蛀牙不痛就放著不處理，當心「蜂窩性組織炎」和「鼻竇炎」找上門！

文：黃莞婷醫師（品御牙醫／口腔顎面外科）

「醫生，我牙齒都蛀空了，蛀牙洞很大，可是不會痛，應該放著也不會怎麼樣吧？」 「醫生，你說我蛀牙，可是我不會不舒服啊，蛀牙會自己好嗎？」

常常看診遇到病人聽到醫師說有蛀牙應該要儘早處理，會感到非常驚訝，因為大家都覺得不會痛也不會影響到日常生活，往往就選擇忽略。但是不會痛不代表沒有問題，因為蛀牙持續進行，可能會產生蜂窩性組織炎或是鼻竇炎等，就不是單純補牙或是拔牙可以解決的。

蛀牙嚴重程度

蛀牙需要一些條件產生，分別是牙齒、時間、食物跟細菌。造成蛀牙的細菌會經由分解牙齒表面的食物殘渣，使牙齒的硬組織（珐瑯質、象牙質）分解破壞。

Photo Credit：品御牙醫診療室 牙內部剖面圖

初期蛀牙：不易察覺

蛀牙的初期並沒特別的感受，牙齒最外層的珐瑯質常常是完整或者有輕微的脫鈣變白，有時憑著肉眼不一定可以看到蛀洞；牙齒鄰接面的蛀牙更難察覺，大多需要照 X 光幫忙確認。

中期蛀牙：牙齒敏感

當蛀牙持續進展，會到下方的象牙層，此時有的人會感覺到吃冰的、甜的、酸的很敏感。

嚴重蛀牙：牙髓腔感染

如果不處理接下來就會到達下方的牙髓腔和牙隨神經，牙髓會因為細菌感染而導致壞死。

同時，細菌可以從牙髓腔的空間往下到牙根尖，進而擴散至四旁的牙周組織或骨頭導致發炎，可能會有比較劇烈的疼痛不適，甚至鄰近牙肉臉頰腫脹或化膿。

蜂窩性組織炎

當大量細菌出現在有問題的牙齒附近，加上身體免疫力較差或是有糖尿病等系統性，會讓細菌可以在短時間大量繁殖，但又找不到一個合適的出路，便會找最鬆散的區域宣洩，也就是牙齒臨近的臉頰肉或是脖子喉嚨等區域。

因此牙齒臨近的臉頰肉或是脖子喉嚨等區域，便會在短時間內快速腫脹，可能合併有腫脹區域發熱、變紅、會痛，更嚴重的會壓迫呼吸道，導致張口困難、吞口水會痛及呼吸困難等，此時就是所謂的蜂窩性組織炎。

嚴重的患者也可能會有發燒、畏寒的症狀，甚至需要住院及手術介入治療。

鼻竇炎

Photo Credit：品御牙醫診療室 因嚴重蛀牙感染導致鼻竇炎，有時還會伴隨口鼻竇相通或牙齦膿包，視個案情況而定，每個人表現症狀不一定一樣。

鼻竇的位置

上顎後方牙齒的上方有個空間稱之為鼻竇（上顎竇），牙齒跟鼻竇之間有一層骨頭來分界，一般來說牙根尖最靠近鼻竇的是上顎第一大臼齒。

口鼻竇相通

當細菌順著牙髓腔出了牙根尖產生反覆的發炎，慢慢會侵蝕掉鄰近的骨頭，逐漸讓這層骨頭被破壞，最後有一天可能會讓這個天花板破洞，而讓鼻竇跟口腔產生穿通，稱之為口鼻竇相通，可能會有喝水漱口覺得鼻子濕濕涼涼的，甚至有水流出。

鼻竇炎

而細菌進出鼻竇也會產生反覆的發炎轉變成為鼻竇炎。鼻竇炎常見的症狀包含有黃鼻涕、鼻塞、鼻子兩側臉頰悶痛、合併口臭、嗅覺異常等，嚴重者也會有發燒頭痛等症狀。

此時，可能會需要口腔外科醫師及耳鼻喉科醫師一同介入治療，方能有效解決口鼻竇相通及鼻竇炎的問題。

小蛀牙不處理，費時又費力

蛀牙的過程中，因為每個人的體質不同，確實不一定會有疼痛感，也不一定會產生上述的蜂窩性組織炎或是口鼻竇相通合併鼻竇炎等問題。但是一旦發生了上述的情況，往往都不是光靠補蛀牙或是根管治療就能解決的，拔牙或是進一步的手術介入都有可能需要，甚至更嚴重的還要長時間住院治療。

有些人會想蛀牙有可能自己好嗎？蛀牙刷牙有用嗎？但是蛀牙不像感冒不會自己好喔！且刷牙用牙線是維持並預防蛀牙。每半年的定期洗牙檢查，可以及早發現小蛀牙，醫師及早處理也能避免後面冗長且辛苦的治療過程。

※ 聲明：文章為專業醫師經驗談，因每個人口腔狀況不同，若有問題還是建議親自由醫師做評估

本文經品御牙醫授權轉載，本文為節錄版，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航