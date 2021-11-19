最新疫苗混打懶人包：BNT還是莫德納？決定混打前，我該考慮哪些事情？

指揮中心將於今（2021）年11月18日10時至16時開放18歲以上國民進行「混打意願登記」，相信很多人都開始思考是否該進行混打？

距離上次分享的混打資訊又過了四個月，這篇文章為大家整理最新的混打研究結果，包含大家最關心的真實世界保護力，同時也提醒大家決定是否混打前需考慮哪些事情。

為何要考慮混打？

真實世界保護力佳：一篇於今年10月發表的瑞典國家級研究表示混打AZ與mRNA疫苗的保護力，較施打兩劑AZ疫苗有顯著較高，且混打疫苗後續發生血栓極低。 免疫反應佳：現有數據顯示第一劑施打AZ疫苗，第二劑施打mRNA疫苗可以有效刺激抗體生成以及有效產生細胞免疫，且體外實驗看到潛在對病毒變異株的中和能力。 因應疫苗供貨，混打疫苗有機會讓接種者較快獲得完整保護力。

混打的真實保護力較兩劑AZ優嗎？

Photo Credit: 何忠祐醫師

今年10月，一篇來自瑞典，統計了9萬4569人的研究結果指出，AZ混打mRNA疫苗的保護力為68％，顯著高於兩劑AZ的50％。將組別拆開來看，各組別校正後的保護力分別是AZ+BNT （67％）、AZ+莫德納（79％）、AZ+AZ（50％）、BNT+BNT（78％）、莫德納+莫德納（87％）

數據指出：混打的「抗體濃度」較兩劑AZ高！

Photo Credit: 何忠祐醫師

現有數據皆指出混打能夠產生較兩劑AZ較高的抗體濃度。一篇臨床試驗表示AZ+BNT的產生的棘蛋白抗體濃度可達AZ+AZ的9.2倍。另一篇研究表示AZ+莫德納刺激棘蛋白抗體能力可達AZ+AZ的20倍 （兩篇為不同研究，數字間無法互相比較）。而台大醫院最新的AZ+莫德納混打研究結果，初步顯示混打組別產生的抗體濃度明顯比打2劑AZ疫苗組高。

但仍注意：混打的「副作用」比例較兩劑AZ高！

Photo Credit: 何忠祐醫師

兩篇不同的研究皆指出AZ+BNT或AZ+莫德納相對AZ+AZ可能有較多發熱感、發燒、冷顫、肌肉痠痛、頭痛、虛弱等副作用。台大最新的研究也提到混打組出現接種注射部位疼痛、倦怠、肌肉痠痛、發燒等副作用比例，都比2劑AZ疫苗組高。

決定混打前，我該考慮什麼事情？

Photo Credit: 何忠祐醫師

是否以獲得較高保護力及抗體濃度為優先考量？ 若回答「是」，可考慮混打。

接種第一劑AZ是否有嚴重不良反應？ 若回答「是」，可考慮混打。

是否願意接受副作用比例較高的風險？ 若回答「是」，可考慮混打。

是否有不適合接種BNT或莫德納的情形，如對疫苗成分過敏？ 若回答「是」，則不建議混打。

國內現行政策以及疫苗供貨情形

什麼情況不適合打BNT？

正在發燒或是嚴重感染中 對疫苗成分過敏，如含PEG聚乙二醇的藥品（耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞⋯⋯） 或是化妝品 曾對BNT疫苗過敏

什麼情況不適合打莫德納？

正在發燒或是嚴重感染中 對核磁共振 （MRI） 顯影劑或是電腦斷層含碘顯影劑過敏 對含PEG聚乙二醇的藥品（耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞...） 或是化妝品過敏 曾對莫德納疫苗過敏

何醫師怎麼說

混打AZ與mRNA疫苗相較於兩劑AZ疫苗，在實驗室中呈現較佳的抗體濃度與細胞免疫反應；在真實世界中也表現出較佳的保護力。然而，混打組別可能有較高的副作用發生比例，例如接種注射部位疼痛、倦怠、肌肉痠痛、發燒等。因此在評估自己是否接受混打疫苗前，仍需謹慎思考，必要時可以諮詢信賴的醫師。

參考資料

本文經何忠祐醫師Dr.Eric家醫。美食。健康體態授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航