調查顯示，有超過六成的網民支持電子競技可以成為一項運動項目，也同意電競應該在台灣大力推廣。電競玩家對電競產業支持度超過八成，即便是沒有在玩電競遊戲的民眾，也有61%支持電子競技可以成為一項運動項目、62%同意電子競技應該在台灣大力推廣。

電競產業逐年成長，在疫情的驅動下，又再度掀起宅經濟熱浪。電競賽事的經營及相關電競配件的消費者選擇，以及隨時可能冒出頭的新商機，是各遊戲平台、遊戲開發商及配件廠商需要密切注意的趨勢。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