2021/11/20,
中國

中共第三份歷史決議，關於習近平的段落明顯跨越了人格崇拜的界限

中共第三份歷史決議，關於習近平的段落明顯跨越了人格崇拜的界限
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國漢學家Daniel Leese認為，第三份歷史決議是一份比前兩份決議在更大程度上，將現狀合法化的文件，並且確立了習近平作為黨中央核心的作用。除了為了應對復雜的現狀，也為未來幾年提供一個可管理的「預期視野」。

文：Daniel Leese（德國弗萊堡大學漢學系教授，研究中國歷史及政治、中國共產黨史及中國法律制度）

關於中國共產黨歷史的決議相當罕見。1945年，毛澤東首次採用這種手段，與黨內反對派算帳，並確立自己觀點的正確性。

1981年，鄧小平發起了另一項決議，旨在就文化大革命自省，並對毛澤東及其意識形態的歷史作用進行評估。從這兩個例子看來，這些都是戰略共識文件。通過它們，部分領導精英堅持自己的立場，以抗衡競爭團體，從而塑造了一個新時代。前任黨的領導人和重要事件，從勝利者的角度得到了權威性的評價和歷史論證。

第三份歷史決議繼承了這些傳統，但沒有對過去錯誤的原因進行分析，反而是將成功和凝聚力放在了優先位置。

因此，此份新決議的一個核心問題是，隨著習近平在2012年的上任，如何合理化新歷史時期的建立，以及如何評價現在被認為已經完成的改革政治時代。

第三份歷史決議在這裡試圖取得平衡，它將過去分為四個「偉大飛躍」，其中第三個飛躍恰好是習近平的三位前任領導人所帶領下的中國經濟崛起。這三人都作為當時黨領導層代表被正面提及，但總體上與毛澤東和習近平相比，（其他人）扮演的角色相當有限。

這一積極的總體評價在文件最長的部分，即分為13個小節的第四章中，與習近平認為的他上任時黨的災難性局面形成鮮明對比。該段內容不點名指控當時領導不力，沒有對黨員進行約束，導致腐敗、享樂主義和信仰喪失。在此處，這個經常顯得長篇大論的決議出乎意料地具象化，主要依據習近平於2013年8月關於意識形態重要性的講話。

省略個別評估的理由，見於習近平對文件的補充「聲明」，其中指出，改革時期已經在其他地方有了結論性的介紹，特別是他在2018年改革40週年的紀念講話中。

鑑於對史詩般的成功和成就的列舉，歷史失敗的背景消失了。大躍進、人民公社和反右運動被一筆帶過，對文化大革命「完全錯誤」的基本評價維持不變，沒有再提到這些事件的結構或個人原因。這尤其適用於對個人崇拜的批評，即1981年決議的核心內容。1989年的六四事件與成功控制自然災害同時出現在一個段落中，任何希望黨對自己當時的角色進行批判性自我反思的想法，都不可避免地落空。

因此，該決議是一份比前兩份決議在更大程度上將現狀合法化的文件，並且也放眼不久的將來，也就是明（2022）年將召開的二十大。隨之而來的書面資料和官方新聞發布會，都充分說明了這一點：「兩個確立」在此是居於首位的，確立了習近平作為黨中央核心的作用。

更廣泛地說，確立了黨的核心功能，並且，進一步確立了他的意識形態的領導作用。

這是第三份歷史決議所要傳達的最重要訊息。這一點得到了決議中一些段落的支持，這些段落明顯跨越了人格崇拜的界限。習近平的政策被讚譽為「二十一世紀馬克思主義」和「中國精神的時代精華」。他本人體現了一種「偉大的歷史主動精神」、「巨大的政治勇氣」和「強烈的責任擔當」。

習近平是否會在此基礎上尋求第三個任期，甚至恢復40年前被廢除的黨中央主席職位，還有待觀察。

總體而言，中國共產黨領導層的目的，顯然是利用該決議正式確立習近平的卓越地位。同時，該文件提供了一個新的框架，確立在政治上哪些話是可以說的，這應該是為了應對複雜的現狀，並為未來幾年提供一個可管理的「預期視野」。

然而，該決議與複雜的、往往是偶然的發展過程的歷史沒有什麼關係。方向似乎已經確定，新舵手牢牢地握住了方向盤。

  • 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。