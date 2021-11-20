日本最溫暖的傢俱品牌「石卷工房」：比起特別的造型，居住者感受才是最重要的事

文：東京建築女子。

2011年東日本311大地震，日本的東北地區受到了嚴重的災害，也帶走了許多人的生命。這十多年，東北地區復興活動依舊持續進行著，土地與人們的傷口也漸漸地被時間撫平。

在這樣的背景之下，一個溫暖的日本傢俱品牌——「石卷工房」誕生了。

在地震前，日本建築師芦沢啓治剛好於東北的石卷市設計了一個小餐館，地震發生後，餐館受到了些許災害，於是他帶著志願者的心意，到受災現場一同幫忙災後的整理工作。當時，他想著：「從事建築事業的我們，應該要利用我們的專業來替這裡做些什麼吧！」

Photo Credit：KEIJI ASHIZAWA DESIGN 芦沢啓治操刀設計的Blue Bottle Coffee Shibuya Cafe

由於災情慘重，政府的支援也不知道何時才會來，所以他主動找來其他認識的建築師與修繕職人們，與當地居民一起DIY修復破損的房子。透過這樣的經驗，「製作在地物品」這個想法在他心中緩緩浮現，也成為了「石卷工房」的產品初衷與品牌精神。

事實上，芦沢啓治早在2005年就於東京成立了自己的建築師事務所。畢業於日本橫濱國立大學建築系的他，有著扎實的設計能力，事務所不只從事建築設計，從整座房子、內部空間、一直到細部的家具設計也經常一手包辦。

Photo Credit：東京建築女子

他在接受《Curiosity》的採訪時提到「誠實的設計」（正直なデザイン）這個概念。

在他開始學習建築的那個時代，還留有一點泡沫經濟時期的味道，因為社會富裕，許多建築師們只是想設計「特別的建築」、「可以帶起話題的建築」，雖然還是有很棒的作品，但在住宅空間上卻沒有太多的考量，對於大多數民眾來說，並不是一個太好居住的房子。

當時他就想著，身為一名專業的建築師或設計師，應該要對這個社會誠實，以誠懇的心來設計建築或空間，於是「誠實的建築」不只成為事務所的理念，也經常提醒著他不要忘記設計的初衷，記得去呈現建築或是設計最原本的姿態，也持續在設計的過程中，不斷去找尋與探索那些最真實的樣貌。

Photo Credit：東京建築女子

綜合這樣的理念與位於東北的家具品牌「石卷工房」，2020年，他帶著他的團隊，在離石卷工房的工廠不遠的地方，建起了名為「石巻Home Base」的小房子，希望以這裡為基地，連結來此訪問的每一個人。

簡單樸實的空間呈現著他的設計理念，充滿溫度的木頭與暖黃色燈光在這個工廠林立的小鎮裡面，像是一個熱呼呼的暖爐，溫暖著每一位來到這裡的朋友與旅客。

Photo Credit：東京建築女子

今年夏天的尾聲，我得到了一次探訪的機會。不但參觀了木工房，也在「石巻Home Base」過上了一夜。

小房子有兩層樓，一樓的咖啡空間提供所有訪客及在地的朋友們使用，挑高空間下擺放的家具全是出自「石卷工房」，一旁有著咖啡吧台、商品販售角落還有視聽空間，不定期的還會舉辦各種活動或是手作工作坊，與訪客一起製作簡單的木製家飾或家具。

二樓則是找來了設計師藤森泰司與TORAFU建築設計事務所一起整理了四間房間，供給旅客們過夜休憩，並在可以自由使用的共用廚房中，調理自鎮上購買到的食材與海鮮，與朋友們一起享用。在這個譜時又溫暖的空間裡，一起感受溫馨悠閒的時光。

Photo Credit：東京建築女子

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

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