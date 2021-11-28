《生之奧義》：狼擁有三種身體的力量，得以發明出前所未見的生命形式

文：巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）

自己組成一具身體

讓我們回到韋科爾山脈的這個晚上，導熱枯木庇蔭著的火堆周圍。這一次，讓我們內心苦思的謎奧，是嚎叫的距離。這是我們頭一遭著迷於這個現象：我們可以從森林、草原、礫石地的深處與狼溝通交流。

那匹狼回應了我們，牠的應答隨風遠颺，從遠遠的那頭，對面的山上傳來，我們面對牠非人所能及的應答距離，體會到了嚎叫這個手段本身的魔力：它能超越視線的盡頭。來在最茂密的灌木叢裡找到彼此。以此彌補視覺的限制：眼睛看不見的地方，聲音到得了。視線不會作用於它看見的東西，目光不會警醒它迢迢降落其上的某具身體，聲音卻會：聲音名副其實進行了隔空接觸，這是天然的魔法。

聲音讓無形的空氣粒子彼此推擠，越過重重山脊，穿透層層密林，就像投石入湖，讓耳膜靈敏又隱蔽的表面泛起一圈圈彩虹漣漪，以此觸及視野盡處以外的親友身軀。生物精通此藝：耍弄物理定律。

如果聲音跑得比我的掌爪還快，為什麼不乘著聲音的翅膀，越過我的掌爪遠遠到不了的距離，與其他個體對話、接觸呢？

人類群體很難達成如此的壯舉，儘管亞馬遜地區圖皮語系（Tupi）諸族發明了種種哨聲語言，而原因完全相同：隔著濃密的叢林、在視野為藤蔓阻滯處，進行溝通交流。

嚎叫的迷人之處，在於其構成了獨樹一幟的身體力量，使一種奇異的生活型態成為可能：狼以牠們自己生物身體——牠們的種種傳承交織、串聯於一具身體裡；身體，這巨大奧祕，這奇異吸子（attracteur étrange），一切都來源於此——的力量開闢了空間，於此空間中發明了這種生命形式。

狼所發明的這種非常特殊的生命形式，是一種切換於兩種狀態的生命形式：往往於夜晚出現的緊密社會性，以及非凡的、獨立自主的、自己選擇的孤獨，這種孤獨往往屬於白天（但也不一定：狼畢竟是活生生的動物）。而這正是因為，儘管我們一整天都在森林、山上與平原獨自奔馳，各自往所選的方向馳騁而去，我們還是能隨時憑我們高興，在任何時候、任何地方重聚。

並非所有動物都有這種讓離群的孤獨成為可能的重聚能力。好比小野豬，就必須緊跟母親：如果小野豬的眼睛跟丟了母親，牠們就找不回母親了。牠們的社會性因為牠們沒有能力找回彼此，不得不成為與其他個體的不間斷接觸。一頭年輕的公野豬離開群體，是為了獨自生活。牠不會回來了。牠不會切換於不同階段。成群的母鹿很少分開。岩羚羊因為必須窺偵獵食者的動靜，也因為落單很危險，不得不成群結隊。探索型的物種很少群居：要嘛牠們漫遊時彼此不分離，要嘛牠們各自孤身生活（而牠們當然具有其他身體上的奇異之處，為牠們開啟了其他種種前所未見的生命形式的空間。）

不過，狼擁有這三種身體的力量，無數祖先傳承的其中三種，它們的出現年代都不同，於此組合在一起，讓某種生命形式成為可能：首先，是探索後面有什麼的，喜歡新事物的欲望；其次，是吃苦耐勞的心形腳掌，讓狼能馳騁山路、奔過重重山脊；最後，是身為彼此重聚的工具的嚎叫。

