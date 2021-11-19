今日本土+0、新增10例境外移入，台大研究混打保護力100％、羅一鈞釋疑：要看真實世界確診情形

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自柬埔寨（案16618）、印尼（4例，案16619、案16621、案16624、案16625）、蒙古（案16620）、越南（案16622）、菲律賓（2例，案16623、案16626）及波蘭（案16627）入境，入境日介於4月23日至11月17日。

67萬自購AZ疫苗到貨

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，約67.6萬劑AZ疫苗預定於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後直接進行後續檢驗封緘作業。截至目前為止，去（2020）年10月30日與AZ公司簽署的1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，總計已有約780萬劑到貨。

指揮官陳時中表示，昨日總共接種26萬5470劑疫苗，第一劑人口涵蓋率是76.8％、第二劑是45.59％。

本期疫苗預約到今日早上11點有26萬民眾具預約資格，其中16萬已經預約，預約莫德納者大概11萬人，預約AZ、BNT疫苗者5萬4000人。明、後天是週末，沒開那麼多疫苗門診，為了方便大家預約，施打的日期會延長到24日。

陳時中指出，春節返鄉「7+7+7」的方案基本上一樣，但本來第10天要做自費家用快篩，因為顧慮到需要他人遞送快篩劑、聯絡不方便，因此將提供公費快篩。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，這週檢出4例Delta變異株的確診個案，分別來自柬埔寨、泰國、波蘭、英國，除了第2位比利時籍、從泰國來的個案沒接種過，其他3位分別接種科興疫苗2劑、BNT疫苗2劑、AZ疫苗2劑，均為突破性感染，目前台灣累計208例確診者檢出Delta變異株。

今天開始的境外移入個案列表，會列出是否為突破性感染，以及確診者接種的疫苗種類，因為現在的境外移入大多數為突破性感染，這樣能讓大家更好掌握資料。

AZ混打莫德納對Delta保護力100％？羅一鈞：要看真實世界確診情形

有記者提問，台大公布的混打報告中，施打AZ疫苗後8週後打莫德納疫苗，對Delta變異株的保護力高達100％，是什麼意思？羅一鈞表示，台大的研究是用中和抗體的力價超過1:40，來作為提供保護力的眾多指標當中的1項，這樣若全部人接種後第14、28天的數字都有超過，就會是100％。

羅一鈞強調，疫苗保護力不是只有看抗體力價，也要看真實世界中後續確診情形，而且因為變異株會有所不同，隨著時間追蹤，保護力可能下降，因此不要用單一指標來看待。

另外，羅一鈞提醒，雖然這個數字相較2劑AZ的研究結果來的漂亮，但台大的2劑AZ疫苗研究是間隔4週的方式分組，真實世界大部分民眾都是8週、10週、12週以上才接種第二劑，國外經驗是間隔拉長後，保護力、抗體都可能比4週更好。

專家諮詢小組召集人張上淳在談到2劑AZ疫苗的實驗時，提到AZ疫苗在真實世界對重症與住院死亡的保護效果也都算不錯。早上記者會也有講到，混打的副作用比例較高，考量副作用和效果還是要有一些權衡取捨。

陳時中另外表示，現在疫情趨緩，除非新增本土個案或有其他疫情變化，週末、假日的疫情記者會原則上會停開。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範