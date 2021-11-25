2021/11/25,
藝文

《reCONNECT 2021》展演計畫：台港日藝術家異地共演，在新媒體與復古之間創造前所未見的連結

《reCONNECT 2021》展演計畫：台港日藝術家異地共演，在新媒體與復古之間創造前所未見的連結
雷光夏｜Photo Credit: 超維度互動提供

我們想讓你知道的是

今年在臺中國家歌劇院的試演，為了避免群聚，從對外開放改為以邀請制進行；萬幸的是，「reCONNECT 2021」空前卻非絕後，而是作為接力的第一棒，將不斷交棒到另一座城市手中，邀請來自世界各地的表演者，在時區與時區之隔，在新媒體與復古之間，一起表演出新的表演，共同連結出前所未見的連結。

文：郭慧

從2020年到2021年，為因應疫情肆虐的現況，許多藝術展演都產生了或大或小的變體，像是由新媒體藝術團隊 Dimension Plus（超維度互動） 製作的展演計畫《reCONNECT 2021》便是一例。

歷經重重困難，終於在10月23日、24日於台中國家歌劇院凸凸廳，克服時空和地域的限制進行世界首次試演，讓在台灣的音樂詩人雷光夏，可以與人在香港的新媒體藝術家林欣傑，以及日本的電磁樂器大神和田永進行一場前所未有的異地共演。雖然表演的變體，是疫情下的應變之舉，混雜無奈與可惜，卻也創造出更多元的可能性。

reConnect_主視覺
Photo Credit: 超維度互動提供

當一個裝置，自成一座山水

儘管如此，講到變體之前，不妨先將時間倒轉回2020年。當時Dimension Plus發起「reCONNECT」計畫，希望聚集台灣與國際的文學家、音樂人、新媒體藝術創作者，共創一檔國際製作。

「我們是做科技藝術出身的，思考究竟要和什麼主題有所連結（connect）時，便想到了我們一直很感興趣的復古媒體，希望可以藉由這個計畫，跟錄像／新媒體藝術的歷史重新連結，並向新媒體藝術的前輩藝術家致敬。」Dimension Plus共同創辦人，同時也是《reCONNECT 2021》製作總監蔡宏賢（Escher Tsai）分享。

秉持這樣的初衷，「reCONNECT」計畫起跑。有別於一般科技藝術給人冰冷、有距離感的印象，「reCONNECT」作品如其名，希望帶來嶄新且能讓一般觀眾有感的藝術形式，在計劃之初，以知名小說家駱以軍的詩作〈比寂靜多一點〉為共創的靈感基礎，再分享成不同語言，提供給台灣音樂詩人雷光夏、香港新媒體藝術家林欣傑、日本電磁樂器大神和田永，成為這組跨國創作小隊之間的共同語言。

「〈比寂靜多一點〉這首詩在講的是，在這個宇宙中，有沒有比安靜的聲音，還要更安靜的東西。也因此，我們便從『寂靜』的概念出發，慢慢去延伸，經過幾次的想像、討論與推翻，最後延伸到了『枯山水』的想像。我們希望一個樂器或裝置，可以自成一座山水，自成一格景致，所以『枯山水』便成為團隊中，所有創作者的共同語彙。」蔡宏賢表示。

也因為枯山水的概念，「reCONNECT」的展演地點，選擇落腳有著曲型牆面的台中國家歌劇院凸凸廳（Tutu Gallery），「『reCONNECT 2021』的表演場地是一個開放式舞台，讓觀眾遊走其中。我們原先的配置是，整個凸凸廳就是完整的枯山水，觀眾可以隨著演出的段落，遊走在不同的裝置間，摸索表演者、裝置與觀眾的關係，讓大家盡情地探索與感受。這個概念跟『沈浸式空間』有些類似，但不是將完整的效果直接放在觀眾身上，而是希望觀眾遊走其中，自己去探索。」 《reCONNECT 2021》計畫製作人陳品伊解釋。

