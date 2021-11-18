2021/11/18,
財經

油價飆漲擋不住，拜登要求監管單位調查哄抬行為，求助中、印、日釋放部分原油儲備

油價飆漲擋不住，拜登要求監管單位調查哄抬行為，求助中、印、日釋放部分原油儲備
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

昨（17）日美國總統拜登（Joe Biden）為了趨緩油價漲幅，正要求監管單位調查哄抬價格的非法行為，並求助日本、印度以及中國釋放部分原油儲備，抑制逐漸無法控制的油價。

近日歐美各國面臨一個大麻煩，由於惡性通貨膨脹的消息滿天飛，大型投資機構為了抵抗通膨，進而購入了大量的原油金融商品，卻又推升油價更為劇烈。美國總統拜登（Joe Biden）為了趨緩油價漲幅，昨（17）日正要求監管單位調查「哄抬價格」的非法行為，並求助日本、印度以及中國釋放部分原油儲備，消解油價飆漲和通貨膨脹下強大的政治壓力。

因擔心通貨膨脹，投資機構正不斷購入原油

通貨膨脹正在全球蔓延，瑞士投資公司SYZ Private Banking主管Filip告訴《華爾街日報》：「他最擔心的是通貨膨脹會侵蝕自己管理的285億美元客戶資產的價值，所以，他一直在購買石油。」

像這樣的情況，正不斷在投資市場上發生，許多大型基金的管理者，不斷地為油價的反彈，推波助瀾。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在10月19日的一周內，原油期貨和期權的投機性買盤增加，直到本（11）月，投資者更是注押油價將漲到200美元，突破自2014年來的新高。

瑞銀資產管理（UBS）資產配置主管Evan Brown對此現象解釋：「人們購買石油的行為刺激了通脹預期，而通脹預期的升溫反過來又強化了購買石油的動機。」

面對通貨膨脹聲浪越來越大，美國和歐洲的央行官員仍稱，物價上漲可能是暫時現象。《華爾街日報》報導指出，央行官員一再重申，這些問題會隨著供應鏈延誤問題的解決和經濟重啟而得到緩解，但市場投資人卻不那麼肯定。

一直到昨（17）日，美國總統拜登（Joe Biden）開始呼籲聯邦貿易委員會（FTC）調查，石油和天然氣公司是否參與了近期的哄抬汽油價格的非法行為，間接地證實了，油價飆漲和通膨恐對經濟造成威脅。

拜登寫給FTC主席Lina Khan的信中如此描述：「越來越多的證據表明油氣公司存在反消費者行為」。他進一步強調，即使汽油混合燃料價格下降，汽油價格也在上升。

「汽油混合燃料價格和汽油零售均價之間的這種無法解釋的巨大價差，遠遠超過了疫情前的平均水平。與此同時，美國最大的油氣公司正從更高的能源價格中獲得大量利潤。」拜登信中寫道。

石油行業最大的遊說團體美國石油學會（API）對此回應，拜登的信模糊了焦點，忽略市場基本面變化，他們強調「隨著經濟復甦，石油的需求已經增加」。

通貨膨脹來勢洶洶，美國要求日本、中國和其他國家開放石油儲備

隨著全球油價不斷攀高，在10月底已經觸及7年以來高點。由於石油需求反彈極為迅速，以沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）和俄羅斯為首的石油輸出國組織（OPEC）每月向市場增加40萬桶原油。

根據知情人士向《路透社》透露，拜登政府已要求世界上一些最大的石油消費國考慮釋放部分原油儲備，以合作努力降低石油價格，同時又能不傷害經濟復甦的腳步。

知情人士進一步指出，最近幾週，拜登和府內高級官員向親密盟友日本、韓國和印度，以及中國提出了這個請求。他說，此類談判尚未完成，對於國際油價採取將採取何種行動、方案，仍未有定論。

面對《路透社》的報導，白宮發言人拒絕就其報導內容發表評論，並強調「尚未做出任何決定」。發言人補充解釋，白宮近來持續與其他能源商進行談判，以確保能源供應和價格不會危及全球經濟復甦。

OPEC及其他盟國一直對大幅提高原油產量，保持相當謹慎的態度，擔心若過度擴張的情況下，市場需求卻不如預期，可能會壓倒市場。

OPEC秘書長 Mohammad Barkindo於11月16日被問及是否確定明（2022）年，石油供應將會過剩，他回答，過剩的情況將在今（2021）年12月開始，並且強調：「許多跡象表明這個情況，我們必須非常非常小心」。

目前油價上漲已經影響到民眾生活，對拜登政府來說，一直是一個越來越令人擔憂的政治問題。根據AAA的數據，現在美國汽油價格為每加侖3.41美元，比一年前高出60%以上，外界也在關切白宮未來將以何種政策抑制油價飆漲。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。