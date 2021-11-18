今日本土+0、境外+3，今年最後一批莫德納疫苗115萬劑抵台，19日開放6小時AZ疫苗混打預約

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增3例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。此外，今日下午會有115.038萬劑莫德納（Moderna）疫苗抵台，指揮中心並宣布19日將開放疫苗混打預約，20日展開接種。

指揮中心說明，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自波蘭（案16615）、德國（案16616）及印尼（案16617）入境，入境日介於今（2021）年11月3日至11月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6506例確診，分別為1862例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

115.038萬劑莫德納疫苗抵台，今年最後一批

第十批採購莫德納疫苗115.038萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場。本批效期至2022年1月24日。

指揮中心表示，我國今年採購之莫德納疫苗已全數到貨，共計609.168萬劑，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108.31萬劑、第八批10月8日113.21萬劑、第九批11月12日122.61萬劑，以及本批115.038萬劑。

衛福部長陳時中表示，原本莫德納是採購505萬劑，後來又再追加100萬劑，今天到貨的疫苗主要就是後來加購的部分。而每一批疫苗到貨不是整數，都有些零頭，所以加總抵台的疫苗數量是609.168萬劑。

陳時中補充，今年的莫德納疫苗已全數到貨，明年採購的次世代疫苗將作為追加劑施打，詳細的規範與做法會再進行研議。

19日開放AZ疫苗混打預約，預約時間僅6小時

指揮中心今日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第14期增加開放9月25日（含）前已接種AZ第一劑之18歲以上（即2003年12月31日〔含〕前出生），且完成混打意願登記民眾，第二劑混打輝瑞BNT或莫德納疫苗，並於11月19日上午10時至下午4時開放預約；預定於11月20日至11月21日施打。

指揮中心說明，上述符合預約資格者於11月19日上午10時開放預約起，即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送。

登記混打人數：22萬8170人

選擇混打Moderna或輝瑞BNT：13萬9216人

選擇混打Moderna：4萬9853人

選擇混打輝瑞BNT：3萬9101人

指揮中心強調，第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種。

此外，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

陳時中補充表示，只要符合混打資格的民眾，自20日起，醫療院所BNT或莫德納疫苗殘劑也可開放混打。

由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心重申探病篩檢標準，春節集中檢疫所仍有空房可預訂

針對探病者檢驗規定，應出示探視日前3天內自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明，而陪病者篩檢規定是入院前3天內或入住病房前，進行PCR檢測或抗原快篩，每名住院病患提供一名陪病者公費篩檢。

在住宿型長照機構方面，應出示訪視前3天內探檢之自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

而在免篩檢條件上，陳時中說，完整接種疫苗滿14天，已完成COVID-19疫苗2劑（含混打）或應接種劑次（如嬌生疫苗1劑）滿14天，確定病例則是要符合採檢陰性解除隔離條件，且距離發病日3個月內。

至於春節檢疫專案方面，17日上午10點開放「12月14日至12月31日入住者」線上訂房及刷卡，11月23日上午10點開放全時段「12月14日至明年2月5日入住者」線上訂房及刷卡。收費標準為每人每日新台幣1500元，訂房未入住無法退款，期滿後無法續住，也無法更換住宿日期、房間。

集中檢疫所訂房情形（截至11月18日 13:00）

可預約房數 ：7200 間

目前空房數 ：6455 間

已預約房數：745 間

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航