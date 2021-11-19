2021/11/19,
財經

麥當勞調漲29個品項、鼎泰豐小菜漲15元、吉野家丼飯漲10元，行政院：滾動檢討物價平抑方法

麥當勞調漲29個品項、鼎泰豐小菜漲15元、吉野家丼飯漲10元，行政院：滾動檢討物價平抑方法
物價上漲，政院物價小組持續緊盯物價，經濟部也與賣場合作將推出平價專區｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

針對國內物價上漲、餐飲業連環漲價，行政院穩定物價小組已經開始討論平抑物價的降稅措施。這些措施包含機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅及營業稅，以及調降油氣的貨物稅。而行政院發言人羅秉成也表示，啟動降稅措施的時機，會視物價滾動檢討。

由於食材原物料價格攀升，加上運費漲價、基本工資調整等問題，餐飲業價格齊漲。昨（18）日麥當勞宣布調漲29個品項，包含15個主餐以及14項點心飲料。鼎泰豐同樣宣布漲價，其中小菜由原本的70元漲至85元。另外吉野家則宣布，單點丼飯全面調漲10元。

對於物價上漲，行政院表示，穩定物價小組已經開始討論平抑物價的降稅措施，會視物價滾動檢討，評估啟動降稅措施的時機。

餐飲業連環漲，麥當勞、鼎泰豐、吉野家近期宣布漲價

餐飲業齊漲，繼王品集團在10月份宣布調高15品牌價格之後，近期不但台灣麥當勞宣布調漲，鼎泰豐、吉野家也宣布調整部分品項價格。

台灣麥當勞18日宣布，24日凌晨0時起，部分主餐單點調升新台幣1到5元、點心飲料則最多調降7元。其中，整體最高調升7元。

主餐的部分，除了嫩煎雞腿堡調降2元、薑燒豬肉長堡及煙燻雞肉長堡價格不變之外，其餘15項主餐單點價格調升1至5元。點心飲料類同樣調高價格，共計9項調降、14項調升。其中價格調升最多的是小杯玉米湯，調升7元。另外蘋果派、薯條等6項點心，單點價格調升3至4元，汽水、鮮乳、紅茶等7項飲料，單點價格則調升3至5元。

不只麥當勞，鼎泰豐也宣布調漲部分品項價格。鼎泰豐表示，由於原料與營運成本增加，11日起調整部分品項單價。其中小菜由原本的70元漲至85元，調漲最多。另外小籠包1籠調漲10元，炒飯類也普遍漲10元。

除此之外，吉野家也在16日表示，單點丼飯價格全面調整，調漲新台幣10元，不過套餐類及副食類的價格都沒有調漲。吉野家也指出，這次漲幅平均是7%。其中漲幅最高的是小豚朝食，漲幅達13.3%。

物價上升怎麼辦？行政院：討論降稅措施，評估啟動時機

針對國內物價上漲、餐飲業連環漲價，行政院穩定物價小組正著手盤點平抑物價的降稅措施。這些措施包含機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅及營業稅，以及調降油氣的貨物稅。而18日，行政院發言人羅秉成也表示，啟動降稅措施的時機，會視物價滾動檢討。

《中央社》報導，這3個月以來，消費者物價指數（CPI）年增率都高於2%的通膨警戒線，引發關注。行政院發言人羅秉成18日主持行政院會後記者會時指出，政院物價小組持續緊盯物價，而各項平抑物價措施，將會視物價滾動檢討。目前政府已陸續推出水電氣凍漲，持續啟動油價緩漲機制、與大賣場合作平價專區等措施。

羅秉成也指出，油價部分有亞洲鄰近國家最低緩漲機制，一定條件下，政府會吸收部分漲幅。另外，電費的部分，到明年3月底都不會調漲。而水天然氣桶裝瓦斯等，目前並無調漲計畫。此外，穩定物價小組每日監控民生物資，若有異常會即刻處理，視情況視放庫存，或者防止壟斷與哄抬等現象。

《工商時報》報導，另一方面，有餐飲業者呼籲政府盡快祭出減關稅或營業稅減半的方式，「由政府吸收成本」，來協助抗漲，來因應急性通膨。不過對此財政部官員表示，如果要調降大宗物資等關稅，產業主管機關須先提案，然而目前相關主管機關還沒提案。而行政院官員則表示，目前還在盤點平抑物價的降稅措施，還沒到啟動時機。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範

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