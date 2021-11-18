【公投意見發表會】趙少康：誰說反萊豬就是反美豬、就是反美，我就愛美國愛得要死！

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會今（18）日開始舉行第二輪的意見發表會，這次「反萊豬」公投案的正方代表為中廣董事長趙少康，反方代表為中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳。

反萊豬是第18案公投，公投題目為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

趙少康：民進黨說反萊豬就是反美豬、就是反美，我就愛美國愛得要死

趙少康一開口，首先對中選會的公投發表會規則表達三點抗議，先是正反方的發表順序不利於正方、舉辦時間在平日難吸引民眾注目，以及正反方宣傳資源不對等，反方應該也要跟政府一樣有宣傳預算。

接著趙少康說，民進黨對萊豬公投的說詞有幾個理由，第一個是「國民黨反萊豬，反萊豬就是反美豬，反美豬就是反美國」、「不進口萊豬美國人會生氣」、「美國人都能吃為什麼台灣人不能吃」、「不進口萊豬，就不能進入跨太平夥伴全面進步協定（CPTPP）。」

趙少康稱，這樣的說法是愚民政策，並以同心圓為比喻，萊豬僅是最核心的一部份，不能誇大為反美。「我能不能講說，反民進黨就是反政黨，反政黨就是反台灣，餅畫這麼大，這不是愚民政策是什麼？」

「我反萊豬，我愛美國，我愛得要死美國啊！」趙少康說自己在美國拿了碩士、工作十年以上、用美國貨，什麼時候反美國？「我只是反萊豬，我愛美國愛得要死啊，為什麼要反美國呢？」

第二個理由，趙少康表示行政院長蘇貞昌說，反萊豬美國會生氣。「美國人該不該生氣？美國人該生氣。氣誰？氣民進黨！」趙少康指出，去年一開始現役軍人、退伍軍人、學生、警察等554萬人禁吃美豬，就是由民進黨政府定下的政策，並表示有AIT官員很生氣，民進黨政府帶頭不吃美豬。

趙少康說，民進黨很喜歡帶頭吃各種蔬果，「為什麼不帶頭吃萊豬？」既然符合國際標準，就帶頭吃美豬給大家看。

「劣幣驅逐良幣，萊豬驅逐美豬」，今年美豬進口僅去年的四分之一，趙少康說原因是不願標示萊豬，導致消費者連美豬也不敢買，這不是害到美豬嗎？為何不願跟美國人說實話？

接著趙少康說：「台灣人不如豬啊？台灣人可以吃萊劑，豬不能吃。」強調中國不進口萊豬，台灣卻進口萊豬，為什麼中國不吃台灣卻要吃？天天要與中國對等，「這樣我們不是變成次等公民嗎？」；美國的三大養豬場都不養萊豬，歐盟也禁止萊豬，為什麼台灣還要進口？

最後關於CPTPP，趙少康質疑去年8月23日開放時，為何不立刻申請加入CPTPP，難道開放就可以加入嗎？美國又不是會員國，為什麼這是台灣加入CPTPP的阻力？並稱反方代表李淳，多次提到開放日本福島五縣食品才是台灣加入CPTPP的關鍵，所以到底什麼才是CPTPP的阻礙？

最後，趙少康說照此邏輯不必擔心中國加入CPTPP，因為中國不進口萊豬又跟美國關係壞，我們有什麼好擔心？

李淳：微量的嗎啡可以睡很好，萊劑只要沒超過標準值就沒有風險

反方代表李淳表示，公投主文是禁止萊豬進口，而台灣今年1月開放含萊劑豬肉進口已經11個多月，若通過等於蔡英文的國際承諾跳票。

李淳說，萊豬台灣有進行科學風險評估，從馬政府到蔡政府做的兩次分析，都說台灣可以採用萊劑的國際標準。因此關鍵是台灣不遵守國際規則、不講信用，會讓台灣加入CPTPP更困難。

李淳強調，用公投來阻止國際貿易、不接受國際科學證據，等於從扁政府開始的三度跳票，這才是真正惹惱美方的關鍵。

對於「反萊豬就是反美豬就是反美」的論述，李淳說若公投通過，受影響最深的確實是美國，因為台灣豬肉進口的前三名國家（加拿大、美國、歐盟）中，只有美國允許萊豬出口。但是反美豬是否就是反美國，這點他比較保留。

至於歐盟、中國禁止萊豬，為何台灣要開放？李淳強調，歐盟作法沒有國際認證，美國為此兩度向WTO對歐盟提告，歐盟都敗訴，每年歐盟都要支付一億美元賠償，至今已15年。

而中國的部分，在《美中第一階段貿易協議》第三章清楚寫道，中國承諾跟美國專家合作，依照CODEX國際標準設定萊劑風險評估，那很快就會有中國的萊劑標準。

另外，李淳說從事實來看，萊豬「對國人中毒的風險趨近於零」。馬政府開放含萊劑美牛後，過去三年統計，國人每人每年平均吃2.7公斤美牛，美豬則只有0.6公斤。「美牛開放9年都沒有任何中毒的案件，是一個非常重要的參考指標。」

李淳提醒，這次的四個公投，只有萊豬案會影響台灣的國際信用。依照兩次台灣做的科學評估，成年人要萊豬中毒，至少要每天吃10斤的萊豬，相當於33片排骨，而且連續吃5年；再看過去國人平均每年僅吃0.6公斤的美豬相比，就算想吃，在市場上根本買不到33片排骨這麼多的美豬。

