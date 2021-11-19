百年Barbour秀青春，金獎新星演繹經典時尚 朱軒洋 陳姸霏 愛上油布外套 最萌身高差示範潮穿搭

深受英國皇室與名人喜愛、以防風防水油布外套聞名全球的英國百年品牌Barbour，於11/18舉辦冬季新品發表會，一次展出日本潮牌BAPE®聯名系列、義大利顛覆鬼才C.P. Company聯名系列、日系創意White Label系列、品牌頂級系列Gold Standard，以及時髦亮麗的聯名女裝系列Barbour by ALEXACHUNG與 House of Hackney。

活動現場邀請到金獎新生代演員—朱軒洋、陳姸霏，共同演繹Barbour最新聯名款式。兩位青春正盛的影壇新秀詮釋多款穿搭，酷帥男裝與創意女裝的造型令人眼光為之一亮，也讓百年經典品牌爆發年輕潮力。朱軒洋在《逆局》中扮演執著於追查真相的熱血刑警，私下則是對各種事物充滿好奇的大男孩，接觸到Barbour獨特的油布功能與品牌故事後，直呼完美必收—「是一件從新穿到舊都能又酷帥又實穿的外套！」在同劇中合作的陳姸霏則鍾情於各種聯名款式，揉合雙品牌特色的獨到設計深得她心。

Photo Credit : Barbour

朱軒洋在《逆局》中的許多高強度動作場景，都是穿著Barbour經典款Bedale油布外套上陣，對於Barbour的舒適耐用與俐落外型已有深刻體認；今日則為活動換上時尚新款，詮釋近期爆款如BAPE®聯名系列、C.P. Company聯名系列，以及品牌頂級Gold Standard系列。最近迷上釣魚的朱軒洋特別穿上頂級釣魚油布外套，對於百年工藝與時俱進、讓經典多元呈現的精神讚嘆不已；愛騎車的他對於Barbour的騎士車衣也極感興趣，已經想著接下來要收藏哪件Barbour油布外套？

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個性像男孩的陳姸霏平日穿衣多走帥氣休閒裝扮，因此對Barbour頗有一見鍾情的感覺。今日穿搭多款造型，其中最喜歡的是由英國It Girl亞歷珊鐘Alexa Chung操刀設計的聯名系列。靈感來自女性冒險家如飛行員、太空人、消防員等專業的服裝元素，兼具流行感與深刻寓意，讓陳姸霏愛不釋手，笑說「型女養成得來一件！」兩位在劇中有對手戲的金獎新秀聊起服飾喜好各有異趣，此次連袂展演Barbour時尚裝束，以青春活力與最萌身高差，為百年經典品牌注入嶄新風貌，分外相得益彰。

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