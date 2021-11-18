花王(台灣)深耕ESG 榮獲2021 TCSA「台灣永續典範外商企業獎」

由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的2021年TCSA台灣企業永續獎，11月17日假台北圓山飯店舉行盛大頒獎典禮，花王(台灣)近年來致力於實踐ESG，在環境保護、社會共融及公司治理上的努力獲得肯定，今年再度榮獲「台灣永續典範外商企業獎」的殊榮，頒獎典禮當天花王(台灣)董事長大熊康生也親自出席接受賴清德副總統頒獎，同時，因花王(台灣)多次獲獎備受肯定，主辦單位進一步邀請大熊董事長於永續高峰會—永續典範跨界對談進行專題分享，讓與會嘉賓有機會更深入了解花王(台灣)在ESG上的努力與成果！

成立ESG管理委員會 全面落實企業經營

身為花王集團的一份子，花王(台灣)依循母公司的ESG策略「Kirei Lifestyle Plan」，在2020年正式成立ESG管理委員會，發揮企業核心價值並積極回應集團ESG策略，將ESG全面落實在企業經營，提出實際的對應行動。

深耕台灣 重視在地生產責任製造

花王(台灣)已在台深耕57年，為日用品產業唯一在台設置工廠、研究所的日商企業，位於新竹的花王工廠今年適逢在台設立四十週年，四十年來，肩負在地生產的製造責任，積極推動綠色產品生命週期來降低對環境的負擔，並於新竹工廠設置太陽能發電。

在原物料採購策略上，除了使用可認證來源棕櫚油及FSC認證紙品包材外，自2016年起陸續使用環保材質回收PET樹脂於洗髮精、沐浴乳瓶器，2020年更攜手供應商加入由環保署所成立的「塑膠再生粒料推動平台」，近期更進一步承諾2025年前，花王(台灣)使用再生塑料比例將至少達25%，預估年間減碳排放效益將達1000公噸以上，積極透過推動循環經濟，降低碳排及對氣候變遷的衝擊。

扎根教育 擴大社會影響力

社會參與面向上，花王長期深耕教育，推動「兒童清潔安全教育」將家事從媽媽的事變成全家人的事，2020年更透過青年培力方式與大學進行公益合作「教育接力」計畫，擴大教育影響力的作法獲好評。回應減塑議題，花王於2020年也全新推出「福爾摩沙1520海洋計畫」，此活動結合環島淨灘與海洋教育，希望藉由教育的力量，推動減塑從日常生活做起，減少使用一次性塑膠製品，更將減塑的想法延伸至產品，從製造端積極回應源頭減塑，是一大亮點。

打造微笑幸福職場，創造員工最美笑容

以SMILE微笑精神出發，分別包含微笑職場、微笑生活、微笑社會三大面向打造專屬於花王員工的幸福職場。疫情期間也以重視員工健康、安全為第一優先，發放防疫物資，讓員工安心工作。花王集團成立於1887年，長期以來，透過誠信正直的企業文化贏得消費者的信賴，已連續15年獲選全球最具道德企業的殊榮，未來將持續致力於提升人們的生活品質，幫助人們實現永續的生活方式 — Kirei Lifestyle Plan！