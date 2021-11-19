移工重啟入境舒緩長照需求，雇主需替移工投保「移工防疫保單」

今年5月17日台灣中央流行疫情指揮中心表示，基於國際及國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎）疫情升溫，未持有中華民國居留證的非本國籍人士皆暫緩入境，因而影響境外移工來台，而基於長照需求急迫，台灣17日重啟移工入境，首批有7名看護移工來台。

《四方報》報導，「高雄市就業服務商業同業公會」理事長呂錫安日前參加「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」線上討論會指出，疫情下缺工除了使雇主負擔更多費用、聘不到人、勞雇關係更緊繃外，也導致仲介為求生存，讓部分紀錄不良移工續留國內轉換雇主或跨仲介承接，導致非法仲介更加猖獗。

《中央社》報導，為兼顧國內產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心同意11日起開放引進印尼移工入境，勞動部勞動力發展署18日發布新聞稿指出，7名入境移工都已完成2劑疫苗接種；發展署表示，截至17日為止，共有557名移工申請集中檢疫床位，其中394名取得集中檢疫床位，包含家庭類移工390名、產業類4名，取得集中檢疫床位中有91%為已接種2劑疫苗，9%為已接種1劑疫苗。

發展署也呼籲，因第1階段集中檢疫床位數為1700床，目前還有空床位，仲介公司儘速協助雇主辦理移工入境手續，以利移工引進紓解國內產業及家庭需求。

Photo Credit: 中央社 中央流行疫情指揮中心11日宣布重新開放移工入境，並採二階段專案引進，民國111年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，並需遵守境內外防疫措施。圖為高雄地區外籍移工工作情形。

因曾有印尼移工持陰性報告來台後確診，台灣在自去年12月底開始暫緩印尼移工來台，如今隨著印尼疫情改善，台印雙方也在本月9日召開線上會議討論印尼入境事宜。《雅虎新聞》報導，台印雙方實地了解印尼仲介公司及移工訓練所的防疫措施，並指定移工篩檢的醫療院所及實驗室，對防疫措施達成共識；而移工零付費政策將待疫情後再處理。

至於印尼移工來台時間，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日表示，印尼移工將陸續於12月前抵台，目前集中檢疫所已挪出約1700人左右空房，以利印尼移工完成檢疫。

而本次重啟移工入境，有一流程和過往不同，需雇主替移工投保「移工防疫保單」，《聯合新聞網》報導，金管會保險局16日核准兩張外籍移工防疫保單，依照勞動部要求，移工來台必須由雇主投保專門的防疫險，雇主約需負擔1100元至1200元的保費，若移工入境後30日內確診新冠肺炎住院，給付實支實付最高限額50萬元；保險局主秘蔡火炎表示，若移工入境後超過30天確診就無在保障範圍內，醫療費用是由雇主或移工自行負擔。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