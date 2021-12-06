來自日本純淨海域的「琉海美粉晶珊瑚」，為空間打造調節濕度的一面牆

台灣地處亞熱帶，夏季濕黏悶熱，冬季因為季風帶來雨量，往往也是溼冷天氣。潮濕氣候不只影響了室內空間的濕度，讓房屋容易孳生黴菌、壁癌，也可能威脅到人體健康。尤其現代人每天有2/3的時間都在室內空間，比起室外空氣污染，室內空污對人體的影響更大；若長期悶在潮濕環境裡，一旦塵蟎、黴菌增生，極有可能誘發過敏或氣喘症狀。

其實，如果能為空間牆面添上良好的塗料，達到濕度調節、防黴抗菌的功能，便能享有安心健康的居住品質。日本沖繩有一種傳統塗料，使用自然死亡風化的珊瑚砂殘餘骨材作為原料，其應用於建築塗料在當地已有久遠的歷史，而致力於採用永續環保材料的伸達公司，便獨家代理了日本沖繩「琉海美粉晶珊瑚」，將取自海洋、友善環境的珊瑚塗料引進台灣，為在地無毒住宅、綠建築帶來兼具美觀與實用性的解決方案。

藝術療育者的家：為了學生的健康，採用防黴抗菌綠建材「琉海美粉晶珊瑚」

因應住宅樣式和氣候風土，為牆面加上裝飾塗材，以達到調節濕度、防黴抗菌、隔熱等效果的建築智慧，在日本稱作「漆喰塗料文化」。自從發現珊瑚死亡後仍有高度機能與淨化價值後，日本室內建築便採用琉海美粉晶珊瑚作為漆喰塗料，為居住者奠定幸福健康的基石。

住在台北市的陳老師與太太，約一年前買到夢寐以求的公寓，半年前完成裝潢與喬遷，家中的幾塊大牆面，便是採用這種珊瑚塗料。夫妻倆都是重視生活質感的人，且由於陳老師從事藝術療癒與教學，工作室就設在家中，平時有許多身心障礙的學生與家長來此上課，因此對於牆面塗料裝潢，不只講究美學，更堅持乾淨無毒。

「為了裝潢看過很多素材，會注意到琉海美粉晶珊瑚，主要是我太太對『琉球』感興趣，後來發現原來有源自琉球珊瑚的塗料，材質特殊且富有多種機能，像是天然無甲醛、無異味，吸附及分解甲醛又能乾濕調節，非常符合我們家的需求。」陳老師說。

Photo Credit：TNL Brand Studio 一進到陳老師家，具有大樹造型的牆面映入眼簾，溫暖木質與和煦的牆色，烘托出溫暖明亮的空間氛圍。呼應陳老師的志業，大樹造型象徵「樹人」的教育理念。背後的牆面，採用琉海美粉晶珊瑚塗料做出仿洞石表面的質感，並參照阿育吠陀的色彩療法，調和出溫柔的自然淺綠色，呈現穩定、堅實、和緩的空間調性。

首先，琉海美粉晶珊瑚塗料使用源自日本沖繩的風化造礁珊瑚，也就是珊瑚死亡後被海浪擊碎、沈積在海底形成的天然物質。由於細密孔洞的數量是炭的5000～6000倍，因此能有效吸附空氣中的異味、有毒化學物質。

此外，伸達晶珊瑚塗料通過日本檢驗吸附水氣報告，潮濕時能吸附水氣，乾燥時則釋放水氣，調節最宜人的濕度。由於琉海美粉晶珊瑚主要成分為碳酸鈣，是純鹼性物質，而黴菌無法在鹼性環境中生長，因此晶珊瑚塗料也能有效避免黴菌滋生，甚至舉凡大腸桿菌、肺炎克雷柏士菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、流感嗜血桿菌等生活空間常見菌種，都能99.99%有效抑制生長。

Photo Credit：TNL Brand Studio 陳老師家中客廳與房間之間的玄關處。採大面牆留白設計，讓視覺延伸擴充。牆面採用琉海美粉晶珊瑚塗料做出漩渦流動感，增添空間質感。

