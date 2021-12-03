公視《極樂世界》第八集：身障，在旅行之前，從來都不應該是疑問句

文：溫士凱 Danny

畫面上，外婆抱著患有重度肢體障礙的小孫女躺在沙灘上，也許小孫女恩恩無法用肢體和語言表達出她的喜悅，但是在她的眼神裡，那種來自主動式的快樂，和外婆爽朗的笑聲，背後的太平洋海風和浪花，交織出最讓人動容的時刻。而這一刻，也是讓我陷入深思的一個楔子。

這是公視為身障人士專門製作的節目《極樂世界》第八集〈無障礙旅遊： 放心去旅行？〉中深深觸動我的一幕。與其說這是一部為身障人士專門製作的節目，我倒認為，這是透過身障議題，讓我們反思和重新看待自己生活的節目。

有些人的生活，因為不可抗拒的因素，「被動」成為了他們的主要選擇。然而身體外在的被動，也許是無奈，但是我真確的相信，內心自由意識的主動式和被動式，往往決定權不在於他人，而是在於我們自己的手上，不是嗎？

主動和被動的關係，從來都不是絕對性的對立。很多時候，不過是提供另一種的思考觀點來成就更好的結果罷了。就如同影片中幾位坐輪椅的身障朋友們，因為主動的追尋內在的渴望，突破了外在的框架和制式限定，飄洋過海來到了美麗的澎湖海邊，在旅行上，開心和快樂，並不是別人所贈予的，而是自己的主導權所帶來。

當然，能來到澎湖，親眼看見大家所說的知名景觀，已經是一個主動式的難得突破。如果要說可以再多一點點的欲望，那無非就是可以和他人一樣，讓自己也能徜徉走在「跨海沙灘」的奇幻旅程了！

Photo Credit: 公視提供 澎湖台灣好行身障朋友黃欣儀遊二崁

而這一點點的渴望，說穿了，它也沒什麼大不了。在其他人被動的協助下，一樣可以圓滿達成。只是，台灣人的習性一向被教養成盡量不麻煩別人，要不是工作人員的貼心，他們的快樂，僅止於在岸邊有距離感的美好。而當其他夥伴們協助他們走入大海沙洲的那一瞬間，不須要任何文字的堆疊，那笑語裡，一切盡在不言中。

這樣溫馨的畫面，讓我們看到了「台灣最美麗的風景是人」這句話的立體感動。但是也讓我們看見了「無障礙空間」的有待改善現況。

還記得有一回我在瑞士旅遊的時候，除了宛若走入童話世界般的美景外，最讓我印象深刻的，便是許多地方都可以看見不少來自世界各國乘坐輪椅的遊客們。我先是注意到這些身障的遊客他們臉上的開心笑顏，然後再看見他們基本上都是自己在「掌握」自己的行動自由。也透過這樣的主動式，讓我看見被動設施的重要角色扮演。

因為瑞士在思維上的「將心比心」，讓冷冰冰的機器、設施、空間等，轉身在交通、餐廳、住宿和景點上的運用，讓無障礙空間的設施上提供了被動的溫暖協助。更重要的是，許多的障礙空間的設施並不是突兀、特立，而是融入在生活中、景觀裡，不但維護了自然環境，也照顧了身障朋友們的「心」，這點讓我好生佩服。

Photo Credit: 公視提供 視障朋友陳英廷穿和服持手杖遊檜意森活村

為了瞭解身障朋友們的旅行面面觀，我曾在自己的廣播節目中邀請到知名的瑞士玩家楊振發大哥來到節目中分享。也在資料中瞭解到瑞士在2014年的時候就己經通過了聯合國《身心障礙者權利公約》，而這公約的中心主軸，就是任何人無論是否障礙，都可以平等地參與社會上的各項活動。

因此，當被動的無障礙空間設施都盡量的準備好了後，就等著想要決定走出醫院、走出家裡和走向戶外的人，讓快樂變成可以自由掌握的主動式！

此外，過去這些年我在旅行上學到的一件事，如果沒有了自己的感動，充其量，不過是在完成他人的旅行罷了；而少了發現，只有接受，我們的世界是平面的，也往往只是在資訊和文字的堆疊上，增添了厚度，卻沒有了廣度、深度和立體感！

誠如影片中的重度視障的老師英廷，她在教學俄羅斯文化時，從平面的解構，到拿出俄羅斯娃娃立體的觸摸，再看見全盲同學臉上的驚喜表情，那種「發現」的喜悅，讓我邊看，嘴角也不自覺跟著微微地上揚著。

Photo Credit: 公視提供 精障朋友美珠與兒子在市集旁吃東西

因為這些年我在演講的時候最常說的一個小故事，就是我在美國的大學教授，如何用一個魔術方塊改變我對事情的制式看法，也開啟我一個方塊有六個面的生活哲理。

如果你沒有去發現、去認識、去瞭解、去碰觸、去感受，永遠不會知道很多的事情，不是只有一個面向；很多的看法，也不能夠只看一個視角；而沒有了真實的感動，又哪來真正的認知呢？

影片中英廷老師的教學和旅行，其實跟身障一點都沒有關係，而是跟主動去發現、去追尋有關係，更是跟你敢不敢跨出去，有著莫大的關係！我常常覺得，視界和世界的距離，不在於公里數的多寡，而在於提起腳的那一步。

我很慶幸在看這部《極樂世界》影片時，看到的並不是直觀式的教條和硬梆梆的控訴，而是透過不同的身障旅遊故事，看見屬於每一個人的內心疑慮和答案。

Photo Credit: 公視提供 多重障礙小朋友恩恩初鹿牧場看乳牛

也讓我想起了前幾年掀起狂潮的一部韓劇《鬼怪》，裡面所傳遞的一種思維，神，不一定都是全然的好，而且祂通常只是「提問」，答案則是我們自己的選擇！

這部《極樂世界》發出了提問，在生活上，也許某些的被動往往禁錮了主動的選擇，然而在旅行上，無論是一個人的旅行，還是重度心智障礙的勇氣之旅；是感官的再發現也好，還是視界的重新丈量也罷！我深切的相信，快樂永遠是主動式，而被動式則是最佳的旅伴。

身障，在旅行之前，從來都不應該是疑問句。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航