2021/11/18,
生活

調查：逾四成網民關注賽事，電競如何carry經濟成長？

調查：逾四成網民關注賽事，電競如何carry經濟成長？
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

全球注目的英雄聯盟S11世界電競賽才剛落幕，高雄電競嘉年華就接力登場。過去幾年，這個看起來「不務正業」的產業蓬勃發展，到底累積了多大的經濟潛能?

文：邵鈺珊

根據最新調查結果指出，台灣有超過四成的網民在關注電競賽事，其中男性明顯多於女性，而且有在玩電競遊戲的玩家中，超過八成會關注賽事。大家主要的資訊來源，以網站、電視、朋友為主，常造訪的電競社群則以巴哈姆特及PTT為主。

圖片1
圖片2

而最近大家參與了那些電競賽事呢? 就在過去三個月，近四成的網民曾經參加過關於電競遊戲的活動，其中有67%有觀看電競遊戲的過往賽事及影片、57%在家觀看電競遊戲直播。參與過的賽事，以觀看英雄聯盟LoL為最大宗，包含8月舉辦的「2021亞洲電子競技公開賽」及10月底舉辦的「第一銀行LSC第五屆英雄聯盟校園聯賽」等聯賽受到歡迎。

圖片3

除了關注和觀賽之外，自己也玩電競遊戲的受訪者佔24%，以男性為主，近半數的人每天玩1至3小時，平日平均遊戲時間為2.6小時，假日時間稍長，平均玩3.5小時。這些電競玩家也帶來周邊業績成長，有超過八成的人都有電競配件，常見的鍵盤、耳機、滑鼠排名前三，花費金額落在1,900元至2,900元間；排名第四名的顯示器，平均付費金額則達4,271元。

圖片5
圖片7

隨著電競產業成長，甚至一度有呼聲將其納入奧林匹克運動會項目，電競是否已經洗脫「打遊戲」的不務正業及次文化形象? 根據調查顯示，有超過六成的網民支持電子競技可以成為一項運動項目，也同意電競應該在台灣大力推廣。電競玩家對電競產業支持度超過八成，即便是沒有在玩電競遊戲的民眾，也有61%支持電子競技可以成為一項運動項目、62%同意電子競技應該在台灣大力推廣。

圖片8

電競產業逐年成長，在疫情的驅動下，又再度掀起宅經濟熱浪。電競賽事的經營及相關電競配件的消費者選擇，以及隨時可能冒出頭的新商機，是各遊戲平台、遊戲開發商及配件廠商需要密切注意的趨勢。

責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。