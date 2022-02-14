【共讀亞太文化】從歷史、語言與文化出發，擁抱東南亞

作者：林育生（中央研究院人文社科學研究中心助研究員）

深具「台灣」特色的東南亞研究

雖然早先念了些東南亞民族誌，但我真正對東南亞產生興趣，是開始決定碩士論文研究題目時。原本志於台灣南島研究，因當時台灣政府為了強化與國際連結，由教育部推動世界南島研究獎學金，反而讓我將視野轉諸海外；也曾考慮過大洋洲，但與前輩們請教，後來轉向當時台灣已有初步累積的東南亞研究。只不過後來論文仍小小轉向，從原本打算研究泰國安達曼海岸南島語族Moken族，轉向內陸移動數百里，完成來台工作後回泰國東北的移工研究論文。

慢慢接觸台灣的東南亞研究後，我發現當時的研究有些特點，關於跨國政治經貿非我專長暫且不論，但較微觀的社會文化研究，非常具有「台灣」特色。累積最豐富的東南亞研究，應是在台灣工作的東南亞移工，以及尤其聚焦在馬來西亞的東南亞華人研究，這些其實都和「台灣」十分相關，前者涉及台灣本地社會議題，後者則與台灣數十年來華僑政策及與海外華人的聯繫有關。回顧自己碩士論文研究關心的變化，實也不脫此「台灣」風潮，從與台灣相連的南島語族，再到自台返泰的跨國移工，這些都是台灣的東南亞研究強項，未來仍應繼續深化；但也不該受限於此，反倒是該開展更多議題。相對於其他地方，例如在日本，很少看到東南亞研究會如此聚焦於在日本的東南亞人或在東南亞的日本人。

在日本的東南亞研究中看見差異

後來進一步到日本求學，日本的東南亞研究歷史與規模都較台灣大，學科與議題研究也更多樣性。自己印象最深刻的是，有一次台灣的東南亞研究學者們到京都進行學術交流，聊到我當時博士論文題目為泰國的一貫道研究，其中一位前輩好意地告訴我，這個題目太小了，未來可能不好找工作。其實這反映了兩地學界研究的需求與分佈，例如拿泰國宗教研究來說，由於研究者眾，研究主題也就不會是太大而廣泛的議題，像是占星師、靈媒、藥師、新宗教、開發僧等，各有專精。但這也不表示較為專精的研究就一定是好的，那只是反映了兩地學術研究生態的不同。

台灣的東南亞研究應投入歷史及語言訓練

但上述另一更值得深思的，是台灣的東南亞研究仍需要基礎知識和技術累積，我想提的是關於歷史與語言的學習與研究，尤其是對比日本的東南亞研究。有關台灣的東南亞研究，是極度缺乏歷史向度的研究，一方面可能跟前述出發點仍聚焦於當代「台灣」聯繫有關，另也涉及需要不同語言史料閱讀的能力。日本的東南亞學會早期稱東南亞史學會，可見歷史研究在東南亞研究中的重要性。另一方面，日本的東南亞研究十分重視在地語言的學習與運用，多數研究者至少能理解和使用其研究對象國度的官方語言。

就自己過去所屬的研究科，日本人學生多會在當地待約兩年，其中一年就用在學習當地語言。這也跟日本長期以來更建制化的語言學習機構有關，過去有幾個外國語大學，有不同語言專門科系，自己所屬研究科中不少同學，許多大學時代皆就學於這些科系，而後進一步從事相關研究。雖然台灣在過去幾年，也開始在不同東南亞語言學習上有起步，但似乎仍需要更為制度性的學習方式。

總結來說，台灣過去的東南亞研究發展實極富「台灣」特色，也是未來進一步成長的珍貴財產。但也不該侷限於此，應該要超脫台灣框架，進而從東南亞的歷史、語言與文化出發，來擁抱與了解東南亞。

東南亞及泰國文史書籍精彩好評

《The Lovelorn Ghost and the Magical Monk- Practicing Buddhism in Modern Thailand》以泰國民間最為廣傳的幽魂娜娜及高僧Somdet To故事出發，挑戰過去泰國宗教研究許多假定，並探討當代泰國民間宗教的多樣行動。對照過去常被說儒釋道融合的台灣民間宗教，相當具趣味性。

《圖繪暹羅》及《從暹羅到泰國：失落的土地與被操弄的歷史》是兩本聚焦於近現代泰國國族主義形成的經典作，前者從製圖術出發談後殖民與後現代知識論述符號的權力分析，後者則聚焦於失土論的歷史論述，可以讓我們理解現代東南亞國家形成，及比較當代台灣周邊許多國族主義的脈絡。

夏恩・史崔特著、譚天譯，《從暹羅到泰國：失落的土地與被操弄的歷史》。／Photo Credit：聯經出版事業公司

《農民的道義經濟學：東南亞的反叛與生存》及《弱者的武器》是東南亞研究學界對整體社會學界有極大啟發的著作。兩本作品運用東南亞的歷史與民族誌材料，帶來關於道德經濟、反抗議題的不同思考。

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