Photo Credit：TNL Brand Studio 本業從事音樂療育的陳老師，家中另設有瑜伽空間與空中瑜伽設備，期望能為學生帶來更多元的療育方式。為了打造有助身心療癒的空間，天花板牆面特別選用琉海美粉晶珊瑚塗料。

Photo Credit：TNL Brand Studio 瑜伽室的天花板，利用琉海美粉晶珊瑚的機能特性，以噴砂表面做出視覺質感之餘，亦兼備防潮效果。

當海底森林成為陸地上的無毒塗料，琉海美粉晶珊瑚的其他好處

Photo Credit：TNL Brand Studio 為陳老師家施作牆面裝潢的盧小姐，今年才二十歲出頭，曾獲得全國技能競賽（漆作裝潢）第四名。伸達公司與盧小姐的玖峰工班合作，除了看重專業技術，也支持年輕人發展技職。接觸過多種漆作塗料的盧小姐認為：「與一般塗料相比，琉海美粉晶珊瑚塗料的可塑性佳，能輕鬆做出立體感，設計上更有多元彈性。更重要的是，它是對人體健康有益的綠建材。」

除了調節濕度、防黴抗菌，採用伸達的琉海美粉晶珊瑚還有其他優點。陳老師表示：「伸達的服務用心，工班配合度也很高。不管是上牆的設計或是調和顏色，都能切中需求，沒有妥協。」而在執行現場第一線、帶領工班親自施作漆作裝潢的盧小姐，也從專業角度提到珊瑚塗料的諸多好處。

由於琉海美粉晶珊瑚塗料本身不含甲醛或石棉等致癌成分，甚至能在24小時內有效吸附空間內99%以上甲醛，且因為具備良好吸附性，能降低阿摩尼亞等異味。因此，一般塗料通常要等數星期以上才能稍微散去濃厚異味，晶珊瑚塗料約一天即可恢復良好空氣品質，迎接屋主入住。而天然材料的質地，更讓牆面本身呈現的質感，不必多加點綴，就能成為一面藝術品，來自日本的材料，調色上也帶有日式灰階、柔和的平靜美學，不論是從健康、機能、環保，到視覺的享受上，都是居家建材的好選擇。

任何一面牆，都能變身為琉海美粉晶珊瑚無毒牆面

如果想要改造室內空間，運用琉海美粉晶珊瑚塗料，打造一面健康無毒的牆，基本上大部分既有的居家牆面都可適用。伸達公司能提供專業諮詢，確認室內空間牆面是否能施作；此外，施工過程迅速而簡便，專業工班能到府服務，以嚴謹工法與塗料堅持，確保珊瑚的海洋價值與永續精神能深植空間之內。當然，如果想要自行DIY也是沒問題的，向伸達購買塗料時，可順便諮詢詳細的施作準備、工法順序、養護方式等。

Photo Credit：TNL Brand Studio 陳老師家中設有擺滿樂器的琴房。未來也將安排漆作裝潢，採用琉海美粉晶珊瑚塗料，利用其絕佳的防潮機能保養樂器。此外，細密的晶珊瑚塗料也有隔音良好的特性，且耐燃一級（非防火材）隔熱效果佳，也就是不會因為火熱引起燃燒、熔化、破裂、變形及產生有害氣體。

將死亡珊瑚回收利用，在陸地建築上持續發揮海洋價值，伸達公司獨家代理的日本琉海美粉晶珊瑚塗料，兼具綠色環保機能，以及多元美學可塑性。值得一提的還有，伸達公司每年固定撥出經費從事珊瑚復育，為環境保育與永續經營盡一份心力。

善與美的海洋能量，透過漆作工藝進入人們的家中，誠如陳老師所說： 「來我家上課的許多學生大多是身心障礙、或是敏感體質的孩子，因此一定要慎選友善健康的牆面塗料。」畢竟這個家是他身心安頓的場域，也是孩子們在此接受教育與療癒、找到生命其他可能性的地方。因此，即使只是粉刷一面牆，也要融入主人愛好藝術、關注身心健康的思維，在家中每一個細節，展現有溫度的靈魂。

【2021台北國際建築建材暨產品展】伸達展區

時間：12/9（四）～12/12（日）

地點：台北南港展覽館1館1樓 綠建材區J1110

若想了解更多琉海美粉晶珊瑚，親自感受珊瑚砂的魅力，進一步聯繫伸達：