2021/11/19,
環境

Osema廢輪胎變身 SAF綠色航空用油

Osema廢輪胎變身 SAF綠色航空用油
Photo Credit : Osema

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從事廢棄物再生利用的Osema公司經過10多年的努力及研發，以分子斷鏈熱處理裂解技術將『廢輪胎』、『廢橡膠』等廢棄物轉化為「綠色燃油」永續航空用油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）與綠色電力等綠色能源。

全球暖化問題嚴重，地球危機日益加劇，世界各國都在持續尋找具有減碳、淨零碳排、能落實循環經濟功能又能兼具廢棄物處理的綠色能源，汰舊換新率極高的『廢輪胎』正是完美原料。從事廢棄物再生利用的Osema公司經過10多年的努力及研發，以分子斷鏈熱處理裂解技術將『廢輪胎』、『廢橡膠』等廢棄物轉化為「綠色燃油」永續航空用油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）與綠色電力等綠色能源。

Osema CEO Ivan在記者會上表示，使用熱裂解技術可將廢輪胎轉化成燃料油、再生氫以及炭黑三大產物，全部都可以重新投入使用，實現循環經濟完全零浪費，過程中也沒有廢氣污染的問題。投入環境工程領域40多年的台灣大學碳循環永續技術與評估研究中心蔣本基博士，對此技術應用表示樂見其成，認為既能解決環保的問題，也可以產生燃料及能源，稱之為『Ｗaste Tires for Energy and Fuel』。

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Photo Credit : Osema

Osema誓言為環境淨零排放，盡一份企業責任，所使用的技術，也能讓難以處理的石化廢棄物再次被利用，以降低各縣市政府焚化爐的使用容量負擔，徹底落實國內推廣已久的循環經濟，提高再生能源的發電比例。另外，在極端氣候危機的威脅下，使用再生能源電力早已是企業永續經營指標中最重要的課題，不論是維持品牌競爭力或是因應電業法規的要求，企業轉用綠電勢在必行，環保議題不容忽視，記者會現場包含立法委員廖國棟(現任環衛委員會)、知名台灣投資人呂世光都現身出席。

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Photo Credit : Osema

有鑒於全球100%綠電革命，國際倡議行動RE100匯集全球最具影響力的企業，公開承諾在2020至2050年間自願性使用100%再生能源電力目標，轉型為低碳經濟。在綠色能源循環經濟藍海中，擁有將廢棄物再利用成為綠色能源的技術，可望成為綠能產業領導關鍵。Osema已於2020年起陸續取得台電的躉售契約，將技術導入了實體循環經濟運作進行式。 藉由美國AIT協會引薦，美國華盛頓州、德州等州政府，皆已向Osema提出設廠投資邀請，南卡羅萊納州代表冷東霈在記者會上也釋出雙方合作意願。

從台灣出發的Osema，以專利熱處理裂解技術，將難以分解與高汙染的廢輪胎、廢橡膠等廢棄物轉化為SAF綠色航空用油與綠色電力，將廢棄物完美變身，讓企業在面對國內外綠能使用佔比、碳權及ESG等環保規範要求時，給予強大助力，協助企業提升營運競爭力。

Osema官網：https://www.osemaesg.com/

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