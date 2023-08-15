中國房地產商碧桂園因債務違約風暴擴大，拖累台灣鋼鐵股全面走弱
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近日中國碧桂園（Country Garden）深陷2000億美元負債，恐無面臨債務違約，今日再傳出11檔其境內債券停牌，外界擔憂這次中國政府救不救得起來，而作為台灣鋼鐵產業的重要市場，它們期盼鋼鐵供需能早日回歸平衡。
中國房地產巨頭碧桂園（Country Garden）因為身陷債務危機，8月12日深夜公告11檔公司債券自14日起停牌。中國房地產是中國的經濟火車頭，也是全球鋼鐵公司的重要市場之一，連帶使得台灣鋼鐵業者未來業績蒙上一層陰霾，今日多家業者股價走低收場。
台灣鋼鐵業受中國市場影響劇烈
近日受碧桂園債務違約消息打擊，再加上全球景氣較低迷，台灣鋼鐵龍頭——中鋼股價14日已經破底至27.15元，逼近前波低點26.20元，其它鋼鐵業者如春源、春雨和中鴻等，則分別下跌3.71%、2.21%和5.10%。
整體而言，鋼鐵股股價持續走低，和過去的「鋼鐵人」風潮時的上揚趨勢截然不同。
中國房地產的好壞，影響台灣鋼鐵產業未來的走向，以台灣鋼鐵龍頭業者中鋼為例，其2023年第1季財報顯示，第1季銷總銷售達191萬噸，其中外銷比例達45.20%、86萬噸，而出口地區依序是歐洲28.8%、東南亞28.8%、日本15.5%以及中國8.8%。
日前，中鋼法說會上也坦言，營運受到中國景氣下滑影響劇烈，今年第1季中國市場雖出現疫後的補貨潮，但力道不足，尤其中國4月份製造業製造業採購經理人指數（PMI）爲49.2，跌破50的景氣擴張臨界點，ㄧ再顯示重要市場的下游鋼鐵需求疲弱。
中國房地產出了什麼問題？
中國房地產因為多年來「超額融資」的問題，使得業者普遍擁有鉅額負債。本次事件是繼中國房地產開發商恆大（Evergrande）面臨倒閉後，又有一家房企面臨違約的結構性問題。碧桂園上周已經證實，恐無法支付兩筆國際債券的2250萬美元票面利息，14日碧桂園再因債務問題惡化，旗下11檔公司債券該日起停牌，停止交易，復牌時間另行確定。
《華爾街日報》報導指出，碧桂園是中國規模最大的房地產業者之一，而本次債務違約將對中國房地產行業造成新的打擊。目前碧桂園負債接近2000億美元，另一家指標性房地產業者恆大也有3400億美元的債務，兩者均代表中國房市已陷入岌岌可危的情況。
事實上，受到近年經濟衰退影響，中國民眾「預付頭期款」的能力銳減，也讓碧桂園現金開始短少，僅剩去（2022）年同期的4成水準。這是碧桂園出現債務違約的最大原因，亦是中國房地產業者的普遍的窘境。
中國自從1996年房地產起飛後，鋼鐵產量突破1億噸，躍居全球第一，之後中國就是全球鋼鐵生產、消費的重要國家，因此中國在國際鋼鐵市場深具影響價格的能力。然而，近年中國房市衰退，時常有鋼鐵生產過剩及產銷失調的問題，一再衝擊包含台灣在內等所有國家鋼鐵業者的營運。
不過，近月中國鋼鐵協會已經開始呼籲，要求中國本土的鋼廠主動減產，預計下半年國際上的粗鋼產量可望縮减，讓供需回到平衡，此外，台灣鋼鐵業內人士告訴《關鍵評論網》，國際鋼鐵也將有新的需求，例如印度的基礎建設的用鋼需求正在追上來，再加上電動車、新能源等產業蓬勃發展，都將為鋼鐵業帶來新動能。
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核稿編輯：邱宜君
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航