《藥林外史》：一位朝廷大臣為什麼要為「何首烏」立傳？

文：鄭金生

（三）文學作品中的藥物知識

中國本草歷來重視從非醫藥書中汲取營養。北宋著名的本草著作《經史證類備急本草》（簡稱《證類本草》），其名「經史證類」，就是說該書的藥物知識有著經史書為佐證。其實該書所引的非醫藥書中，經史書占的比重並不大，更為多見的是文藝作品、地方志、筆記等。

中國早期的文學作品《詩經》之類，就是本草著作的資料來源之一。此外歷代的志怪小說、筆記雜錄等書中，都有著大量與藥效發現相關的故事，這些故事成為中藥藥效「傳信」的重要途徑。有關內容，可參本書〈藥效的發現與「傳信」〉一章（141–151頁）。

受文學作品影響最有趣的例子是藥物何首烏。該藥並非始見於某本草書，而是出自唐代大臣李翺（?–844）《李文公集》卷十八〈何首烏錄〉。此後該文有《說郛》和《證類本草》（引作〈何首烏傳〉）兩種傳本。李翺謚「文」，故稱李文公。

〈何首烏錄〉之名看起來是藥物專論，其實是一篇人物傳記類型的文學作品。以下錄其梗概：

故事主人翁是何首烏的祖父能嗣（小名田兒），順州南河縣人。田兒「天生閹」（先天性器官發育不全），故年五十八還無妻子。一日田兒醉臥野外，見有異藤兩株，相距三尺餘，居然苗蔓相交，久而方解，如此交、解三四次。好奇的田兒挖出其根，遍問鄉人，無人能識。有人攛唆他服用此藥，於是他將根搗末酒服，經七日「忽思人道」（有了性需求），幾十天後更加強壯，遂娶妻。七百餘日後舊疾皆癒，十年而生數男，後改名「能嗣」。從此這味藥成了何氏傳家之寶，子孫服藥皆壽至百餘歲。因該藥據說有「烏鬚黑髮」的作用，故其孫子取名何首烏，此藥也就叫做何首烏。

這個故事於唐元和七年（812），茅山老人傳授給僧文象。次年李翺寫下了〈何首烏錄〉。得此祕傳的還有浙東知院殿中孟侍御（《證類本草》作明州刺史李遠）。該文除上述傳奇之外，還詳細記錄了該藥的形態和多方面的功能。此後何首烏才被五代末《日華子本草》（約十世紀初）、宋代《開寶本草》（973）正式立條，從而融入主流本草。

一位朝廷大臣為什麼要為何首烏立傳？如何解釋故事明顯的神話色彩？何首烏真的能使頭髮變黑嗎？對此，德國醫史學者文樹德教授（Paul U. Unschuld）有他獨特的見解。他認為李翺和韓愈一樣，是新儒家思想先驅。李翺為何首烏立傳，不過是借〈何首烏錄〉隱喻一個理念——新儒家試圖將道、佛兩教的某些教義融會到儒家學說之中來，以防止儒家思想的消亡。

生來體弱的田兒或許就影射了當時的儒家思想。田兒在荒郊野外遇到了象徵著道家和佛家的兩株植物，服用了精心篩選的這兩株藥物的藥末之後，田兒才變成為「能嗣」，重新繁衍後代，子孫相傳。李翺的〈何首烏錄〉中出現了一個和尚（僧文象）、一個道士（茅山老人），以及儒家的官員，文樹德教授認為大概就是該文隱喻的旁證。

文樹德教授把〈何首烏錄〉作為隱喻，類似一個寓言，此說目前還是一家之見。李翺為什麼能篤信（或者說杜撰）這樣一個傳奇故事，還值得研究。但不可否認的是，在此以前的醫藥書中，確實沒有關於何首烏的記載。何首烏是蓼科植物，和大黃同科，含有許多和大黃一樣的瀉下成分。如果根據〈何首烏錄〉記載的服用方法（曝乾搗末），該藥只能引起瀉下。即便是明代何首烏的九蒸九曬炮製法，也沒有可靠的臨床證據證實炮製後的何首烏就一定能烏鬚黑髮。

