化被動為主動！新電商時代——互動體驗經濟三策略

電商持續發展蓬勃，尤其在疫情的加速下，已正式進入「新電商時代」，新電商時代並不單純只是將物品放在網路上交易，更須將購物行為放在社交網路的框架下思考，進而提出經營策略，因此商業模式也不斷更新。現代人重視的不只是商品與服務，更重視品牌與自己之間的互動及體驗，因而具有體驗性和互動性的電商服務也成為新電商時代的新指標，由於整體的消費環境也受到新電商時代的影響，因此一般品牌也能受用。

新電商時代的特色就是化被動為主動，過去的傳統商業模式品牌是站在被動方，洞察消費者的需求後進而滿足，而進入後電商時代，更有AI人工智慧、大數據的助益，在百家爭鳴的品牌競爭中，必須主動創造需求，在消費者尚未察覺自己的需求時，藉由將消費者引領至情境化的場景，以下觀察電商大檔期過後，各大品牌如何將被動化為主動的互動體驗經濟三策略。

策略一：新型態體驗式直播互動，打破螢幕隔閡，陪你看見理想生活模樣

讓消費者可想像擁有這些商品的生活或是營造體驗產品的機會，感受商品優勢。如今年618，中國大陸電商天貓聯合眾多美妝品牌，開啟「小樣」派送行銷策略，在直播電商中販賣便宜的美妝小樣，透過直播營造購物氛圍，也使用體驗式行銷提供消費者便宜的產品試用體驗，同時為奢華的美妝一線品牌和新品牌，創造為消費者「種草」的機會，推動消費者回購。又如台灣電商PChome 24h購物亦在今年雙11檔期 11/1-11/9連續9天推出「購物直播NON-STOP」直播銷售節目，藉由氛圍妝點、人氣名人親身體驗產品，比如現場使用家電產品烹煮試用，即時分享感受，讓消費者能夠充分想像如何藉由此項商品達到更理想的生活，加上即看即買的新型態銷售模式，帶動了小家電及3C新品業績倍數成長，累積曝光觀看數甚至衝破八千萬。

策略二：OMO串聯打破界線，到處都是消費點

電商與實體不再是對立的兩個概念，品牌融合線上與線下通路，打破分界線，讓消費者能透過各種管道持續消費並互相導流才是趨勢。如 Netflix近期宣布攜手美國最大零售商 Ｗalmart，在全美的實體店販售像《魷魚遊戲》、《獵魔士》等熱門戲劇的相關商品，更在 Ｗalmart官網成立 Netflix專區「Netflix Hub」，推出獨家周邊商品， Netflix希望藉由周邊商品，將劇中角色深入消費者的生活中，即使在追劇熱潮消失後，還能透過這些商品勾起觀眾的觀劇回憶，無論劇迷身在何處，隨時隨地親近他們，提升品牌心佔率及黏著度。

Netflix與Ｗalmart合作開設線上線下專區販售周邊商品，隨時隨地喚醒品牌心佔率與黏著度。／Photo Credit：Ｗalmart 官網

國內外也開始看見傳統媒體創新式線上線下整合操作，媒體開始跟「賣東西」這件事結合在一起，影響力更大，最早最知名的案例即是紐約時報開設電商平台，透過媒體自有優勢，創造個性化、客製化商品；台灣女性平台——PopDaily波波黛莉的異想世界，今年也推出了波波選物線上購物平台，以女性喜愛的人氣美食為出發點，讓消費者可以輕鬆購買到喜歡的美食品牌，包含蛋糕、可頌、餅乾等。聯合報旗下質感媒體「500輯」，開設「500案內所」期間限定概念店，過跨領域的策展、市集、選物，創造消費新型態，吸引不少年輕人關注，媒體結合電商，再結合實體的影響力不容小覷。

媒體x電商x實體的影響力不容小覷。／Photo Credit：500 輯

策略三：手機不離身的時代，用行動端、社群緊密互動拉近距離

根據Google《2021智慧消費關鍵報告》調查指出，有高達77%台灣消費者曾下載品牌或電商所推出的APP，其中以25-44歲族群，下載比例最高（83%）、35-44歲居次（79%）；而2021年上半年，台灣電商APP月活躍用戶總數，平均也較去年同期增長18%，同時社群的使用也連帶逐步成長，趨勢所趨，品牌在社群經營及行動端上的互動也必須不斷優化，不只要讓使用者有順暢的體驗，更要提供多元體驗服務，滿足消費者。

麥當勞APP今年9月進行了第三次改版，將原本麥當勞報報進行改版，強化天天簽到賺積分，並透過專屬任務、互動遊戲等形式，可累計不同的積分，消費者可將積分換點數兌換成自己喜歡的餐點，或換成商品券轉贈親友，相較於原先的版本，大大提升了APP互動體驗。

再看到社群的部分，現今社群媒體經營不再只是「Social Media」的概念，更要融入「Community」的精神，也就是強化社群群體的互動，如：PChome 24h購物在今年創立官方臉書社團，讓消費者交流資訊，也作為官方發布訊息的管道，更不時推出社團專屬優惠及簽到活動，讓人人都可留言發問、在群體間分享購買的商品及產品推薦，相較於民間自營的社團，官方的優勢在於品牌可即時且公開地一起參與互動，並可祭出紅利加碼，像是在PChome 24h購物好物分享社團曬單你的品牌開箱戰利品，前100名就送500P幣，社團不僅促進群體間的互動，也拉近品牌與消費者的距離。隨著社交網路的發展及消費行為的改變，互動性、體驗性是行銷重點，這些新電商時代的品牌策略，不僅提供電商一些可參考的經營思維，也能從電商品牌延用到其他品牌，是所有品牌經營者不能錯過的新時代策略。

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