李淳還以自己受傷的手為比喻，「微量的嗎啡可以讓我睡很好，超量的嗎啡就是毒品。其實萊劑也是一樣，微量的、在合法的標準值以下的萊劑，是沒有食安風險的。」

公投第二輪意見發表會第18案反方代表李淳｜Photo Credit: 公投意見發表會

趙少康：公投是2300萬人最高意志，沒有國際承諾跳票問題

趙少康首先回應，表示台灣每人平均一年吃38公斤豬肉，跟美牛2.7公斤相比是類比謬誤。加上豬內臟每人平均一年吃3公斤，所以大家才會豬比牛關心多。

另外也提及馬英九當時美牛進口，是跟民進黨一起簽署進口，主張牛豬分離、30個月以下的小牛，不可混為一談。

對於歐盟、中國的配額與降稅做法，趙少康回應：「我們也可以這樣做啊！歐盟抵死不讓萊豬進口，歐洲人是笨蛋啊？」趙少康強調，CODEX的萊劑標準表決是69:67票，這是政治還是科學？

至於在國際承諾跳票的說法，趙少康說公民投票是2300萬人的最高意志，按照民進黨講法，那是政治的最高道德，「公投當然壓過政府」全世界沒有哪個國家公投結果，政府敢不執行。因此政府對外沒有違反承諾，這是公投民意所趨。

從美國角度來說，趙少康說現在蔡英文認為台美關係堅若磐石，難道會因為萊豬就斷絕台灣關係？

趙少康認為，台灣進口美豬一年2000萬美元，蔡英文任內就買200億美元的軍火，今年也要從美國進口400億美金產品，農產品也有40億美金，就多買一點別的。美國看的是結果、看的是台灣進口對方多少東西。

趙少康說，醫學專家表示，如孕婦、產婦一天喝6碗豬肝湯萊劑就超標，不必吃到33片排骨；加上台灣進口很多豬內臟，請美國標示清楚是不是萊豬，到底有什麼困難？

趙少康強調，萊劑是副交感神經興奮劑，對孕婦、高血壓、心血管疾病的人最好不要碰，而台灣光是高血壓民眾就有504萬人，所以非要進口萊豬，這不是置台灣人健康於不顧嗎？

對於未來的市占率，趙少康說萊豬若高達20％，台灣豬農每年損失150億台幣產值。

從CPTPP國家來看，日本還有21.78％的農產品受保護，每個國家有不同國情，可以依照項目調整開放。這些國家沒有像台灣這麼愛吃豬內臟，台灣每個人一年吃3公斤內臟，「這就是科學。」

關於四項公投，趙少康強調核四也牽涉台灣的國際關係，既然講萊豬就要說國際科學標準，為什麼說到核四就不看了？

回應李淳說萊豬議題是不守承諾、不按國際標準、不提證據、不公平，趙少康說，政府沒有不守承諾，是被人民推翻；國際標準用ppb，台灣為何卻用ppm；證據就是國人一年平均吃38公斤豬肉、3公斤內臟；台灣一年賺中國1500億美金、不准超過2000項農工產品進口，我們有公平嗎？

最後，趙少康總結，立法院沒有用，代議政治失靈就要靠民意，政府不能用騙的，萊豬是騙的、藻礁是騙的、綠能是騙的，要用公投「四個同意，就是民意。」

李淳：美豬市占率低，比日本壓縮機還稀少

對於趙少康的說法，李淳回應每個國家都有民意，用公投決定貿易產品進出口，若長此以往，對出口導向的台灣傷害很大，而台灣大部分的經濟活動都跟貿易有關。

李淳說，2019年國產豬市佔率超過90％，進口豬最多是加拿大4％、美豬1％，可以說「美豬比日本製的壓縮機還稀少」，就算有人刻意要去吃有萊劑的美豬，可能都很難買到。由於國產豬不用萊劑，所以購買時看清楚不含萊劑的豬肉就好。

關於歐盟每年支付一億美金的賠償，李淳強調歐盟已經付了15年，未來可能還會繼續付；且若要進行貿易配額，台灣的畜牧業者可能不會贊成。而依照各種科學證據，台灣沒有食用萊劑造成風險的可能，為何還要支付賠償費？

李淳說，台灣開放不是依照CODEX標準，而是參考這個標準再做國內自我風險評估，馬政府做一次、蔡政府也做一次。台灣的配套措施，就是強制標示產地，國人買國產豬就不會買到萊豬。

李淳強調，台灣開放進口豬超過20年，20年來進口豬幾乎沒有超過10％市佔率，這段時間台灣還有口蹄疫，即便如此養豬業都沒被打敗，2020年台灣終於從口蹄疫疫區除名，如果想恢復出口日本、東南亞，一樣以民意為理由，不相信台灣口蹄疫已結束而禁止台灣豬進口，我們作何感想？

李淳說，若國人不願相信國際萊劑標準也沒關係，只要看清出產地標示，買國產豬就不會吃到萊劑。

李淳最後總結，「如果全世界都用民意來決定產品可不可以進口，那台灣會是全世界最大的受害者」，這次公投若通過，會讓蔡英文總統國際承諾跳票，更重要是我們沒有食安疑慮，這樣也不願開放是對台灣最大的傷害，因此萊豬公投「一定要投不同意票。」

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核稿編輯：楊士範