認定何首烏能烏鬚黑髮，很明顯是一種傳奇，本來就當不得真。明代多位醫家反對何首烏補益之論。如葛小溪指出：「此藥味極苦澀，生用氣寒，性斂有毒；製熟氣溫，無毒。前人稱為補精益血，種嗣延年。又不可盡信其說。但觀《開寶》方所云：治瘰癧，消癰腫，減五痔，去頭面熱瘡，蘇腿足軟風，其作用非補益可知矣！」

陳月坡則云：「前人雖有多服延齡種子之說，實未必然，屢有服此而後得急疾至死，而人不能識、不能醫者，皆服此藥之毒而不覺也。觀其氣之腥惡，味之慘烈，原非甘溫和平之品。製非九次，勿寢其毒。」倪朱謨對其功效記載亦深表懷疑。他說：「有人依法修製，信服有年，亦未見其確驗，但生子延壽之說，似屬荒唐！」

現代亦有服用何首烏後對肝臟產生傷害的報導。但由於李翺〈何首烏錄〉的影響太大，即便時至今日，何首烏能烏鬚黑髮的說法依然在許多人頭腦裡根深蒂固。由此可見，文學作品對藥物的渲染，其產生的影響是如何之大！

古代的文學家，大多博學多才。他們的作品裡經常會記錄或反映一些辨藥用藥的經驗。唐代詩人李商隱有一首「無題」詩，其中膾炙人口的一聯是：「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通。」為什麼說「心有靈犀一點通」？《唐詩三百首》注釋引《抱朴子》言：「通天犀角，有白理如線。」又云「謂中央色白通兩頭」。應該說這些注解都不錯，但是對於一個不瞭解犀角鑑別特徵的人來說，讀以上注解仍是霧裡看花，似明非明。其實所謂「一點通」，是鑑別犀角的重要特徵之一。

當代犀牛屬於保護動物，犀角已經禁止入藥。但在古代，犀角一直是非常珍貴的藥品。大凡貴藥都有人做假。要將犀角和其他動物之角相區別，就必須找出它的特徵。尤其是當犀角被剜刻成杯、碗形狀後，鑑定起來困難更多。古人辨認犀角，特別重視其紋理。本草書有關記載很多，如梁・陶弘景云：「通天犀角，上有一白縷，直上至端。」

《唐本草》注：「雌犀文理細膩，班白分明，俗謂班犀。」唐代藥學家陳藏器說一種好犀角具有「白星徹端」的特點。宋・蘇頌則歸納說：「數種皆有粟文，以文之粗細為貴賤。貴者有通天花文。」儘管有這麼多說法，但要讓很少見過犀角的讀者理解「靈犀一點通」，解說還宜更通俗些。

將犀角縱剖開，其紋理一般是直紋。如果用木材作比喻，犀角就好像是杉木，其紋一般是直上直下；而牛角、羊角等則如其他雜木，紋理紊亂扭曲。再打個形象的比喻：犀角的構成，好像是將一大把特殊材料製成的白線，用某種膠質物黏成犀角形。因為「線」和「膠」顏色不同，切開就可以見「班（斑）、白分明」。縱向剖開犀角，如果看到一條條的白色紋理（即「線」）「直上至端」，這就是所謂「通天花文」，也就是唐詩注提到的「有白理如線」與「中央色白通兩頭」。

而犀角的橫斷面，則露出「線」頭如「粟」文，如「白星」。這點點的粟狀「白星」可以從角底部一直追溯到角尖，這就叫「一點通」！有時從犀角的尖端還能手捫到一根根粗糙的線頭狀物，那就是形成所謂通天紋的物質基礎。通天犀具有「通天花文」、一紋到底的特徵，被認為是質量最好的犀角，亦即「靈犀」。「靈犀」的鑑別特徵經過李商隱的藝術提煉，就形成了「心有靈犀一點通」的名句。心心相印的人們，借此表達身雖隔阻，兩心卻仿佛是靈犀之紋、一線直通。

