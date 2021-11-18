與數據為伍，善用機器學習拓展商機

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巨量資料的年代，將如何擅用人工智慧及機器學習已蔚為技術風潮，當今市場上以深度學習為基礎的人工智慧應用程式正快速成長並持續激增，IDC 估計， 2021 年，AI 應用程式方面的支出將超過 630 億美元。2025 年時，至少 90% 的新型企業應用程式，將納入 AI 功能的內嵌功能、推薦或建議。今日所面臨的商業環境，正一步一步引領著許多企業實現數位轉型，找尋各層面上自動化技術來提升銷量、降低成本、和簡化商業流程。

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AWS 提供非常完整的人工智慧及機器學習服務，讓新創從數據去驅動價值，並用最低成本、最少資源，卻能最大化的提高開發人員生產力，加快組織創新腳步。在 AWS 上，無論是各式型態的資料—文字、圖像、聲音，你都能達成從資料處理初期，自動化資料擷取和分析、到提升數據準確度，以及為客戶創建個人化體驗及系統的任務。此活動將帶為你帶來初步的 AWS 人工智慧及機器學習服務介紹，以及邀請到 Orderly 執行長分享他們如何透過 Amazon SageMaker 打造自然語言處理 (NLP) 的服務，從文字資料集分析、語義模型開發撰寫到搭建推論模型端點的 AI 開發流程，並打造一個能協助零售品牌分類消費者意見反饋的評價分析服務。

本文章內容由「AWS」提供。