一如霧中信號，嚎叫崩坍了距離高築的牆，對著你的耳朵喁喁私語我的存在，與此同時，我身在遙遠的森林裡，隱杳不可見。嚎叫，是為了在超越視野之處團圓。尼采說：「我們的身體比頭腦更有智慧。」——說到底，尼采正是開闢種種存在可能性的大天才。

此處我們主張的生物無可分割的取徑裡，演化的動能有了新面貌，不再只是變異——選擇的「演化論」。演化動能成了由一段歷史在身體裡產生的種種機制的沉澱積累：各種傳承的祖先（ascendance）。在支系或個體生命這場戲的每時每刻，這些傳承的祖先都進入特殊的群集之中。這些身體力量的群集將會名副其實創造出一個敞開種種可能性的空間，一個前所未見的存在冒險：狼的生命方式，蜱（tique）的生命方式，紫穗鼠尾草（sauge des prés）的生命方式，人類的生命方式。

祖先的傳承（ancestralité）——無論是動物性、植物性，還是細菌性的——是沉澱下來的特徵於體內潛伏、退隱時的形式；傳承的祖先呢，則是祖先的傳承浮現到可見的「現在」，與其他祖先傳承聯合起來，給予獨特的、個體化的每種生命形式如此奇異又如此必要、於拼湊修補之中如此高貴的模樣時，採取的生氣勃勃的形式。

詩人諾瓦利斯（Novalis）以充滿解放力量的方式，重新描繪了我們的傳統命名為「自然」（Nature）之物。他寫道：「我將我們把身軀帶進來的這個絕妙共同體稱為『自然』。」他指的就是如此的身體：厚實著時光，由種種親密的外星人編織而成，可供使用的各種傳承的祖先於其中蠢蠢欲動。

擁有了上述三種身體的力量，狼得以發明出前所未見的如此生命形式：牠們可以讓閒靜的孤獨結合緊密的社會生活與群體的溫暖；退隱山中、孤處絕頂之時那主權在我的迷醉，以及狼群合力行事狩獵、一體行動時，那自我於集體裡的安詳消解；狼於秋雨裡落單，對流淌皮毛的雨水渾然不覺，沉迷於狼之白日夢時的追憶冥想，以及領袖間的不和與政治衝突、結盟與攻擊那扣人心絃的強度。但抽身退至自己的小天地這項權利是無可妥協的（大家庭中，這項權利貴重難量，而狼群正是個大家庭）。

如此一來，牠們以各式身體力量開啟的種種存在可能性的空間就能讓我們更了解狼特殊的生命形式。

透過足跡，進行民族誌（ethnographie）的練習：白天，狼離開彼此，獨自生活，為個別的嗜好奔忙，享受著種種感覺、氣味、各自進行的調查研究，同時蘊釀著晚上團圓的快樂；入夜，幾聲狼嚎之間，狼群啟動了集體生活，回歸紀律，展開合作，對其他成員的訊息、情緒加以關注，遵守階級，集體生活的禮節，社會等級，等著重新開始、等著遭到挫敗、等著耍弄詭計、等著遭受質疑的種種宰制，複雜的關係，曖昧的友情，愛上某個堂表兄弟，牠姊妹卻討厭您，一切我們想像得出的家族生活瑣碎劇目（但卻定義了每個個體）。

一個一起工作、合作無間的家庭，行動起來，時而宛如成群探險家的遠征；時而是邊境巡邏部隊；是狩獵大型獵物的舊石器時代氏族；一間照顧小朋友的多重世代學校，每名成員都在其中為小朋友的教育發揮作用；一隊魚貫前行的地圖繪製師，牠們以氣味重繪邊界，安放一面面以糞便為形式的，狼群的紋章與領地的旗幟，以之取代壞天氣沖刷掉的舊標記……

然後，長著玫瑰獠牙的黎明到來，大家各自分開，疲勞於激烈活動、嚴明階級、施予所有成員與每名成員的關注，對於把集體計畫擺在內在流浪欲望之前感到厭倦，然後還有，這縷只有我聞到的花香：於是，大家各自踏上自己的路，有的前往山脊，有的沿著河走，有的深入森林。

