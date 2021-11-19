首個以台灣為名歐洲外館：「駐立陶宛台灣代表處」掛牌，歐洲議會支持、中國外交部怒斥表示「堅決反對」

昨（18）日第一個以台灣為名的歐洲外館──駐立陶宛台灣代表處，正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表會由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。外交部表示，設立駐立陶宛台灣代表處，將「開啟台立交流新頁」。

繼2003年的斯洛伐克代表處，這是外交部時隔18年在歐洲設立代表處。外交部指出，駐立陶宛台灣代表處會負責立陶宛全境包含領事等業務；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。

駐立陶宛台灣代表處成立，立陶宛國父親赴祝賀

（中央社）駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立。立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯表示，這是自由民主的勝利；友台小組主席馬爾德基斯則說，台灣代表處成立對曾見證國家重獲獨立的立陶宛人而言，意義重大。

特別的是，立陶宛1990年重獲獨立後的第一任元首、自由民主新立陶宛「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）18日也親赴台灣代表處祝賀。現年89歲的維陶塔斯．藍斯柏吉斯是現任立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的祖父。

帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）接受立陶宛媒體採訪時說，「我們終於可以自由地談論自由，名正言順地稱呼事物」，這是自由民主世界的勝利。

帕維里歐尼斯預期將有其他歐洲國家跟進立陶宛。他透露，他已與捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）通話，並表達十分期待在捷克新上任的政府下，駐捷克台北經濟文化辦事處也能冠上「台灣」名號。他也期待捷克等中東歐國家能仿效立陶宛，退出與北京的17+1互動機制。

帕維里歐尼斯18日透過臉書表示，得知台灣代表處開張後，他與幾位「立陶宛台灣之友」在午餐時間奔向代表處辦公室，與代表黃鈞耀熱絡互動，還有人激動流下喜悅的眼淚。

馬爾德基斯 （Matas Maldeikis）18日也拜訪了代表處。他說，在爭取國家脫離蘇聯、重獲獨立年代成長的立陶宛人，如今已在政府與國會位居要職。他們見證立陶宛如何成為地緣政治賽局的犧牲者，也聽過無數次西方國家所謂務實政治原則信奉者的「忠告」：別大談獨立、別招惹蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

馬爾德基斯說，這樣的「忠告」所隱含的不正義深深烙印在那個世代的立陶宛人心裡。現在，他們既然被賦予權力，就要用行動證明，另一種國際關係道路是可能的。

他強調，事實上，對立陶宛而言，支持台灣再務實不過，完全不是出於所謂天真的理想主義。首先，自由民主的存續攸關立陶宛國家安全；當自由民主遭遇來自集權體制越來越大的壓力，只要有一個民主政體倒下，就意味集權體制有機會得寸進尺，21世紀的國際關係仍有這樣的「骨牌效應」特點，這與地理上的親疏遠近無關，阿富汗陷落就是一個例子。

此外，馬爾德基斯指出，與台灣發展關係也有實際的經濟層面考量。台灣目前是歐盟第15大貿易夥伴，許多歐洲國家正積極對台灣資本與企業招手，他肯定立陶宛也跟上趨勢，「走在正確的道路上」。

外交部長吳釗燮7月宣布規畫以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，引發中國不滿，8月上旬宣布召回中國駐立陶宛大使，隨後並祭出一連串外交、經濟報復手段。立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）也被北京要求離境，並於9月初返回維爾紐斯。

《中央社》報導，另一方面歐洲議會也出現支持聲浪。歐洲議會中，不但最大黨團支持台灣，也有多位歐洲議會議員肯定立陶宛不懼中國施壓。

歐洲議會德國籍的對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）更表示，設立台灣代表處符合歐盟「一中政策」，並且強調歐盟從未簽署中國的「一中原則」，更指出歐洲不能讓中國影響政策。

中國外交部怒斥：將採取一切必要措施捍衛主權

不過，對於駐立陶宛台灣代表處，中國今（19）日表示「堅決反對」、且「採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整」。

（中央社）駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立，中國外交部當天深夜發文怒批立陶宛違反「一個中國」原則、背棄兩國建交公報的政治承諾，中方堅決反對，將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部18日以不具名發言人名義在官網發布新聞稿表示，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，「批准台灣當局設立所謂『駐立陶宛台灣代表處』」，此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立陶宛在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

中國外交部發言人說，「中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。」

中國外交部發言人重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，並要求立陶宛政府立即糾正錯誤決定，以及「正告台灣當局，妄圖挾洋謀『獨』是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場。」

駐立陶宛台灣代表處18日掛牌成立。此前，對於中華民國外交部宣布規劃以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，北京當局於8月上旬宣布召回中國駐立陶宛大使，隨後並祭出連串外交、經濟報復手段。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範