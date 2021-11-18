油價飆漲擋不住，拜登要求監管單位調查哄抬行為，求助中、印、日釋放部分原油儲備

近日歐美各國面臨一個大麻煩，由於惡性通貨膨脹的消息滿天飛，大型投資機構為了抵抗通膨，進而購入了大量的原油金融商品，卻又推升油價更為劇烈。美國總統拜登（Joe Biden）為了趨緩油價漲幅，昨（17）日正要求監管單位調查「哄抬價格」的非法行為，並求助日本、印度以及中國釋放部分原油儲備，消解油價飆漲和通貨膨脹下強大的政治壓力。

因擔心通貨膨脹，投資機構正不斷購入原油

通貨膨脹正在全球蔓延，瑞士投資公司SYZ Private Banking主管Filip告訴《華爾街日報》：「他最擔心的是通貨膨脹會侵蝕自己管理的285億美元客戶資產的價值，所以，他一直在購買石油。」

像這樣的情況，正不斷在投資市場上發生，許多大型基金的管理者，不斷地為油價的反彈，推波助瀾。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在10月19日的一周內，原油期貨和期權的投機性買盤增加，直到本（11）月，投資者更是注押油價將漲到200美元，突破自2014年來的新高。

瑞銀資產管理（UBS）資產配置主管Evan Brown對此現象解釋：「人們購買石油的行為刺激了通脹預期，而通脹預期的升溫反過來又強化了購買石油的動機。」

面對通貨膨脹聲浪越來越大，美國和歐洲的央行官員仍稱，物價上漲可能是暫時現象。《華爾街日報》報導指出，央行官員一再重申，這些問題會隨著供應鏈延誤問題的解決和經濟重啟而得到緩解，但市場投資人卻不那麼肯定。

一直到昨（17）日，美國總統拜登（Joe Biden）開始呼籲聯邦貿易委員會（FTC）調查，石油和天然氣公司是否參與了近期的哄抬汽油價格的非法行為，間接地證實了，油價飆漲和通膨恐對經濟造成威脅。

拜登寫給FTC主席Lina Khan的信中如此描述：「越來越多的證據表明油氣公司存在反消費者行為」。他進一步強調，即使汽油混合燃料價格下降，汽油價格也在上升。

「汽油混合燃料價格和汽油零售均價之間的這種無法解釋的巨大價差，遠遠超過了疫情前的平均水平。與此同時，美國最大的油氣公司正從更高的能源價格中獲得大量利潤。」拜登信中寫道。

石油行業最大的遊說團體美國石油學會（API）對此回應，拜登的信模糊了焦點，忽略市場基本面變化，他們強調「隨著經濟復甦，石油的需求已經增加」。

通貨膨脹來勢洶洶，美國要求日本、中國和其他國家開放石油儲備

隨著全球油價不斷攀高，在10月底已經觸及7年以來高點。由於石油需求反彈極為迅速，以沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）和俄羅斯為首的石油輸出國組織（OPEC）每月向市場增加40萬桶原油。

根據知情人士向《路透社》透露，拜登政府已要求世界上一些最大的石油消費國考慮釋放部分原油儲備，以合作努力降低石油價格，同時又能不傷害經濟復甦的腳步。

知情人士進一步指出，最近幾週，拜登和府內高級官員向親密盟友日本、韓國和印度，以及中國提出了這個請求。他說，此類談判尚未完成，對於國際油價採取將採取何種行動、方案，仍未有定論。

面對《路透社》的報導，白宮發言人拒絕就其報導內容發表評論，並強調「尚未做出任何決定」。發言人補充解釋，白宮近來持續與其他能源商進行談判，以確保能源供應和價格不會危及全球經濟復甦。

OPEC及其他盟國一直對大幅提高原油產量，保持相當謹慎的態度，擔心若過度擴張的情況下，市場需求卻不如預期，可能會壓倒市場。

OPEC秘書長 Mohammad Barkindo於11月16日被問及是否確定明（2022）年，石油供應將會過剩，他回答，過剩的情況將在今（2021）年12月開始，並且強調：「許多跡象表明這個情況，我們必須非常非常小心」。

目前油價上漲已經影響到民眾生活，對拜登政府來說，一直是一個越來越令人擔憂的政治問題。根據AAA的數據，現在美國汽油價格為每加侖3.41美元，比一年前高出60%以上，外界也在關切白宮未來將以何種政策抑制油價飆漲。

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核稿編輯：翁世航