為什麼台劇總是有口條的問題？以吳慷仁為例，背後可能指向語言框架的限制

文：贖名人

近年來台劇蓬勃發展，好評者不在少數。然而長期詬病的台詞口條問題仍陰魂不散，尤其是非日常喜劇類更容易遭遇類似麻煩。若深入覺察，會發現類似問題並非單一戲劇的單一現象。其背後所反映乃指向更基底的共通原因，其中主要兩點分別為資訊揭露問題與語言本身框架。

一、資訊揭露問題

台劇台詞很多問題來自於一種「講太明」的傾向，不論是人物要執行的動作、世界訊息或角色心境等，常常有一種類似公文呈交，人事時地物要充分說明不然會被退回的要求感。

實際中如你我般常人說話過程包含很多言外之意，不僅省略很多已知資訊，同時也有相當多訊息是不直接明講，而是透過字詞使用和語調表情等微小差異來展現。

相比之下，一些台劇台詞似是所有事情都要交代得很清楚的說法，便顯得劇中角色不像在說正常話語。而究這類現象背後原因，反映出的是編導在資訊揭露上有所問題。

一般而言，戲劇中有各種編導想揭露的資訊，包含劇中世界的訊息、角色心境與編導想講的東西等。這些資訊如果編導不願意將其放掉，最終就會在戲劇中以某種方式呈現。但如果同時編導不習慣藉由世界的演出來說話，那就只能藉由角色之口來說話。

舉例來說，假設今天有著某角色過往事件的訊息想揭露，這可以透過世界演出例如畫面上的過往資料和照片等，也可以透過於不明顯的人物對話字句中暗藏資訊等，然而在部分台劇中的方法往往是透過人物之口，直接鉅細靡遺地說出過往事件的細節。然而如此便與我們對常人說話的認知相異，因為即便會提到過往事件，也不會如此鉅細靡遺像打報告般說出。

而對一個敏銳的觀眾來說，這類例子在台劇中時常出現，你可能會看到不少已知且會在一般談話中省略的訊息，或者一些原本應該要用世界演出來傳達的訊息，如今卻透過人物之口如寫文章般寫出；另外，角色也時常有過度的思想和心境陳述，彷彿世界劇情演變和他本身舉措無法展現其心境與思想，必須由口在過度輕易的時機說出他和編導要傳達的訊息一般。

這種種現象若再細察，不難發現其背後指向正是前述台劇的編導不習慣於讓世界說話。不論原因是不信任觀眾的理解能力、編寫和拍戲時間很趕無暇雕琢、或是仍帶有舞台劇色彩習慣用口說話，最終的呈現便會是喜歡在資訊揭露上選擇由角色之口以寫文章的方式寫出。

更麻煩的是，其造成的影響除了展現在台詞上顯而易見外，同時也會影響到台劇中角色易浮於外而難有沉潛深度的特性。角色心境與編導要說的話有太多採取直接說出的方式，讓台劇很多角色時常在不該揭露內心的時機卻莫名坦白，喜歡說些大道理和夢想之類。

可我們也知道一個人的風采乃在於其作為而非空言。在這種特性下台劇角色倒像極了隨意觸動便滿口空言之人，輕浮且隨意吐露心聲，卻不像一個以自身去承擔代價的厚重存在。這間接影響了台劇中角色沉潛深刻的程度。

總括來說，部分台劇台詞在句子編寫本身有所問題，其背後指向乃是部分台劇編導目前仍不習慣於讓世界說話這種演出方式。因此在資訊揭露上只能透過角色之口說出。這不僅造成部分台詞拗口且帶有過多訊息，也影響到角色深刻程度的上限。

二、語言本身框架

這一點應該會有些爭議，不過這不是什麼政治影響判斷之類，而是語言本身的框架和特性確實會影響台詞的發揮。

這當中其中一個例子便是台灣腔國語。同樣是中文，在中國各地的中文都有不同的腔調，並且容許較為誇張的情緒渲染。然而到台灣來時發展出的台灣腔國語，則在社交使用上有更多隱性限制。

舉例來說，在台灣腔用法中，人與人之間的基礎相處有限制情感在語言中的張揚程度，唸字亦有偏輕細且端正化的傾向。尤其在年輕人的互動中更是如此，存在更多社交隱性限制，也容不得像老一輩一樣採取較為渾厚或「台灣國語」式容許更多渲染的唸法。

在這種前提下，演員尤其是年輕演員使用台灣腔國語講台詞時，在語言框架已先受限制，再加上前述台詞撰寫本身即拗口的特性，以及部分台灣戲劇圈喜歡那種講得很「清楚端正」的台詞唸法，便造就了如果演員和劇組在這方面沒特別下苦心，那麼唸台詞就會很像在唸稿一般。

作為對比，台語（其他母語我並不熟悉，故在此只談台語）在台灣的一般使用上，除了語言自帶的發音和唸法本身就相容於情感之外，在變化上也容許更多變化型和小修飾，進而容許更多情感發揮。

而這種語言上差別在近期的一種展示，即為吳慷仁之例。吳慷仁為國內較受注目的演員之一，然而在先前戲劇中講國語台詞時，仍有部分過於偏輕細端正的情形，即使是在逞凶鬥狠的《狂徒》中亦有如此傾向。

不過當畫面轉移到《斯卡羅》時，說著台語和其他母語的水仔卻轉身成為全劇頗受注目的存在。儘管仍存在一些過於用力的情形，但在口條上卻幾乎不再有那種生硬的問題為觀眾所挑剔。

這便是其中一個例子，同樣一個演員，在本身都是認真對待戲劇的情況下，講國語便有困難的點擋在前面，講台語則較容易跨越這個點，且吳慷仁甚至還不是很原生的台語使用者。或許我們可以這麼說，要將台語講得有情而自然，比起台灣腔國語是來得更容易，且上限可能也較高。

相比之下，台灣腔國語在社交使用中，太過端正則生硬，過於渲染則浮誇。當中的平衡點拿捏實屬不易。這或許也是某些觀眾會說一些國語劇台詞的生硬尷尬感在台語劇中較少出現的可能原因。

而過往國語戲劇這類問題未必如此明顯，除了得利於先前多種口音並存而容許較能情緒渲染的腔調外，亦是來自先前劇組和演員下過苦心的結果。至於當今新生代演員要在口條上突破，首要便得先面對現行台灣腔國語框架這一問題。

簡而言之，台灣腔國語在使用上有很多社交的隱性限制，不容易像中國各種腔調可肆意渲染。且相比於台語自帶情感和容許更多變化與修飾的特性，要在戲劇台詞中將台灣腔國語講得有情而自然則顯得更不容易，需要劇組和演員多下苦心才能克服。

綜觀以上，台劇台詞問題的背後可能指向更基底的共通原因，其中包含資訊揭露問題與語言本身框架。若能改善克服此二者，台劇或能進一步提升。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航