最相愛的、最友好的、最膽小的則兩兩留在一起，有時候則是三狼同行，另外還有匹狼與狼寶寶待在一起，而統治狼群的伴侶則退隱到牠們由遮蓋小溪的樹叢打造的帳篷裡。

不過，那些大膽莽撞、在狼的階級體系裡最痛苦的個體，則遠遠離開，終於自由，遠離軍事紀律與階級義務，動身探索新蒼穹、新泉源，第一個進食，拋開禮儀不管，一邊欣賞雲彩走過、一邊四腳朝天睡覺，想跑到哪就跑到哪，不把腳踩在把腳準確踩進領袖腳印裡的前面跑者的腳印上。

感受，嗅聞一切，沉緬於萬物，沉緬於整個宇宙，迷醉於麝香與野薄荷的味道，還有某隻猞猁挑釁的氣味，這頭猞猁也在同樣的樹幹上做了標記；從木頭的橋上花幾個小時觀看鱒魚（這可以吃嗎？得試試看）；品嘗一切，嘗試一切，無所事事，漫遊，百無聊賴，接著，太陽在遠方沉落，我們感到內心升起了小小的孤寂，升起了舔舐某張狼臉的欲望，我們渴求共處時的興奮，渴求那煙霧般沐浴我們的其他個體的溫熱氣味，渴求其他個體。

渴望去做，也就是渴望一起做，渴望合為一體，成為獠牙的純粹河流，綿延不絕、沒有誰如風遠颺，從而能夠捕捉一切膽敢拒斥我們、抵抗我們、掙扎不休的對象，能夠奪取一切奮猛想活下去的對象的生命力，吸收這生命力，以血肉的形式竊取它，渴望合為巨大而唯一的身體，能夠打倒天空一般的動物，打倒森林裡長著鹿角的鹿，打倒冒煙的山丘野豬（sangliers-collines fumantes）；待在一塊，凶神惡煞、萬夫莫敵的一幫子狼，各種厲害的傢伙，頭目們，堂表兄弟姊妹們，小圈圈的笑聲，小圈圈給我溫暖，親友經過我時舔舔我，就像人類遇見朋友時把手放上朋友的背，表示「我看到你啦」、「你存在感很強」、「我在這」。

我們等著動身狩獵時，我忽然感覺到一匹母狼溫熱的側腹貼著我，牠的側腹帶著她壓在我側腹上的重量，她如此毫無保留貼著我狼的毛皮的純粹快樂，這信任的表示，這渴求接觸的無聲表示，獨獨因接觸對方身體而生的愉悅感受，我們倆一派天真，目光各自看向其他地方，豎耳傾聽狼群動靜、幼狼們的動靜、月亮的動靜；這身體接觸不必言說就訴盡一切的忠誠與愛戀（我在這，比起其他地方，我貼著你更好，一切盡在不言中）；走吧，要出發了，她起身，往河流小跑過去，她渴了，我懂她，我跟著她，雖然我不渴，因為世界的溫暖核心移動了，不再貼著我，如今已在我眼前。

她在夜色裡舔著河水，我往河的上游看去，迷失於它的蜿蜒裡，這些蜿蜒召喚著我，我想探索它們，但我們的背後，剛剛我們與狼群在一起的那塊林間空地響起了一聲嚎叫，是我們的領袖，領導我們的母狼，領袖呼喚我們回去動身狩獵，我倆的四隻耳朵朝領袖的聲音豎直，我們回去跟領袖集合，我的吻部朝前緊跟我的她那訴盡千言萬語的尾巴。

沒有景象比這更親密了：跟隨一條心愛尾巴的毛茸茸尖端，視野為她的臀部在前面晃動的優雅節奏所占據，一邊穿越因速度而稍縱即逝的周遭風景。前面閃現了另一匹小跑的狼的身影，到了，狼的家。而我，就這樣，在我面前，在我裡面，在我面前，狼世界的中心循環流轉，這是它一日的脈動。

