【公投意見發表會】黃士修：對核四有疑慮更應該投下同意票，台電核能處長許永輝：不反對核能但反對重啟核四

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會也於11月18日舉行第二輪的意見發表會，第17案公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」這輪正方代表為提案領銜人黃士修，反方代表為台電核能發電處長許永輝。

黃士修：核四外海指出S斷層非活動斷層

黃士修首先回應反核方這幾天主打的S斷層跟外海斷層議題，他引述完整的中央地質調查所報告，指出S斷層非活動斷層。黃士修表示反核方一直表示「不排除」S斷層是活動斷層，但遲遲拿不出證據佐證。黃士修還以監察院的報告，反擊地質學者陳文山宣稱此條活動斷層可能再向外延伸90公里的論述。黃士修認為，若是陳文山的論述為真，北台灣所有的建築耐震係數都將不合格。

此外，黃士修以日本九州為例，不只有長達440公里的超級大斷層，還有多座陸上活火山持續噴發，但九州仍然是日本最先重啟核電的地區。黃士修表示，就算面對最大的斷層，人類「最堅固」的核電廠還是能夠正常運作。

黃士修還以日本311大地震為例，斷層長達500公里，發生規模9的超級大地震。但是最靠近震央的女川核電廠，不但安然無事，還成為當地居民的避難所。黃士修宣稱如果斷層是問題，中台灣有非常多的活動斷層，這個地區有大量的天然氣管線、儲氣槽、煉油廠，如果發生地震，這些建築遠遠比核電廠脆弱。他以日本氣仙沼市在311大地震中因儲氣槽爆炸而陷入火海為例，質疑核電廠的危險程度真的高過這些設施嗎？

黃士修還引述WHO每年追蹤的輻射劑量報告，觀查不到福島電廠輻射外洩引發的健康效應。因此他認為比起輻射外洩，311大地震的賑災與海嘯摧毀家園，才是大量福島災民無法返鄉的主因。

黃士修接著質疑反方代表許永輝，認為他過去曾擔任核四廠的模擬中心主任、試運轉中心的負責人，核四的安檢程序書都有許永輝的簽名。因此他準備好一份刑事告發狀，如果許永輝提出核四廠有問題，他不排除結束後以偽造文書、登載不實罪告發。

最後黃士修引述中央地質調查所2019年「核四附近廠區地質資料討論會」的內容，提出在場址的地震PGA，地表最大加速度是0.57G，還是低於核四地表耐震0.66G、反應器廠房1.22G所以不影響安全。如果嫌耐震度不夠，還可以靠補強工程再增加內陣程度。

截圖自公投意見發表會

許永輝：核四廠在設計、採購、施工有很多先天不良的工程結構性問題

許永輝上台後，首先強調他心中沒有擁核與反核，只有安全的電廠與不安全的電廠。許永輝承認他在核四試運轉期間，是擔任試運轉測試的負責人。許永輝表示他不反對核能的未來，但反對核四的重啟。

許永輝反擊黃士修，先是稱他連「試運轉報告」跟「安檢程序報告」都分不清楚。再來黃士修宣稱K6、K7的電廠蓋4年多就可以商轉，因此核四2年就可以發電。但核四當年在美國，選擇了沒有實機運轉的電廠，又把日本K6、K7的建築搬到核四；然而核四是需要依據美國法規而蓋的電廠，因此核四必須採購歐美規格的設備，跟日本的介入根本無法相容。

尤其在消防系統、嚴重事故的處置和安全設備的配置上，兩者有很大的差異。導致核四內裝空間非常狹小，設備之間很難整合，也沒有加固的空間。許永輝稱K6、K7電廠蓋了4年多就商轉發電，核四卻蓋了20年，還1度電都發不出來。

許永輝並反駁，黃士修喜歡引述美國Watts Bar二號機重啟的例子，聲稱只要重新核發建照就能重啟。但事實是，Watts Bar二號機根本不是建照失效，而是將建照展延10年，跟核四的狀況並不相同。更何況Watts Bar二號機旁，已經有運轉10年的同型機，但核四的機型在台灣從未運轉過。

