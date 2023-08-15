中國房地產商碧桂園因債務違約風暴擴大，拖累台灣鋼鐵股全面走弱

中國房地產巨頭碧桂園（Country Garden）因為身陷債務危機，8月12日深夜公告11檔公司債券自14日起停牌。中國房地產是中國的經濟火車頭，也是全球鋼鐵公司的重要市場之一，連帶使得台灣鋼鐵業者未來業績蒙上一層陰霾，今日多家業者股價走低收場。

台灣鋼鐵業受中國市場影響劇烈

近日受碧桂園債務違約消息打擊，再加上全球景氣較低迷，台灣鋼鐵龍頭——中鋼股價14日已經破底至27.15元，逼近前波低點26.20元，其它鋼鐵業者如春源、春雨和中鴻等，則分別下跌3.71%、2.21%和5.10%。

整體而言，鋼鐵股股價持續走低，和過去的「鋼鐵人」風潮時的上揚趨勢截然不同。

中國房地產的好壞，影響台灣鋼鐵產業未來的走向，以台灣鋼鐵龍頭業者中鋼為例，其2023年第1季財報顯示，第1季銷總銷售達191萬噸，其中外銷比例達45.20%、86萬噸，而出口地區依序是歐洲28.8%、東南亞28.8%、日本15.5%以及中國8.8%。

日前，中鋼法說會上也坦言，營運受到中國景氣下滑影響劇烈，今年第1季中國市場雖出現疫後的補貨潮，但力道不足，尤其中國4月份製造業製造業採購經理人指數（PMI）爲49.2，跌破50的景氣擴張臨界點，ㄧ再顯示重要市場的下游鋼鐵需求疲弱。

中國房地產出了什麼問題？

中國房地產因為多年來「超額融資」的問題，使得業者普遍擁有鉅額負債。本次事件是繼中國房地產開發商恆大（Evergrande）面臨倒閉後，又有一家房企面臨違約的結構性問題。碧桂園上周已經證實，恐無法支付兩筆國際債券的2250萬美元票面利息，14日碧桂園再因債務問題惡化，旗下11檔公司債券該日起停牌，停止交易，復牌時間另行確定。

《華爾街日報》報導指出，碧桂園是中國規模最大的房地產業者之一，而本次債務違約將對中國房地產行業造成新的打擊。目前碧桂園負債接近2000億美元，另一家指標性房地產業者恆大也有3400億美元的債務，兩者均代表中國房市已陷入岌岌可危的情況。

事實上，受到近年經濟衰退影響，中國民眾「預付頭期款」的能力銳減，也讓碧桂園現金開始短少，僅剩去（2022）年同期的4成水準。這是碧桂園出現債務違約的最大原因，亦是中國房地產業者的普遍的窘境。

中國自從1996年房地產起飛後，鋼鐵產量突破1億噸，躍居全球第一，之後中國就是全球鋼鐵生產、消費的重要國家，因此中國在國際鋼鐵市場深具影響價格的能力。然而，近年中國房市衰退，時常有鋼鐵生產過剩及產銷失調的問題，一再衝擊包含台灣在內等所有國家鋼鐵業者的營運。

不過，近月中國鋼鐵協會已經開始呼籲，要求中國本土的鋼廠主動減產，預計下半年國際上的粗鋼產量可望縮减，讓供需回到平衡，此外，台灣鋼鐵業內人士告訴《關鍵評論網》，國際鋼鐵也將有新的需求，例如印度的基礎建設的用鋼需求正在追上來，再加上電動車、新能源等產業蓬勃發展，都將為鋼鐵業帶來新動能。

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核稿編輯：邱宜君