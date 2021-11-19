「老朋友」「反對台獨」？解讀拜習會外人難以窺究的弦外之音

舉世矚目的拜習視訊會剛落幕，由於中共剛開完十九屆六中全會，且推出了黨史中的第三個歷史決議，在內外險峻情勢下，習近平又急於在明年二十大攀上權力巔峰。迫切需要一場廉價的勝利下，這場線上峰會遂成為官方外交、統戰與宣傳體系做文章的素材。

但從某些細節中觀察，就可發現這個政權所擅長的一些政治手段與陷阱。

首先是，習近平稱呼拜登是「老朋友」

中共始終奉行毛澤東所言「在戰略上藐視敵人，在戰術上尊重對手」的原則，一句先聲奪人的老朋友，頓時就把美中之間的實力差距、國對國間的對等關係，拉平成攀親帶故的「敘舊」，弦外之音就是「不是朋友就是敵人」。如此之下，若拜登在會中過於強勢，看在中國人民眼裡就是失去了老朋友的信任與情誼，擺明與廣大人民群眾為敵。

這是典型的道德綁架或是情緒勒索的作法，但小粉紅偏偏就吃這套。

此外，中共眼中的「老朋友」，傳統上指的就是那些對中國利益做出重大貢獻，因此給予其豐厚經濟報償的政客。最典型的人物就是羅傑斯（William P. Rogers），因為他促成尼克森的破冰之旅開啟了美中關係正常化的進程，因此這位國務卿不僅獲得毛澤東與周恩來的認證，而且日後成為中國在美進行遊說的關鍵人物，直白來說就是掮客買辦的角色。

在此前提下，拜登自然不能吞下「老朋友」這顆糖衣包毒藥，因為這會讓中共見縫插針暗指華府對中政策已經轉向，至少朝向對北京有利的方向發展；另一方面，這也會讓去年大選質疑拜登的共和黨、媒體與民意更加振振有詞，特別是其次子杭特與中國的商業關係，拜登幕僚瞭解這些政治後果與利害關係，因此直接打臉「老朋友」這種曖昧的統戰用語。

明眼人其實清楚，拜登其實是當初習近平訪美進行期中考的「面試官」，當初以國家副主席身分造訪華府，在會晤歐巴馬前先見了副總統，互動的氛圍與政治績效，多少影響中共大老對習接班的考核。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其次，雙方的共識與分歧面

有別於中國先前開展的戰狼外交，習近平在會議中不斷高舉和平、合作、互惠的旗幟，這也符合中共外交傳統的「和平共處五原則」的精神。

直言之，只要把調性拉高到最抽象的層面，就容易宣稱雙方已經取得共識並取得「重大外交突破」。

事實上，美中雙方只有在低層次的放「非傳統安全議題」中達到合作的「認知」，亦即在氣候變遷或防疫中必須採取一致的立場，至於具體政策與步驟為何卻沒有答案——雙方的衝突矛盾點依舊是高層次的「傳統安全議題」。

特別，雙方是在中國軍事擴張、區域安全、貿易自由化、人權、台灣問題中採取各說各話或避而不答、存而不論的作法，只要在朝鮮半島、伊朗與阿富汗議題中得到一些模糊的「默契」。這樣的內容與「上海公報」相較差異甚大，至少美中雙方對於全球戰略與威脅來源擁有高度共識，才會開啟雙方關係正常化與聯中制蘇的序幕。

值得關注的是，在台灣問題上美國刻意把台灣關係法置於三公報之前，這也顯見其「一中政策」中政治天平發生變化，前者是台美關係的象徵與法律基礎，後者則是美中關係發展的歷史里程碑，在時間序列來說，剛好是「未來」與「過去」的對比，其政治意義不言而喻。

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有趣的是，中國官媒聲稱拜登稱：「美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定。」但白宮聲明針對台灣議題的說法，則為「美方也強烈反對片面改變台海現狀或削弱穩定和平的行為。」拜登甚至在會後澄清：「我們支持他們完全按照台灣關係法的要求行事，讓他們自己做決定。」

因此，所謂「美國反對台獨」根本是中國官媒偷換觀念下的內宣操作，理性者都明白拜登口中「片面改變現狀」的指涉對象為誰，只是北京不願自己對號入座。

中共官媒基於面子指鹿為馬其動機尚可理解，但國內部分媒體、藍營人士在拜習會前會後不斷帶「棄台論」風向，實在居心叵測。不客氣說，所謂台獨定義，在國民黨認知即是「不接受九二共識」的綠營人士，若在習近平眼中則是「拒絕統一」的台灣人，這些觀點反而遠離中華民國台灣的主流民意，比較接近拜登所謂「片面改變現狀的一方」。

究竟誰被打臉或拿磚頭砸自己腳，再清楚也不過了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航