從電磁雅樂到跨時區的音樂慶典

而當觀眾遊走其中時，表演也緩緩開展。在表演之初，首先步出的是演奏著手風琴的雷光夏以及小提琴手，雷光夏唱著〈寫給雨天的歌〉：

雨水輕輕地降落大地
你給的愛好安靜
讓我也為你做點什麼
就像你讓我看見光亮

空靈的嗓音，親切的問候，雷光夏作為表演中重要的具象體現，音樂和吟唱溫柔共振，作為下一個表演者林欣傑的過度和轉接。

臺灣_音樂詩人雷光夏2
Photo Credit: 超維度互動提供

在林欣傑的表演中，觀眾可以看到藝術家將曲面螢幕連接裝置後，成為一種樂器般的控制器，處理著不同從香港街頭收到的訊號，一個用來控制聲音、一個控制燈光，所以當演出者撥弄著好似電視般的新樂器時，會形成一種奇幻的光雕效果，隨著跟光影的互動，聲音也會產生變化，透過收集、檢測、整理，最後辨識出來，轉換於有形和無形之間。

「在林欣傑的表演中，其實有很多向錄像藝術家白南準作品〈TV Garden〉、 〈TV Buddha〉、〈 TV Cello〉 致敬的內容。即便觀眾沒有這些背景知識，仍然可以在舊的媒體中，感受到新的感官形式。」陳品伊說道。

香港_新媒體藝術家林欣傑與臺灣當地表演者合作3
Photo Credit: 超維度互動提供
香港新媒體藝術家林欣傑與台灣當地表演者合作

而表演的最後，則由擅長將電視、電風扇、冷氣機、電話等老派電器化身為樂器的日本人氣藝術家和田永擔綱。受到疫情影響，和田永在東京現場演出，藉由遠端連線，彈奏著電吉他的和田永身影投影在大螢幕上，並與現場兩位將電視機當做樂器演奏的打擊樂手，無時差的進行異地共演。

同時，和田永也身著條紋上衣，當現場樂手拍打透過攝影機傳送到電視上的條紋時，便會產生聲響。不只如此，當表演者觸碰彼此的雙手時，也會有聲音產生，分開時聲音即終止，透過接觸與分開，節奏也隨之產生，在不同電器和人的關係摩擦和碰撞，呼應展演名稱「reCONNECT」。

「和田永向來喜歡在演出時邀請觀眾同歡，讓整場演出洋溢著熱鬧的節慶感。我們這次計劃邀請和田永共創，也是希望科技藝術演出能有慶典的氛圍，不只是大家印象中的冰冷、極簡。」蔡宏賢說道。

日本_當代藝術家和田永與臺灣表演者合作3
Photo Credit: 超維度互動提供
日本當代藝術家和田永與台灣表演者合作

reCONNECT系列計畫，產生跨時區與跨時代的連結

受到疫情影響，《reCONNECT 2021》的表演中，除了和田永以跨時區連線的方式進行演出，香港藝術家林欣傑的表演也由台灣新媒體藝術家協助。乍看之下是疫情下的不得不然，卻意外開啟新的創作形式，像是可能在香港演出時，就會由當地的女歌手來擔綱演出。

「我們很期待『reCONNECT』成為一種系列計畫，像是這回演出時，林欣傑不能來台灣，那就由台灣新媒體藝術家負責現場演出；當表演搬到香港時，雷光夏無法到場，就變成其他歌手負責演出⋯⋯。在這種形式下，所謂的『reCONNECT』可以開創出很多想像。如此一來，這種跟各種媒體藝術的復古連結，也會逐漸形成一種新的、開創性的表演形式。」蔡宏賢說道。

儘管今年在台中國家歌劇院的試演，為了避免群聚，從對外開放改為以邀請制進行；萬幸的是，《reCONNECT 2021》空前卻非絕後，而是作為接力的第一棒，將不斷交棒到另一座城市手中，邀請來自世界各地的表演者，在時區與時區之隔，在新媒體與復古之間，一起表演出新的表演，共同連結出前所未見的連結。

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。