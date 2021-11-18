來埼玉縣享受 春光燦爛的旅遊

日本全國各地有著許多知名的大自然絕景與季節賞花景點，但這些景點大多距離都市有著較長的路程，其所處位置更是交通非常不便利，在走訪時往往要花費不少時間。現在台灣有不少旅行社鎖定3月至4月的春季陸續推出旅遊行程，因此這次就以最春光燦爛3月～4月的櫻花季，介紹埼玉縣最知名的春季景點。

埼玉縣春季景點，長瀞溪谷及櫻花隧道

Photo Credit : 長瀞町観光協会

長瀞鐵道線下可飽覽美麗溪谷，而沿著長瀞周圍延伸的街道，其路旁種植的櫻花交織而成了連綿不絕的櫻花隧道。

值得一提的是，除了長瀞站周邊的櫻花隧道之外，沿著寶登山神社的參道也種植了櫻花樹。據說參拜寶登山神社能提升運氣，非常建議也一併納入行程之中。

Photo Credit : 長瀞町観光協会

埼玉縣春季景點，小江戶川越藏造老屋街道

川越目前仍保留了「藏造老屋街道」，藏造老屋是以防火為理念設計的建築物，在江戶時代是非常盛行的建築工法。川越的「藏造老屋街道」於平成11年12月被選定為「國家重要傳統建築物群保存地區」，並於平成19年1月被選為「美麗日本歷史風土百選」之一。

Photo Credit : 川越市

川越的居民守護著這些充滿歷史文化的老居住宅，並設置了許多風格互相融合的店鋪，遊客可於此地散步與享用美食，並有著多種不同的方式體驗川越。

埼玉縣春季景點，所澤櫻花城

2020年開幕的新設施「所澤櫻花城」，其主打面向一整排櫻花的寬廣空間「千人TERRACE」，讓遊客們可以帶著咖啡輕鬆休憩。「所澤櫻花城」結合了綠地與最先端文化產業的區域，其中有書籍製作、物流工廠、活動空間、店鋪及餐廳、DA VINCI STORE體驗型書店等設施。

Photo Credit : 埼玉縣觀光課

埼玉縣春季景點，深谷綠色公園

北部關東地區最大的游泳池設施「Aqua Paradise Patio」及各式遊樂設施結合而成的大型公園，有著超過東京巨蛋的面積，其中設有三溫暖及按摩浴缸，泳池附有滑水道及人造海浪，並能體驗各式各樣的水上主題活動。