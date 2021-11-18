馬國吉打州明年起實施禁賭令，各界批評與多元文化國家理念背道而馳

馬來西亞吉打州政府於11月14日宣布，州政府將在明年正式落實「禁賭令」，將吉打州打造成一個「零賭博」州屬。由伊斯蘭黨主導的吉打州政府將不再批准和更新博弈產業的商業執照，此政策迎來許多非穆斯林族群的反對，許多華團更是擔心這將侵犯非穆斯林的權益，甚至延伸其他州屬。

吉打州務大臣拿督斯里莫哈末沙努西（Muhammad Sanusi）在州議會中表示，吉打州禁賭是為了維持社會秩序及家庭和諧,「頒布這項禁令是我為了感謝阿拉的恩典，但有人認為這樣是侵犯人權、種族歧視、剝奪非穆斯林權益的，我認為這些論點不成立。」沙努西舉出中國為例，「中國政府早在1945年禁賭，而且不只在中國境內禁止賭博，在境外的中國人民賭博也將被捉。」

馬來西亞有三個州屬由伊斯蘭黨執政，分別為吉打州、吉蘭丹州和登嘉樓州。其中吉打州的非穆斯林比例比其他兩州多，佔州內總人口的20%。繼上兩週吉隆坡頒布禁酒令後，吉打州將於2022年起實施禁賭措施，另外也將在偏鄉地區禁售酒精。沙努西叫賭徒們到鄰近的檳州去購買彩卷，此言論激起非穆斯林族群不滿的情緒。馬國學者與政治議員紛紛要求政府三思，因禁賭政策非解決賭博問題的根本方式，更可能導致其他社會問題的衍生。

在野黨民主行動黨議員倪可敏認為此舉背後的中心思想是以神權治國，他接受《光華日報》採訪時表示，禁賭將使外資卻步、國家發展落後，也破壞多元文化精神。他也擔心其他州屬有樣學樣，批評這種極端主義的做法只會打擊國家經濟，導致失業率上升。

根據《馬來郵報》報導，人力資源部長拿督斯里沙拉瓦南（Saravanan）同樣也表示，禁賭確實會引發「失業潮」，並說明禁賭並不能徹底解決賭博問題，甚至會促使更多非法賭博行為。而非法賭博的猖獗，將降低政府稅收收入。他也指出前陣子禁止售賣三蒸酒（Samsu），導致後來出現更多非法販售途徑，因此他規勸政府要對非法商業行為加強控管。三蒸酒是一種便宜酒，通常以低價出售，酒精含量在 17% 到 48% 之間。

報導也指出，前財政部副秘書丹斯里納瓦拉特南（Ramon Navaratnam）認為禁賭政策加劇馬國伊斯蘭化。「這對投資者來說將是個警告，他們懷疑未來會更加伊斯蘭化，有更多的限制和規則。」他更表示，這已經不是禁賭與不禁賭的問題，而是關乎稅收及國家經濟，不能打著宗教牌來修復的問題。

Photo Credit：杜晉軒 圖為馬國知名旅遊勝地雲頂高原（Genting Hightland），這裡同時擁有馬國唯一合法經營的賭場。

違反馬來西亞多元理念

吉打州在宣布禁酒令這天，恰巧馬來西亞政府公布國產威士忌「Timah」名稱得以保留。Timah風波之平息，前提在於廠商將對「Timah」一詞詳加解釋，避免造成未來更多誤會。

馬國中華大會堂總會長丹斯里吳添泉對《東方日報》說，國內博弈中心可以參考Timah做法，進一步詳述或聲明「只供非穆斯林」。他認為對症下藥的方式是讓政府透過教育及正確規劃來防止賭博風氣，而不是落實禁賭。吳添泉更說明，吉打州與中央政府應該實行統一政策，不該出現一國兩制，認為這是一項不民主、欠包容的政治行為。

「為什麼馬來西亞人要為不同宗教或文明去爭吵，而不是匯集所有的不同點，採取寬容態度，以建設世界一流的偉大國家？」這是在野黨領袖民主行動黨議員林吉祥對該事件提出的疑問。林吉祥在行動黨官方網站發文告批評州政府禁賭與禁酒的行為不符合，並要求首相伊斯邁沙比里（Ismail Sabri）解釋他所提出的「大馬一家」是否建立在五項國家原則之上。馬來西亞的國家原則包括「信奉上蒼、忠於君國、維護憲法、尊崇法治、培養德行」的五項「國家原則」。

馬來西亞政客利用宗教、種族紛爭來達到政治目的事情屢見不鮮。林吉祥奉勸選民需以馬來西亞人為優先，「對新一代的馬來西亞人而言，他們首先是馬來西亞人，其次才是馬來人、華人、印度人、卡達山人……」他強調，禁賭、禁酒議題是政客為了達到政治目的而炒作的議題，因此人民的投票應該更加謹慎。

新聞來源：



延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