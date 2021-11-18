【公投意見發表會】羅智強：過去的民進黨打臉現在的民進黨，徐國勇：公投綁大選歷史任務已經達成

公投綁大選電視說明會第2場於今（18）日登場，正方是國民黨副秘書長羅智強，反方則是內政部長徐國勇。說明會中藍、綠兩大黨互揭過去言行矛盾，並在目前國際上如何施行、看待「公投綁大選」上無共識，淪為各說各話。羅智強強力主攻民進黨「雙標」，用過去其黨內政治人物挺公投言行，試圖表述民進黨別有居心；徐國勇強調以學術、實務討論公投案，細數「民進黨推動公投歷史」爭取民眾認同。

羅智強：過去民進黨打臉現在民進黨

公投綁大選電視說明會第2場，由正方國民黨副秘書長羅智強率先發言，開場直指民進黨政治人物雙重標準，列舉高雄市長陳其邁、行政院長蘇貞昌、民進黨大老蔡同榮以及林義雄等人，曾經支持公投綁大選，如今卻又因政治考量，毀棄諾言。

羅智強表示，陳其邁於2017年民進黨修改公投法時，為了力挺公投綁大選，曾斥責國民黨「不要把公投當成毒蛇猛獸」，並指出全世界公投案都是和大選一起舉行。

他也指出，2013年時任民進黨黨主席蘇貞昌告訴民眾，公投綁大選能夠節省選務經費，且能反應具體民意，如今卻又不認帳反對該案。羅智強進一步說明，如果單獨辦公投的話，就要花費8.5億，併入大選則能節省費用。

公投第二輪意見發表會第19案正方代表羅智強｜Photo Credit: 公投意見發表會

羅智強再三強調「公投綁大選」是過去民進黨的神主牌；過去其黨內大老蔡同榮就曾在1999年為此奔走，甚至絕食抗議；另外，2017年黨內前輩林義雄也為了修正公投法、降低公投連署成案的門檻煞費苦心。

徐國勇指羅僅看到「皮毛」，訴求學術、實務討論公投案

反方內政部長徐國勇回應羅智強指控強調：「你只看到皮毛，沒有看到實質的，令人相當遺憾」，他指出，孫中山說人民有選舉、罷免、創制及複決之權，但是國民黨執政到2000年仍不給民眾公投權利。

徐國勇進一步說明，這就是為什麼民進黨的蔡同榮、林義雄等人在當時不斷主張公投的原因，並強調由於那時國民黨郝柏村一再跟民眾強調「公投就是洪水猛獸，是包著糖衣的毒藥，不能試就是不能試」。

他表示，對照羅智強的說法，會不會覺得時空很錯亂。

徐國勇拿起準備好的道具指責國民黨於2003年藉著立委過半強行通過「鳥籠公投」，為了隔年的總統大選，做出欺騙人民的「公投案」，並引述該案起草人前立委陳文茜的說法：「她就是要讓公投變成什麼都不能投的『鳥籠公投』」。

鳥籠公投：利用「投票率」及「有效同意票」任一未過半，即為「否決」的超高門檻（公投法30條），把「同意變成否決」的作法；台灣歷史上辦過6次全國性公投，且均係與大選合辦，雖然同意票均遠高於不同意，但結果均為「否決」。

面對陳文茜的草案，徐國勇強調以民進黨當時的立場，就是「沒魚蝦也好」，至少能夠投就好，而前總統陳水扁為了守護民主，才主張「公投綁大選」，衝破鳥籠公投，隨後國民黨又以「拒領公投票」，對民進黨進行反制。

公投第一輪意見發表會第19案正方代表徐國勇｜Photo Credit: 公投意見發表會

直到2016年，蔡英文當選總統，同時民進黨也為國會多數，因此在隔年修公投法，將提案門檻降低。他強調公投綁大選歷史任務已經達成，即代表公投綁大選已不需要存在。最後徐國勇強調，民主較進步的歐洲，幾乎沒有公投綁大選，而美國也只有少數特例，意味著公投綁大選和世界潮流背道而馳。

羅智強細數民進黨言行不一；徐國勇直指好像是要來「吵架的」

羅智強在第2輪開場唱起一首歌，嘲諷民進黨已經沒人認識，並指出第一輪的說法均出自於民進黨過去的政治人物，並且感謝徐國勇打臉過去民進黨。他強調，過去不斷宣稱「全世界公投都是綁大選」的人，正是陳其邁。

他直指，徐國勇記憶力不好，因爲2007年他曾主張公投綁大選更激進的公投綁選票，當時不斷強調大選選票跟公投要印在一張上面，可以節省行政成本、符合環保概念，維護民眾投票的祕密性等。

羅智強說，過去民進黨口口聲聲說公投是普世價值，現在卻以「選務」藉口反悔過去的承諾。他進一步對2018年選務亂象（邊開票邊排隊）說明，長老教會、民主陣線聯盟就曾經批評，只要增加票匭、工作人員就可以解決。

他引述2019年前副總統呂秀蓮的話，直指當時民進黨修公投法叫做「公投蒙難日」，羅智強斥責：「公投綁大選是你的神主牌，你把它砸掉，」過去這些年民進黨背叛了多少的民眾，以及過去價值理念也背叛它的支持者。

「我剛剛已經把民進黨當時為什麼主張公投綁大選，從學術從理論從實踐講得這麼清楚，羅先生似乎聽不懂，好像是要來吵架的，」徐國勇緊接著第2輪表示。

他要民眾回顧，2018年的選務問題，事務官（基層人員）受到多大的壓力，再加上投票民眾大排長龍，尤其老人家站不住，還要去拿椅子來坐，一邊前進一邊移動，這個亂象我們要讓它繼續嗎？

徐國勇說，公投門檻並沒有更改，只是時程與大選分開而已，他進一步指責，國民黨濫用公投，連去世的人都出現在連署名單上，而且份數相當驚人。

他再三強調，公投綁大選不一定會比較節省，因為案件越多，付出的成本越大；公投綁大選讓工作人員更多，基層人員選務負擔也更重，所以最後它的成本會跟單獨公投的成本是一模一樣。

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核稿編輯：翁世航