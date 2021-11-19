新馬11月29日重啟邊境，25萬大馬勞工暌違兩年終於能回家

新加坡與馬來西亞將於11月29日重新開通航空及陸路關卡，允許打完兩劑疫苗的民眾透過「疫苗接種者旅遊通道（Vaccinated Travel Lane, 簡稱：VTL）」進出兩國。新加坡民航局宣布每天將有六趟專屬航班往返新馬兩國，馬來西亞州務大臣哈斯尼也透露此開放政策僅限於兩地工作的長期證持有者。

根據《馬新社》報導，哈斯尼表示新馬開放陸路關卡只讓在新加坡或柔佛工作，且持有長期證的民眾往返新馬兩地，毋需進行隔離。他也說，新加坡入境者不必向移民局申請「我的跨境准證（MyTravel Pass）」，但須離境前於新馬待上14天，並在前兩天測出PCR陰性。「VTL的開通是修復兩國民航的重要里程碑，同時也在喚起公眾衛生意識以確保未來復原力。」

疫情之前，每日有近41萬5000名民眾透過新柔長堤及馬新第二通道往返新馬兩地，而疫情導致的封城有將近10萬人受影響。新加坡貿工部接受《聯合早報》詢問時表明，兩地有關VTL的討論進展順利，將儘快公布資訊詳情，「兩國有不少員工已經很多個月沒能見到家人。為了讓他们与家人團聚，他們會是我們重開陸路邊境的其中一个優先考量。」

然而對於新馬邊境開放，有部分新加坡網民擔憂新加坡人到馬來西亞會有被搶劫的風險，形容柔佛市區像「鬼城」。新加坡ROAD.sg粉專貼文的留言下也有理性網友認為邊境開放並不是鼓勵人民旅遊，「應該優先讓工作或有家人的民眾跨境。」

新馬兩年封城

自去年3月18日新馬兩國因疫情封城，導致許多人滯留他鄉，近兩年無法歸國。《當今大馬》曾報導一名新加坡籍丈夫被迫與在柔佛的患病妻子分開。58歲的馬興德蘭表示獨居的妻子患有糖尿病，行走不便的她難以自主尋求醫療協助。他告訴《當今大馬》，那時的他不知道該如何申請跨境，他也向移民局發出10餘封電郵但依然沒有受到任何回應。

早前在馬國傳出一名女子因疫情滯留新加坡近兩年，在9月會柔佛的家時驚見自己的家已成為「鬼屋」。女子透過抖音視頻描述家裡的水管破裂、地板潮濕、家具發霉損壞、到處都是貓狗糞便，狀況慘不忍睹。

此外，據《e南洋》評論報導， 25萬名大馬勞工因新馬邊境關閉而只能在新加坡消費，導致馬國一年內流失馬幣140億元（約新台幣930億元）。馬新工友協會主席達亞蘭認為新加坡是受惠者，而馬國正蒙受經濟上的損失，尤其馬國邊境的零售業、餐營業、旅遊業、酒店業長期以依賴性新加坡遊客消費。也因為邊境的關閉，柔佛新山店家有至少40%已關閉，州政府也損失超過20%收入。

新馬兩地積極爭取的邊境開放終於如願以償，不僅振興兩地經濟，也讓無法返鄉的遊子們盡快與家人團聚。然而，也有人認為陸路往來將引發更多複雜問題，擔心遊客湧入、規則的鬆綁將爆發新一波疫情，希望兩地政府可以認真監控跨境人士，降低疫情擴散的可能。



新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