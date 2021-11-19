關鍵評論網媒體集團宣布導入Unified ID 2.0，成為The Trade Desk在台灣的第一階段夥伴

立基台灣的中英文獨立媒體與科技公司「The News Lens 關鍵評論網媒體集團」，於今日（19 日）宣布導入由The Trade Desk開發的新一代網路身份識別解決方案「 Unified ID 2.0」，成為The Trade Desk在台灣的第一階段夥伴之一。

Unified ID 2.0是因應用戶隱私保護意識上升所提倡的新一代數位廣告技術。由The Trade Desk開發並進行市場測試的Unified ID 2.0，是在用戶自主控制的基礎上，讓媒體與廣告主都能合乎規定的取得第一方數據，再藉由第一方數據分享，達到尊重用戶隱私並為使用者帶來更好的用戶體驗。

這與關鍵評論網媒體集團的想法不謀而合。關鍵評論網媒體集團在2020年陸續導入集團的會員系統，以用戶的隱私保護為核心，並以更強的認證系統，強化會員的身份安全，旨在以此為基礎發展更完整的媒體與讀者關係。在關鍵評論網、INSIDE、運動視界、Cool3c、everylittled、電影神搜等6個品牌已達到1666萬的月均 MUV 的基礎下，關鍵評論網媒體集團認為加入國際上的聯盟，能更有效促進媒體與營收之間的平衡，並創造廣告主—媒體—讀者間三贏的關係。

關鍵評論網媒體集團執行長暨共同創辦人鍾子偉表示：「關鍵評論網媒體集團作為台灣的數位原生媒體，為了繼續提供讀者所喜愛的優質內容，且避免過多不相關的廣告，創造媒體、廣告主和讀者之間的三贏，我們認為Unified ID 2.0是一個值得導入的的解決方案。」

Unified ID 2.0是為了下一代網路環境設計的新架構，在Unified ID 2.0架構中，用戶得以取得加密後的唯一識別，可以說是未來用戶在網路上得以通行、交換訊息的共同貨幣。因為採取開放網路的概念，因此除了數位廣告，還能有更多應用的可能，創造更開放與更安全的網路環境。

在數位廣告使用情境中，媒體與用戶達成協議，經由用戶授權後，其他服務商將能透過Unified ID 2.0標準，取得授權後的資料。同時過程中所有的資料傳遞，都改為加密後的密碼傳輸，進一步降低敏感資料被竊取的可能。普遍應用在定向廣告（Targeting AD）與再行銷廣告（Retargeting AD）中，並且比現行的機制更能保障用戶的隱私，同時也給予用戶更多的同意權。

「網路與廣告產業越來越重視隱私權，同時也意識到用戶資料都掌握在幾家國際網路巨頭的危險性。媒體作為與用戶大量接觸的角色之一，自然不能置身事外」，行銷長暨達思智能科技總經理王銘岳表示，「媒體必須用更積極的態度去面對技術發展，以及去回應讀者的期待。不僅在內容，更包括是整體的使用行為。和The Trade Desk的合作，是我們整體用戶關係發展計畫的重要一步，」

內容長暨共同創辦人楊士範表示：「從編輯團隊的角度來看，我們很高興能在考量讀者隱私的同時提供更多元豐富的內容。除了前陣子我們開始提供付費不看廣告的訂閱服務之外，過去幾年網路使用者的隱私受到很大的關注，我們理解很多讀者習慣了閱讀/使用免費的內容，而透過支援Unified ID 2.0，我們相信可以在隱私和有效率的廣告投放當中取得平衡，也讓讀者、廣告主和媒體一同受惠。」

The Trade Desk北亞區媒體合作資深總監Douglas Choy表示：「我們很高興能有關鍵評論網媒體集團加入 Unified ID 2.0 的倡議，一起為開放網路的未來努力。我們與關鍵評論網媒體集團等產業先驅將會建立一個更讓讀者信賴的身份識別解決典範，」

關鍵評論網媒體集團的會員系統，已經允許註冊用戶關閉廣告追蹤cookie，未來更將與讀者站在一起，打造更友善讀者與重視隱私的媒體網路生態，建立橫向與縱向之異業戰略合作夥伴關係，建立優質的廣告主—媒體—科技服務生態系，創造新的典範基礎。

關於 TNL Media Group 關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過 AI 人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有7個品牌及10間子公司，在台北和香港共有220多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿。

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核稿編輯：楊士範