許永輝又提到黃士修宣稱核四試運轉測試沒有通過，只是因為原能會拒絕審查。但核四的試運轉測試，從2007年做到2014年，對照核一、二、三廠的試運轉測試，只做了1年到1年半，核四的試運轉做了7倍的肩；而核四的運轉報告，從2010年審到2017年，並非如黃士修所言。許永輝稱，不是蔡英文政府執政下的原能會拒絕審查，而是連馬英九政府執政下的原能會，都不敢讓核四過關。

核四廠的問題，是在設計、採購、施工有很多先天不良的工程結構性問題，和核一、二、三廠建廠時的情況不同。許永輝表示，安檢報告不等於試運轉報告，兩者審查與程序完全不同。其中最核心的差異，就是安檢報告不包含耐受度測試。許永輝舉例，安檢就像車子的測試，只看啟動後儀表板有沒有正常運作，但安檢並不包含車子的內撞測試。因為安檢現場無法模擬高溫高壓，所以無法確定產品本身好不好。

而試運轉則要經過所有品保程序，最後送原能會審查。安全的電廠設備要能忍受高溫、高壓、高輻射的環境。在核四有設計的缺失、工期的混亂、大量分包等環境下，原廠的品保文件一旦出問題，那就是一步錯，步步錯。

許永輝舉例，1297項安全系統的電器設備，抗輻射能力不足，因為設計規範要能夠抗180天，可是你交貨過來的只能到100天，結果為了配合他，就把安全標準降低成100天。超過100天後，可能會沒辦法停機、沒辦法持續的冷卻、放射性物質圍堵功能會失效。還有像441只防火風門，沒有美國法規規定的標章，所以火災來的時候，是不是真的能夠防火？現在也準備依照現況使用，電視機前的國人你可以接受嗎？

另外還有221只安全蝶型閥，銲接時不符合美國機械工程師學會的法規要求，運轉1、2年後，安全蝶型閥疲勞一定會出問題。圍阻體過壓保護系統也無法達到工程要求。所以許永輝表示，沒有核安就沒有核四，他相信這是全台灣人共同的底線。

截圖自公投意見發表會

黃士修：重啟核四「都沒有無法突破之困難事項」

在第二輪答辯中，黃士修指出許永輝在包含高壓爐心灌水系統、安全系統邏輯控制、管路系統動態影響測試、緊要交流電力系統、消防系統等核四安檢程序都有簽名。黃士修又指稱，在2014年核四封存後，每一年都會有重啟的規劃。其中有一份規劃書就是在許永輝任內完成的，2019年核四曾差一點重啟，但是被高層擋下來。

根據黃士修拿到的重啟規劃書，核四一號機3至4年重啟商轉，所需金額大概180億元，二號機續建大概需要5到6年大概320億，跟黃士修之前宣稱的5年500億相差不遠。根據報告內容，重啟核四「都沒有無法突破之困難事項」「不存在設備不可用問題」。

黃士修呼籲，如果民眾對於核四有疑慮，就更應該對重啟核四投下同意票，這樣才有機會把核四的問題攤在陽光下。至於核廢料的問題，黃士修提到，民進黨主張「科學標準」，去宣導萊豬和核食是安全的，核廢料不也是如此，民進黨所有為萊豬和核食政策的辯護，都可以改頭換面用在核廢料上。

截圖自公投意見發表會

許永輝：黃士修沒有讀地質報告的後面30頁

許永輝則在第二輪答辯澄清，他不是安檢小組的成員，他一份報告都沒簽名。而針對S斷層的議題，許永輝指出，黃士修引用的是102年3月的報告，但他只讀到前面的157頁，後面30頁沒有讀。這30頁的內容表示，如果直接判斷為非活動斷層是有爭議的。

許永輝表示，就算不是活動斷層，93.9公里也沒有相連，但原能會已經表明，重啟地質調查保守估計要花4年以上的時間，因此核四沒辦法在2年內裝填燃料發電。許永輝最後說道，黃士修認為很多技術問題都可以突破，但很多關鍵錯誤是不可逆的。

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核稿編輯：翁世航