不過，黎明時分，是的，在黎明時分，原野變白的時刻，我將離開，我的吻部終獲自由，為風帶來的無數種氣味與這些氣味的承諾所吸引，我將溯此河而上，直到河的源頭，到時我總算孤獨一狼，到時我總算自在安詳，直到河的源頭。

已是黎明。我們懶洋洋躺在羽絨睡袋裡。天空還沒有雲，昨夜甚至不冷，我們當時睡成了最幸福的人。

書籍介紹

本文摘錄自《生之奧義》，衛城出版

作者：巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）

譯者：林佑軒

面對生態與人類的感受性危機

找回與萬物共存的能力

「人類的生活方式，只有與我們周遭的動物、植物、細菌、生態系所擁有的成千上萬種其他生活方式交織在一起時，才有意義。」——巴諦斯特．莫席左

法國哲學新聲・詩意自然書寫・哲思深刻動人

六篇文論，引領讀者重新找回對世間萬物的同情共感

法國新生代哲學家巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）曾在一次追蹤北非候鳥的行程中，撞見一隊老車愛好者途經山谷，在大自然中停駐自拍。然而，他們只關注眼前的老車，對正在他們頭頂上進行的這場地中海最熱鬧、最國際化、最多彩多姿的動物「移民」行動，卻完全視而不見。

這次經驗，引發了他的警覺：我們人類，身為社會性的靈長目動物，往往本能地更關注自己的同類。然而在當代，在政治經濟學與科學理性無比蓬勃的情境底下，我們與「自然」之間、我們與其他生物之間，卻更加成為對立的兩造、光譜的兩端。而這在巴諦斯特．莫席左眼中，不啻是當代的「感受性危機」，而亟需被重視。

巴諦斯特．莫席左作為哲學家，特別關注人類與世間萬物的關係，並試圖提出一套新的哲學角度，重思人類作為一種物種，該如何與其他物種共存。《生之奧義》由六篇哲學隨筆組成，揉合生態考察與內在思索，堅定優美的筆觸下則埋藏著生命的徬徨與溫柔。

他曾在覆雪的山地裡追蹤狼跡，並在聲聲狼嚎中感知到自己置身於地球萬物生命的共同命運之中。他也透過海綿這種原始的物種，去反省我們觀念裡對於「演化」與「進化」的莫名崇拜。他甚至提出，假設人類作為一種物種的陣營，是否有可能創造出一種類似「外交官」的身分，來和其他物種打交道，並共同為了相互依存的目標而努力。對他而言，「生」的奧義，就是必須重新學習看待世界的方法，看見跟我們一樣奇妙的生命存在；而要能獲得這份「看見」，就必須改變我們怎麼活、怎麼共同生活的方法。

本書特色

你是否曾經留心過路邊行道樹與植栽，到底有哪些？你能否辨別每一種不同的鳴囀，是發自哪些鳥類？你是否曾注意每次的犬吠或貓鳴，其中的細微差異，以及其中的意涵？又或者，如果你曾養過寵物，是否曾經驚嘆於他們的「靈性」？我們的生活中，其實經常有這樣的瞬間，但我們往往不以為意。然而，這本書透過自然書寫與哲學反思，能讓我們明白這些瞬間帶有深厚的意義，正是我們尋回自身感受能力、與世間萬物共存的契機。

在生態亟需關注的現在，閱讀這本書，一方面讓人警醒，一方面也讓人感到開闊：原來我們的生命與世間這麼多的生命都息息相關。這本書確實就有如此神奇的能力，透過詩意優美的文筆，與深刻的哲學反思，讀者勢必能夠隨著作者巴諦斯特．莫席左踏上這趟神奇的、跨越時光與物種的智性與感性之旅。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航