研究：癌症患者打完兩劑疫苗後免疫力沒有一般人好，未來若有追加劑量應優先接種

議題背景

隨著各國持續放寬COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）限制，高傳染性的Delta變異株，加劇了弱勢族群在疫苗持久性和效力的擔憂，比如癌症患者。儘管癌症患者大多列為優先施打族群，但他們並未納入關鍵的疫苗研究中，因此對他們的感染和疫苗接種反應所知甚少。

在今（2021）年10月27日的，國際期刊《自然癌症》（Nature Cancer）刊登一項大型研究計畫的兩篇報告，標題分別為「Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study」，以及「Functional antibody and T cell immunity following SARS-CoV-2 infection, including by variants of concern, in patients with cancer: the CAPTURE study」。

由英國弗朗西斯・克里克研究所（The Francis Crick Institute）癌症動力學實驗室的薩姆拉・圖拉傑利克（Samra Turajlic）主導的臨床試驗項目：CAPTURE（NCT03226886），依據試驗的部分結果發表了兩篇觀察性研究，分別發現了兩個重要結果。這項研究在COVID-19流行期間，對癌友的醫療照護上有重要的影響。

在第一篇研究中，評估施打AZ或BNT疫苗的585名不同癌別的患者，對Alpha, Beta, Delta的中和抗體水平，顯示血癌患者補打第三劑是有好處的。第二篇研究發現，在118名未施打疫苗的癌症患者中，固態腫瘤的患者可發展出耐受性良好的中和抗體，而血癌患者則顯示較差的體液免疫（B細胞）能力。

一起來看看專家說法吧！

引用文獻

Fendler, A., Shepherd, S.T.C., Au, L. et al. Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study. Nat Cancer (2021). https://doi.org/10.1038/s43018-021-00274-w Fendler, A., Au, L., Shepherd, S.T.C. et al. Functional antibody and T cell immunity following SARS-CoV-2 infection, including by variants of concern, in patients with cancer: the CAPTURE study. Nat Cancer (2021). https://doi.org/10.1038/s43018-021-00275-9

專家怎麼說

臺北醫學大學微生物暨免疫學科教授 林良宗

2021年11月12日

1. 這篇研究為什麼重要？

癌症患者若感染COVID-19容易引發重症，然而由於癌症本身或是治療可能引發免疫功能低下，癌症患者對COVID-19疫苗或感染的免疫反應仍不明確。為了回答這個重要問題，CAPTURE臨床試驗針對COVID-19病毒對癌症患者的影響進行了前瞻性縱向研究。

這兩篇論文分別探討了固態腫瘤及血癌患者在（1）接種完兩劑疫苗後或（2）感染COVID-19後的血清抗體轉換率、對COVID-19病毒突變株產生中和性抗體的比例、T細胞免疫等免疫反應。這兩項研究成果讓我們對癌症患者接種疫苗或感染後的免疫反應更加了解。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

由於CAPTURE研究只有收案癌症患者，比對用的健康族群來自另一個研究的資料庫，因此能夠進行年齡相符及疫苗種類相符的比對人數樣本較小。另外，各種癌症類型與治療對免疫反應的影響也需要更大的樣本及才能進行分析。

3. 癌友們要如何正確地理解這篇研究？

癌友還是需要注意，在打完兩劑疫苗後的免疫力可能沒有一般人來得好，血癌患者的免疫力又比固態腫瘤患者來得差。另外，在自然感染的情況下，雖然八成的癌友能對原始病毒株產生中和性抗體，對突變株的抗體濃度卻大幅下降。因此，癌友們仍需注意落實防疫措施以盡量降低感染風險；未來若有追加劑量（booster），應優先讓癌友接種以提高保護力。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航