美國大撒幣超過500億美元援助烏克蘭，台灣為何卻吝於增加援外預算？

3月，美國眾議院通過法案，援助烏克蘭136億美元；兩個月後，眾議院再度通過法案，這次金額更高，提供400億美元援助烏克蘭。

縱使筆者支持美國對烏克蘭的援助，然而接連看到這些天文數字，還是不免驚訝地想，為何美國願意對外援助這麼多錢？尤其筆者曾探討美國令人憂慮的公債，紐約時代廣場更有個時鐘（National Debt Clock）時時體醒著國債數字，難道民眾不擔憂這筆高額花費嗎？不過有趣的是，根據皮尤民調，5月時仍有31％受訪者認為美國提供的援助不夠。

到底為什麼美國願意花這麼多錢？而反觀台灣的援外預算又如何呢？

「救急不救窮」的有條件援外 vs. 「施比受為有福」的無條件給予

3月初，筆者訪問了一位前駐外大使，大使反省著台灣高舉的「Taiwan Can Help」旗幟，認為始終不提高援外預算的台灣相當矛盾，並提醒聯合國對先進國家（economically advanced country）的援外比預算要求為「國民所得毛額」（Gross National Income, GNI）的0.7％。然而台灣2020年編列約新臺幣143.1億元的援外經費，僅占「國民所得毛額」的0.073％，遠低於聯合國要求。

根據對外關係協會2016年調查，56.2％的受訪者認為外交部每年編列90多億新台幣援助友邦不值得，支持花錢援助友邦的僅有28.5％。該調查距今已過六年，可能無法確切反應當前民意，但提高援外預算的討論也並未受到重視。不過這就代表台灣人不願援外嗎？那也未必。

2011年日本福島311大地震，台灣捐助至少200億日圓，居世界第一；俄烏戰爭爆發後，外交部透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，不到一個月的時間內，該戶累積新台幣9億3000萬善款，這還未納入那些以其他管道捐贈的款項。

如此看來，台灣並不吝於援外捐助，然而又為何援外預算比例總是無法提升？