附帶說明的是，犀牛種類很多，不是所有的犀角都具有「通天花文」，其中又有「正插」（角一半以上通）、「倒插」（角一半以下通）、「腰鼓插」（中斷不通）等等。好在做詩不是鑑定藥物，不需要過分地講究。

詩詞文章、小說評話裡涉及醫藥的地方非常多。有的是根據傳聞和本草杜撰出來的情節，如《三國演義》第七十五回的關雲長刮骨療毒，《西遊記》第二十四回裡的五莊觀樹上長的人參果之類。也有的情節的確反映了當時社會的醫藥實際情況。例如《紅樓夢》第四十五回寶釵建議黛玉進食燕窩、冰糖粥，「若吃慣了，比藥還強，最是滋陰補氣的」。這正是當時富貴人家時興的補品。

《水滸傳》第十六回智取生辰綱用蒙汗藥麻翻楊志一行，其故事雖然是虛構，但使用藥物麻醉卻非空穴來風。宋以後的藥物麻醉法中，曼陀羅一直是重要的組成部分（參400–403頁）。《金瓶梅》裡西門慶是開藥店的，其中涉及的醫藥內容更加豐富。各種神話傳奇、武俠小說，也經常有靈芝、悶香之類的記載。這些記載真真假假，或真假參半，給人們帶來的影響非常之大，讓許多閱歷不深、醫藥知識有限的讀者將信將疑，或信以為真。

絕大多數文藝作品涉及的一些藥品內容，只是藝術構思的需要，並非刻意宣傳某藥。但也有極少數的文學作品，作者借著小說角色之口，表達自己對當時社會用藥習俗的意見。這方面最突出的例子莫過於清代李汝珍的《鏡花緣》。

李汝珍的醫藥知識非常深厚。前面提到他在《鏡花緣》借小姐們鬥對聯，賣弄了他的藥名對。此外他借治病為由，在書中直接獻出了很多單方驗方、簡易療法，不可等閒視之。尤其是《鏡花緣》第十二回「雙宰輔暢談俗弊」中，李汝珍借著君子國宰輔吳之和的口，暢快淋漓地抨擊了清代崇尚燕窩的陋習：

更可怪者，其肴不辨味之好醜，惟以價貴的為尊。因燕窩價貴，一肴可抵十肴之費，故宴會必以此物為首。既不惡其形似粉條，亦不厭其味同嚼蠟，⋯⋯今貴處以燕窩為美，不知何所取義：若取其味淡，何如嚼蠟？如取其滋補，宴會非滋補之時。況葷腥滿腹，些須燕窩，豈能補人？

這看起來是諷刺清代社會誇富鬥奇的陋習，實際也是對社會用藥習俗貴遠賤近、重價輕效、追風用藥的抨擊。燕窩自清初才有記載，據《本草綱目拾遺》所引文獻，此物最早不過就是海濱之人的一種蔬菜，後來被作為平補肺陰之藥。該藥力量微弱，清代名醫張璐認為：「今人以之調補虛勞咳吐紅痰，每兼冰糖煮食，往往獲效。然惟病勢初淺者為宜。若陰火方盛，血逆上奔，雖用無濟。」

但隨著崇尚燕窩的風氣越演越烈，民間至今濫採燕窩，嚴重危及了金絲雨燕的生態環境，也打破了生物鏈的某些環節。至於燕窩的滋補功能，或褒或貶，至今有著針鋒相對的意見。所以《鏡花緣》反對崇尚燕窩的高論，恐怕至今也有其現實意義。

以上談的是文學作品如何利用藥名和藥物知識來豐富其內容。此外，還有一類很有趣的與藥相關的文學作品，它們雖然不取藥物知識，但卻看中了藥物書籍的編寫方式，創造出了一類有「本草」之名、無「本草」之實的文學書籍。

相關書摘 ►《藥林外史》：明清文學常見的「蒙汗藥」是小說家憑空杜撰的嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《藥林外史（蒙汗藥、寒食散、本草綱目：你所不知道的中醫藥祕史）（二版）》，東大出版

作者：鄭金生

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Photo Credit: 東大出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